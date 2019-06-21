21 июня 2019



Налоговики помогут орловцам отправиться в отпуск без долгов

С июня по сентябрь в Орловской области идет акция «В отпуск без долгов». Специалисты налоговых органов региона помогут местным жителям проверить наличие налоговой задолженности, распечатать платежные документы и рассчитаться с бюджетом. Помощь специалистов налоговой службы граждане смогут получить в мобильных налоговых офисах и непосредственно в налоговых инспекциях, — сообщили в пресс-службе ФНС.

Узнать о наличии задолженности, а также оплатить налоги можно и самостоятельно в «Личном кабинете налогоплательщика». Кроме того, помощь в погашении налоговых долгов окажут электронный сервис ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и портал Госуслуг.

Напоминаем, что несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке и может повлечь такие негативные последствия как арест имущества, счетов в банке, а также наложение запрета на выезд за границу.

 

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Опубликовано 21 Июн 2019 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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