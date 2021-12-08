8 декабря 2021



«Надо сеять добро»: орловчанка вырастила потомство Тургеневского дуба

№42 (666) от 8 декабря 2021 г.

В Орле вдоль улицы Раздольной подрастает потомство знаменитого Тургеневского дуба — сто пятьдесят молодых дубков, выращенных из желудей жительницей Орла Галиной Дмитриевной Шведовой. Как только Галина Дмитриевна узнала о гибели дуба, посаженного в Спасском Иваном Тургеневым, сразу же позвонила к нам в редакцию:

Это, конечно, очень печальная новость, что ураган погубил знаменитый Тургеневский дуб, но есть и хорошая — в Орле на Раздольной несколько лет назад я высадила его потомство: набрала в Спасском желудей, и, представляете, все они проросли!

Новость была не просто хорошая, она удивительная: пока тургеневеды думают об увековечении памяти Тургеневского дуба и его замене преемником, простая жительница Орла Галина Дмитриевна Шведова уже давно ухаживает за целой аллеей молодых тургеневских дубков.

— Я была в музее-заповеднике и набрала желудей возле Тургеневского дуба, — рассказывает Галина Дмитриевна. —  Сначала засыпала их песком и опустила в погреб, там они и перезимовали. Когда пришла весна, вытащила желуди и увидела, что все они прекрасно сохранились. Я решила их высадить в так называемую школку: взяла старую раму, наполнила её песком, плодородной землей и посадила. Натянула укрывной материал, прижала мебельным пистолетом, потом прихожу как-то, смотрю, а укрывной материал приподнялся, думаю: неужели они проросли? Да! Я сняла материал и вижу: там целая щетинка молодой поросли! Пришлось мне идти, искать место для саженцев.

Галина Дмитриевна сажала молодые дубки вдоль недавно построенной автомобильной дороги на Раздольной.

Когда открывали дорогу и сажали деревья, много их засохло, и место освободилось. Да что говорить, почти всё засохло, потому что сажали очень плохо, не поливали саженцы. Использовали специальную машинку, и корни оказывались вверху, естественно, они засыхали, — вспоминает Галина Дмитриевна. —  Это были акации, черемуха, еще какие-то деревья, почти все они погибли. Я отправилась к начальнику этой стройки, поговорила с ним, потом мы с представителем этой организации пошли туда, где сажают, и там я простояла почти целый день, объясняла, как нужно сажать. Все эти растения прижились, хотя и был декабрь. И по тем намеченным лункам, в которых были засохшие саженцы, весной я высаживала дубки. Высохшие деревца увезли, я эти лунки опять вскопала, удалила сорняки, и туда сажала. Дубки нужно было поливать, чтобы они прижились. Если на один дубок нужен хотя бы стакан воды в день, то сколько её нужно на сто пятьдесят саженцев? Я каждый день ходила на Силикатную улицу, там есть колонка, и вот оттуда на тележке в баклажках возила воду. И везла сюда наверх, тогда еще не было асфальтовых дорожек. Получилась целая линия дубков по откосу. А по гребню этого откоса я посадила черноплодную рябину, грушу Дюшес, несколько сортов яблонь. Люди видели, что я сажаю, и предлагали саженцы: сливы, сирень. И березки попадаются. Знаете, когда приходит весна, каждое дерево по-своему цветёт. Когда приходили косить траву, я ставила колышки, делала приствольные круги, потому что хоть краем лески заденешь деревце — оно уже засыхает. Скосили — меняю. Стала маркировать, пошла во вторчермет, там разбирали древесные отходы, и набрала там палочек, и вот у меня сверху — сто деревьев, внизу — сто пятьдесят, всем нужны колышки, в том числе и как опора.

Тургеневские дубки здесь самые маленькие: как объяснила Галина Дмитриевна, они очень долго растут. Поэтому каждый из них огорожен, чтобы никто не сломал, и в зиму утеплён. Пока дубки только подрастают, возле девятиэтажки, где живет Галина Дмитриевна, давно вошли в силу березы и рябины, яблони, вишни, многочисленные розовые кусты.

Еще со времени своего давнего переезда в Орёл из Нижнего Новгорода она сажала деревья: сначала, чтобы оживить новостройки, потом, чтобы зелени было больше.

