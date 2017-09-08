«Налоговое окно» появилось в орловском МФЦ

Подача деклараций по форме 3-НДФЛ в многофункциональном центре возможна уже сегодня. Также орловцы теперь смогут не ездить на край города, а направить через МФЦ заявление на получение налоговых льгот, уточнить сведения об объектах имущества, подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». С открытием «налогового окна» в МФЦ теперь можно получить весь спектр государственных услуг ФНС, — добавили в пресс-службе фискального ведомства.