25 ноября 2021



Налоговики-оперативники проводят инвентаризацию на рынках в Орле

В ноябре текущего года оперативные сотрудники ИФНС России по г. Орлу провели инвентаризацию восьми рынков в городе Орле.

Как сообщает ИФНС по г. Орлу, работа сотрудников налоговых органов строится в формате конструктивного диалога с предпринимателями, направленного на разъяснение законодательства: необходимы регистрация в качестве предпринимателя при осуществлении торговли на розничных рынках, а также применение контрольно-кассовой техники.

Однако нарушители, не выполнившие требования ранее выданных предписаний, привлекаются к административной ответственности.

ИФНС России по г. Орлу напоминает: за осуществление расчетов без применения ККТ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, сумма которого зависит от суммы расчетов, осуществленных с нарушением, но не может быть менее десяти тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и не менее тридцати тысяч рублей – для юридических лиц.

По состоянию на 01.11.2021 года на территории г. Орла зарегистрировано более 10170 единиц контрольно-кассовой техники.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2021 в 11:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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