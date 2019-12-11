11 декабря 2019



НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!

 

 Волошин А.А.

№42 (579) от 11 декабря

Разыскивается: гражданин Украины Волошин Артур Александрович, 1989 г. р. Место рождения – г. Харьков.

Последняя занимаемая должность — советник губернатора и председателя правительства Орловской области секретариата губернатора и правительства Орловской области администрации губернатора и правительства Орловской области.

   Последнее появление в СМИ – 25 октября 2019 г. – газета «Коммерсант». Гражданин Украины Волошин А.А. представился журналистам как «куратор» совместного проекта фирмы из эмирата Фуджейра и орловских сельхозпроизводителей  со стороны администрации Орловской области.

   Комментарий редакции:

В Агентство федеральных расследований FLB.RU обратились сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. В ходе беседы выяснилось, что они проводят проверку в отношении реализованной на территории Московского региона мошеннической схемы, причем одним из лиц, которых считают причастными к ней, является гражданин Волошин А.А.  В проверяемой схеме фигурирует сумма порядка 1 миллиарда рублей.

Сотрудники полиции хотели бы получить пояснения по этому и другим вопросам от гражданина Волошина А.А., которого, по нашим сведениям, неоднократно пытались найти и пригласить на беседу в гостеприимное здание на Новорязанской улице в Москве. По какой-то причине Артур Александрович это приглашение пока не принял.

В связи с этим нас попросили предоставить полиции все имеющиеся данные о возможном местонахождении Волошина А.А. в России или за границей, что мы с удовольствием и делаем.

Сотрудники полиции также обратились к депутату Орловского областного совета народных депутатов Рыбакову В.А. с просьбой предоставить им его депутатскую переписку с областной администрацией и правоохранительными органами по поводу экс-советника губернатора, чтобы понять, каким образом гражданин Украины оказался на государственной службе в России. Все необходимые материалы будут в ближайшее время подготовлены и отправлены в Москву.

Мы просим наших читателей быть внимательными и сообщить в редакцию при появлении гражданина Волошина А.А. в Орловской области. Мы немедленно передадим эти сведения в МВД.

 

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Опубликовано 11 Дек 2019 в 14:34. В рубриках: Политика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 143

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