26 июня 2019



Налоговые уведомления в Орле напечатают в июле

Граждане, имеющие в собственности имущество, например, квартиру, землю или транспорт, обязаны ежегодно уплачивать налоги.

В этом году массовая печать налоговых уведомлений для орловчан приходится на июль. Оплата начислений за 2018 год должна быть произведена не позднее 2 декабря 2019 года.

В случае подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» граждане смогут уточнить и оплатить суммы начислений в электронном виде, остальные уведомления налогоплательщикам направляются по адресу прописки.

Специалисты ИФНС России по г.Орлу обращают внимание на внесение изменений в налоговые уведомления. Так, с 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. При этом отдельный платежный документ (квитанция по форме ПД) не направляется.

Кроме того, с начала текущего года перерасчет сумм ранее исчисленных земельного налога и налога на имущество физических лиц не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

 

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Опубликовано 26 Июн 2019 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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