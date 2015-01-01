Налоговая служба предлагает орловцам проверить арбитражного управляющего

Налоговая инспекция по городу Орлу сообщает, что на сайте ФНС в тестовом режиме начал работу сервис «Проверь арбитражного управляющего», через который можно получить информацию о вступивших в силу судебных актах по нарушениям арбитражных управляющих.

Арбитражные управляющие – это лица, назначенные арбитражным судом для проведения процедуры банкротства несостоятельной организации или гражданина.

Для поиска информации через новый сервис достаточно ввести наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, либо фамилию, имя и отчество или ИНН арбитражного управляющего, либо наименование должника. Также сервис позволяет выбрать информации за конкретный период и по месту нахождения должника.

Сервис «Проверь арбитражного управляющего» поможет орловцам проанализировать соответствие кандидатуры арбитражного управляющего требованиям закона и поможет контролировать его деятельность, в том числе и со стороны саморегулируемой организации.

Предполагается, что сервис будет способствовать сокращению количества нарушений в сфере банкротства.