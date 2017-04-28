Налоговики предлагают орловчанам оценить качество оказанных госуслуг

В целях повышения уровня обслуживания ИФНС России по г. Орлу предлагает налогоплательщикам оценить качество предоставления государственных услуг одним из удобных способов:

1. С помощью СМС-сообщения. Для этого налогоплательщику необходимо оставить свой номер телефона сотруднику инспекции, который оказал услугу. Затем с номера 0919 придет СМС-сообщение с предложением оценить качество предоставления услуги по 5- бальной шкале. СМС-сообщение является бесплатным.

2. На специализированном сайте «Ваш контроль». При этом необходимо зарегистрироваться на данном сайте, затем выбрать инспекцию, наименование и дату получения услуги и оставить свой отзыв.

3. Можно воспользоваться пунктом меню «Оценка качества» на терминале, расположенном в налоговом органе (система управления очередью). Для этого необходимо ввести номер талона и оценить качество предоставления услуги по 5- бальной шкале.

4. Оценить работу налоговых органов региона можно на сайте ФНС России, используя сервис «Анкетирование».

5. ИФНС России по г. Орлу также предлагает новый и удобный способ моментальной оценки качества оказания услуг сервис «QR-анкетирование», который позволяет отправлять свои предложения и замечания руководству налогового органа со смартфона.

На основании полученных оценок налоговая инспекция проводит мониторинг и вносит изменения в свою работу. Таким образом, любой налогоплательщик может повлиять на качество обслуживания в инспекции, информирует ИФНС России по г. Орлу.