Когда я высаживала деревца вдоль дороги, смотрю, стоят люди: мамочки с колясками, дети в колясках спят, а они стоят рядом, как солдатики. Присесть негде. А с детьми же гуляют не двадцать минут, а час или два. Я нашла кое-какие материалы, сделала одну скамейку, и в этот день там уже двое сидели. Одиннадцать скамеек я сделала. И критиковали меня: зачем вы этих городушек здесь понаставили? Но у меня же нет нового стройматериала. Пойду к мусорке, смотрю — кровать принесли, боковинки нормальные — можно сделать сиденье. Расстраивает только, когда дети ломают. Почему дети ломают? Они не виноваты. Просто их не научили играть. Мамочка посадит ребенка в песочницу, обложит игрушками, а он ведь не знает, что с ними делать. Вы поиграйте с ребенком, покажите, как это интересно. Но мамочка опять в телефоне. Вот возле детского сада опиливали высокорослые деревья, напилили пеньков. Я опять с тележкой. Привезла пеньки, на них доску положила, и получилась скамейка. Хоть и примитивная. Некоторые говорят: всё равно сломают, а ведь прошел год уже, смотрю, и зимой сидят на них, снеговиков здесь же лепят. Так что не зря это всё.

Пустынная придорожная насыпь вдоль Раздольной стараниями Галины Дмитриевны Шведовой постепенно превращается в зеленый сквер, где прогуливаются местные жители. И мало кто догадывается, что почти все эти деревца посажены одним-единственным человеком — семидесятилетней женщиной.

Галина Дмитриевна в «свободное» от посадок и ухода за деревьями время ещё и работает — в общежитии ОГУ для иностранных студентов. Она и на территории общежития создает оазис, говорит, без этого нельзя: ведь студенты — это дети, и «живут они на чужбине».

Когда началась пандемия, студентам совершенно некуда было выйти, да и нельзя, а они ведь тоскуют по родине, по родным, они всё время в своих гаджетах. Гаджеты от тоски не спасают, молодым людям надо развиваться, — считает Галина Дмитриевна. —  И мы стали сажать огород.  Облагородили внутренний дворик, посадили аллею из яблонь, в память о начале Великой Отечественной войны мы высадили там семь фруктовых деревьев, а потом стали сажать грядки. Индусы очень хотели выращивать свой нут, а ведь у нас его почти не выращивают, но мы попробовали – и получилось! И петрушка, и сельдерей теперь растут прямо там, во внутреннем дворике. Даже праздник русской картошки мы провели, у нас она тоже своя, мы её варили, жарили, тушили, и чай делали индийский, с имбирём, с перцем. Я раньше такой чай не пила, но они меня приучили! Это же так вкусно. Наладились отношения между русскоязычными студентами и иностранными. Им же важно разговаривать на языке страны пребывания.

Мы к ним относимся, как к нашим детям, хотим, чтобы они вернулись домой, и у них остались добрые воспоминания о России. Прихожу на работу – они уже бегут: «Мамочка, рюкзак сломался». Оторвались лямки. Достаю машинку, пришиваю. «Мамочка моя, смотри!». А у него на куртке под рукавами швы разошлись – зашиваю. Штаны несут: «Надо сделать тоще», тоньше то есть. Обрезаю, зауживаю брюки. Так и помогаем им жить в России. Надо сеять добро. Добро добром и вернется. Мир тесен, они все будущие юристы, врачи. Говорю одному парню: «Ты, когда окончишь университет, кем будешь?». Он с гордостью мне отвечает: «Я дипломат». — «А как ты готовишься к этой профессии?» — «У меня во Франции том выпущен». — «Какой том?» — «Книга моя». — «А как называется?» — «Воля и порядок». Представляете? Он учится в нашем университете, и у него уже выпущена книга во Франции. Потом мы увидим его где-нибудь, услышим о нём. И вот мы пошли покупать ему берет, он ходил в фуражке, в которых наши мужчины ходили в пятидесятые годы. Я ему говорю: «Ну это не для дипломата, пойдем, мы тебе купим берет». Выбрали ему красный берет. Не понравился: «Я не команданте! Я дипломат!». И купил черный. Как у дипломата, наверное.

…Галина Дмитриевна Шведова совершенно точно уверена, что всё у нас будет хорошо. И знаете, ей безоговорочно веришь, потому что она это хорошее создает своими руками. Для всех нас, не требуя ничего взамен, тихо радуясь тому, что в Орле на обычном пустыре теперь растут тургеневские дубки, что о чужих детях, приехавших к нам издалека, есть кому позаботиться. Она не участвует в конкурсах «Женщина года», а ведь по сути Галина Дмитриевна Шведова ей и является. «Женщиной 2021 года», которая даже в очень тяжелые времена дарит людям радость.

Наталья Зарубина

 

 

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Опубликовано 08 Дек 2021 в 15:48. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 133

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