Наибольшее число внебольничных пневмоний — у орловчан 50-64 лет

Наибольший удельный вес внебольничных пневмоний у пациентов с диагнозом COVID-19 в Орловской области приходится на граждан в возрасте 50-64 года, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Из общего количества заболевших COVID-19 в Орловской области 91,7% случаев приходится на взрослых и 8,3% — на детей в возрасте до 17 лет включительно.

В структуре заболевших коронавирусом удельный вес внебольничных пневмоний составляет 20%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 47%, на долю бессимптомных форм приходится 33%.

Наибольший удельный вес внебольничных пневмоний у пациентов с диагнозом COVID-19 приходится на граждан в возрасте 50-64 года – 40%, в возрасте 65 лет и старше – 34,9%, в возрасте 30-49 лет — 21,2%.

Всего с начала 2020 года на территории Орловской области зарегистрировано 4233 случая внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составляет 572,4 на 100 тыс. населения области, что на 87,1% выше аналогичного периода 2019 года (2286 случаев, показатель 305,9 на 100 тыс. населения).

По результатам лабораторных исследований в клиническом материале 1 190 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции, в том числе у 1104 пациентов внебольничная пневмония средней степени тяжести (92,8%) и в респираторной поддержке данные пациенты не нуждаются, у 86 (7,2%) пациентов тяжелая степень.

На 32 календарной неделе (с 3 по 9 августа 2020 года) на территории региона зарегистрировано 227 случаев внебольничной пневмонии, показатель составил 30,7 на 100 тыс. населения области, на предыдущей неделе — 145 случаев.

При этом за прошлую неделю зарегистрировано 38 случаев внебольничных пневмоний с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-2019, что на 15,6% меньше, чем за предыдущую неделю (45 случаев).

У 61,2% пациентов с внебольничными пневмониями регистрируется позднее обращение за медицинской помощью, пациенты находятся на стационарном лечении.

Результаты анализа регистрации случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией в августе 2020 года по сферам трудовой деятельности показывают, что наибольшее число заболевших работников выявлены в сфере здравоохранения, образования, на промышленных предприятиях, офисах банков, предприятиях торговли, сельского хозяйства.