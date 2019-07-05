Налоговики предупредили орловцев о мошенниках в сети Интернет

Выявлены случаи мошенничества, которые совершаются с использованием имени ФНС России. Неизвестные рассылают электронные сообщения о том, что у гражданина накоплена большая сумма неиспользованных налоговых вычетов. Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется якобы на сайте Департамента социального обеспечения и ему предлагается открыть личный социальный счет. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты.

Налоговики предупреждают, ФНС России не рассылает сообщения о неиспользованных суммах налоговых вычетов и никакого отношения к указанным письмам не имеет. При получении таких писем открывать ссылки не следует.

Налоговые вычеты – это часть уплаченного налога на доходы физических лиц, для получения которых необходимо представить налоговую декларацию. Это можно сделать лично в налоговой инспекции или МФЦ, отправить декларацию по почте или в электронной форме (в том числе, через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц). Подача декларации в налоговый орган и получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других платежей не требуется, — пояснили в пресс-службе ФНС.