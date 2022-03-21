21 марта 2022



Налоговики вернули орловчанам свыше 30 миллионов рублей

Почти на 38% выросла общая сумма выданных вычетов населению Орловской области, сообщает ИФНС по г. Орлу.

По итогам первых 2 месяцев 2022 года сотрудниками налоговой службы по г. Орлу были проведены камеральные налоговые проверки 3 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ по заявленным налоговым вычетам, в том числе 386 деклараций — по обязательному декларированию полученных доходов, что на 180 деклараций больше аналогичного периода 2021 года. Так, по результатам контрольной работы было начислено налогов на сумму 30 млн рублей, что на 28 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Кроме того, за отчетный период было выдано более 100 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты, воспользовались возможностью получения налогового вычета в упрощенном порядке 30 человек. Суммы к возврату составили 31,2 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8,6 млн рублей или на 37,8%.

 

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Опубликовано 21 Мар 2022 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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