Налоговая служба возвращается к обычному режиму работы

В связи с поэтапным снятием ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 6 июля ИФНС России по г.Орлу открывает свои двери для личного приема налогоплательщиков.

Приём и обслуживание в инспекции будет осуществляться по следующему графику:

понедельник, среда: 9.00 – 18.00;

вторник, четверг: 9.00 – 20.00;

пятница: 9.00 – 16.45;

суббота, воскресенье: выходные дни.

ИФНС России по г.Орлу напоминает, что при посещении налоговой инспекции обязательно ношение средств индивидуальной защиты (маска и перчатки), в соответствии с указом губернатора Орловской области от 03.04.2020г. №156.

Также продолжат функционировать боксы для приема входящей корреспонденции, установленные на входе в инспекцию, а интернет-сервис «Запись на прием в инспекцию» позволит, не выходя из дома или офиса записаться на прием в налоговую инспекцию и получить услугу в удобное время, исключив вероятность ожидания в очереди. Для этого достаточно зайти на сайт www.nalog.ru в раздел «Электронные сервисы». Записаться на посещение инспекции можно за 2 недели и не позднее, чем за сутки до предполагаемого визита.