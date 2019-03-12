Налоговики приглашают на Дни открытых дверей в апреле

Орловские налоговики в очередной раз проведут Дни открытых дверей, посвященные декларационной кампании. Акция пройдет во всех налоговых инспекциях региона в два этапа: 4-5 апреля, а также 25-26 апреля. Налоговики расскажут гостям о том, кто обязан задекларировать доходы. Здесь можно будет уточнить задолженность по НДФЛ, разобраться с налоговыми вычетами. Всех желающих подключат к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, сотрудники налоговых органов подскажут, как заполнить налоговую декларацию ф 3-НДФЛ на бумаге и в электронном виде с помощью специальной программы.

В дни открытых дверей налоговые инспекции будут принимать посетителей с 9.00 до 20.00.

Напомним, очередная декларационная кампания стартовала с 1 января. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, орловцам необходимо до 30 апреля. Для граждан, которые не успеют подать декларацию вовремя, предусмотрен штраф в размере не менее 1000 рублей, — сообщили в пресс-службе ФНС.