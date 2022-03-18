«Наливайки» хотят отодвинуть от жилых домов

На заседании комитета по экономике горсовета был поднят вопрос об установлении границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Как отметил депутат Александр Щербин, в городской Совет регулярно поступают жалобы орловцам, которых беспокоят посетители так называемых «наливаек», открывшихся прямо в жилых домах и рядом с ними. Их владельцы, формально подстраиваясь под законодательные требования к предприятиям общественного питания, фактически зарабатывают на круглосуточной продаже алкоголя.

Администрацией провела инвентаризацию 242 подобных заведений на территории Орла. Итогом работы стали предложения определить границы территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкоголя в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров. Второе требование к бизнесу более актуально для жителей таких домов – расстояние беспокойного общепита от жилья должно составлять не менее 50 метров.

В случае, если в границы прилегающей территории попадает часть объекта общественного питания, объект считается расположенным на прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Под названные ограничения попадают 29 объектов. «Никто не ставит цель закрыть бизнес. У владельцев этих точек есть возможность сменить формат работы на обычную торговлю продуктами. Но торговать на розлив алкоголем по ночам прямо под окнами спящих людей – с этим мы должны бороться», — считает председатель комитета Владимир Бутусов.

В ближайшее время администрация организует общественное обсуждение проекта постановления о введении указанных ограничений.