Налоговые органы региона возобновили личный прием налогоплательщиков

С 21 февраля налоговые органы Орловской области возобновили прием налогоплательщиков.

При этом УФНС России по Орловской области (далее – Управление) напоминает, что 23 февраля — выходной день. В связи с этим установлен особый график работы налоговых инспекций региона 22 февраля: с 9:00 до 19.00 часов.

Актуальная информация о режиме работы территориальных налоговых органов Орловской области размещена на сайте ФНС России в разделе «Контакты».

С целью минимизации контактов и профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также получения государственной услуги в приоритетном порядке в удобное время, управление рекомендует записываться на прием в налоговый орган заранее.

Записаться на прием в инспекцию можно по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8(800)222-22-22 (звонок бесплатный) или посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».