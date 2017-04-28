Налоговики ведут войну с азартными играми он-лайн

За два месяца благодаря ФНС России ограничен доступ к шести сайтам, где проводят азартные игры с помощью игровых платформ. Всего же благодаря вмешательству ФНС ограничен доступ к более чем 4 тысячам сайтам с азартными играми. При этом налоговики предупреждают орловцев о риске вовлечения несовершеннолетних лиц в такие азартные игры и настоятельно рекомендует ограничить им посещение подобных сайтов.

Как сообщили в пресс-службе ФНС, в последнее время стали распространяться сайты, где проводятся азартные игры и лотереи с помощью игровых платформ, используя, в том числе предметы для онлайн игр (например, международная онлайн игра counter-strike).

Азартные игры и лотереи на указанных сайтах организуются и проводятся следующим образом:
принимаются ставки на матчи киберспорта (аналогично ставкам в букмекерских конторах). баланс (игровой счет) пополняется с помощью популярных платежных систем;
выигрыш выплачивается через начисление на личный счет игровых монет (виртуальная валюта сайта, которую можно конвертировать в денежные средства) и «скинов» (игровой инвентарь);
выигрыш в виде игрового инвентаря автоматически поступает в личный кабинет (аккаунт) самой распространенной игровой платформы Steam (служит платформой для хранения и обмена игрового инвентаря);

По мнению ФНС, деятельность с использованием подобных сайтов нарушает требования сразу нескольких ФЗ. Орловцев просят в случае обнаружения сайтов, где есть возможность поучаствовать в азартной игре или в лотерее, — обратиться в ФНС России либо в Роскомнадзор. По результатам рассмотрения обращения (в случае наличия на сайте запрещенной информации) ФНС России вынесет решение о признании информации запрещенной, что станет основанием для включения сведений в Единый реестр.

 

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Опубликовано 31 Авг 2017 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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