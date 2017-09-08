Налоговая инспекция — об изменении порядка алгоритма расчета пени за неуплаченный налог

С 1 октября 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 года № 401 – ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», процентная ставка пени принимается равной:

1)для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, — 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

2) для организаций:

— за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

— за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, сообщает ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 12 Окт 2017 в 11:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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