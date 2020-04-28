28 апреля 2020



Над Орлом четыре дня будут кружить истребители СУ-30

Орловцев призвали не волноваться, если они увидят в небе над областным центром 8 истребителей СУ-30. Боевые машины репетируют показательные выступления, которые пройдут в небе над Орлом 9 мая. Репетиции запланированы на 28, 30 апреля и на один из первых дней мая. Первый пролет должен был состояться сегодня рано утром, но по неподтвержденным данным, его отменили из-за сильной облачности. Предварительно, пролет истребителей перенесли на вторую половину дня, конкретно на 14.50. Но и вторая попытка будет полностью зависеть от метеоусловий. Между тем, как рассказали собравшиеся на площади очевидцы подобных воздушных парадов, проходивших в других городах – первая репетиция самая неинтересная. Летчики будут изучать местность и подлеты к площади. Самой зрелищной обещает быть последняя (майская) тренировка. Естественно, что главный пролет состоится 9 мая. И уже тогда пилотажная группа на боевых машины покажет себя во всей красе.

 

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Опубликовано 28 Апр 2020 в 14:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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