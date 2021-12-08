НАЛОГОВЫЙ ОАЗИС ДЛЯ ФИРМ ОРЛОВСКОГО МЭРА

№42 (666) от 8 декабря 2021 г.

FLB.RU: Как можно занизить доходы трёх «семейных» ООО Юрия Парахина от сдачи недвижимости в аренду. «Установлено формальное разделение бизнеса с целью минимизации налоговых обязательств по уплате налогов»

https://flb.ru/2/4544.html

Два с половиной месяца назад, 22 сентября 2021 года, на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области, состоявшемся под председательством прокурора области Владислава Малкина, были обсуждены результаты проверок прокуратуры по исполнению законодательства в сфере противодействия коррупции и обозначены направления дальнейших действий. Центральное место в обсуждении, конечно, заняло уголовное дело Юрия Парахина, мэра Орла. Сейчас обвинительное заключение по нему, уточнявшееся после проведения дополнительных экспертиз и ознакомления обвиняемого с материалами дела, практически готово к передаче в суд.

Но на упомянутом совещании впервые зашла речь и о необходимости проверки деятельности всей финансово-экономической империи мэра, начавшей формироваться пятнадцать лет назад с создания «семейного» ООО «Партнёр», стремительно укрепившейся в 2009-2014 годах, когда нынешний мэр Орла занимал пост заместителя председателя правительства Орловской области – руководителя финансово-экономического блока. Затем личный бизнес расширился в 2016-2020 годах, в то время Парахин руководил самым богатым в регионе Орловским районом. И начал окончательно легализовываться в прошлом году, когда он стал мэром Орла.

Сегодня не без оснований считают, что мэр, его родственники и многолетние деловые партнёры совокупно являются крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости в Орле и значительной части земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Орловском районе, относящихся к «элитным». В годы пребывания Парахина заместителем председателя правительства Орловской области эти участки, как полагают, были незаконно переведены из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

В день проведения координационного совещания на сайте областной прокуратуры появилось следующее сообщение: «На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями лицами администрации Орловского района при ремонте автодорог по ул. Свободы и ул. Бугристая в д. Кондырева.

При координирующей роли прокуратуры бывшему главе Орловского района, в настоящее время занимающему должность мэра г. Орла, Юрию Парахину следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Кроме того, в настоящее время прокуратура совместно с налоговым органом проводит проверку в связи с выявлением признаков так называемого дробления бизнеса организациями, аффилированными Юрию Парахину. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования».

Какими будут меры реагирования прокуратуры и, скорее всего, следственных органов, мы пока не знаем, но, основываясь на выводах специалистов по соблюдению налогового законодательства, можем предположить, что такие меры должны быть предприняты.

Во всем мире налоговые преступления считаются преступлениями против государства, ведь именно оно является получателем налоговых платежей. Так что давайте будем разбираться, как именно организации, исторически и экономически, формально или неформально связанные с мэром Орла Юрием Парахиным, как подозревают, недоплачивали в казну более чем серьёзные суммы, какие схемы (следователи их обычно именуют «преступные схемы») были задействованы, и предполагать, чем может закончиться совместная проверка прокуратуры и орловских налоговиков.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ЮРИЯ ПАРАХИНА

После координационного совещания в прокуратуре Орловской области 22 сентября этого года были организованы проверки (в том числе и выездная налоговая проверка) предприятий и организаций, которые были связаны с мэром Орла Юрием Парахиным. Агентство федеральных расследований FLB.ru в рамках совместного с газетой «Орловская среда» проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» не раз рассказывало об истории появления, развития и функционирования этих предприятий в последние 15 лет. Но внимание проверяющих, насколько нам известно, было сосредоточено на периоде 2018-2020 годов. К предприятиям, аффилированным с Ю.Н. Парахиным, были отнесены ООО «Партнёр», ООО «Универсал», ООО «Союз», ООО «Золотой Век» и ИП Иванова Е. А.

Насчёт последнего ИП никаких расследований мы не проводили, но сегодня известно, что оно, к примеру, является арендатором продовольственного магазина по адресу г. Орел, ул. Комсомольская, 189.

А владельцем этого помещения является Светлана Литвак, деловой партнёр семейства Парахиных, которой принадлежат и доли в других семейных предприятиях. Арендует это ИП и другие «парахинские» объекты.

Мы не будем ещё раз приводить все имеющиеся взаимосвязи перечисленных ООО и ИП и доказывать их связь с мэром Орла, положимся на профессионализм специалистов, которые эти связи выявили и зафиксировали. Отметим в скобках, что формально эти предприятия и организации мэру Орла не принадлежат. В Орле прекрасно помнят, как он в декабре 2019 года задекларировал доли в трёх ключевых ООО – «Партнёр», «Союз» и «Универсал». Затем передал их в управление своей бывшей жене, с которой, по его словам, он «живёт под одной крышей».

На сессии Орловского горсовета прокурор Алексей Трянзин рассказывает о том, как Юрий Парахин уступил свои акции бывшей жене

Но прокуратура сочла это нарушением антикоррупционного законодательства, и после ее вмешательства была осуществлена «перезагрузка». На сегодняшний день долями А. Парахиной распоряжаются формально не имеющие отношения к Юрию Парахину люди. «Орловские новости» по этому поводу несколько дней назад писали: «Не надо забывать, что мэры могут, грубо говоря, продолжать «пассивно» заниматься бизнесом и получать дивиденды от доходов со своих активов. В случае с мэром Юрием Парахиным, например, известно, что свои доли в трёх своих фирмах он передал в доверительное управление. То есть формально он не руководит своим бизнесом, но ничто не мешает ему получать с него доход».

Насколько нам известно, в материалах проверок перечисленные нами ООО и ИП именуются «экономическими субъектами – взаимозависимыми юридическими лицами – Группой компаний». И для этого у налоговиков и оперативников есть все основания. Условно «Группой компаний Парахина» будем их называть и мы. Точно так же, как есть все основания для того, чтобы констатировать совершение должностными лицами и учредителями «парахинских» фирм, действовавших преднамеренно, совместно и согласованно, противоправных деяний, таких как дробление бизнеса, занижение доходов, получение необоснованной налоговой экономии и как следствие – незаконного обогащения…

КАК НЕ ЗАПЛАТИТЬ 36% НАЛОГОВ И СОХРАНИТЬ ПРИБЫЛЬ

Мэр Орла Юрий Парахин спокойно признавался журналистам: «Не олигарх, конечно. Скажем так, я неплохо зарабатываю», — и говорил, что у него есть «недвижимость, которая хорошо работает». Кто бы сомневался? Прокуроры, налоговики и оперативные сотрудники тоже не сомневались в том, что мэр Орла «неплохо зарабатывает», но сочли, что заработки связанных с ним предприятий и организаций значительно выше, чем это предусмотрено действующим законодательством.

Центральным звеном «Группы компаний Парахина» является созданное в 2005 году ООО «Партнёр», учредителями которого являются бывшая жена мэра Парахина А. Н. (60% долей, которые на сегодня переданы ей в доверительное управление) и Литвак С. А. (40% долей). Отметим, что первым директором этого ООО был сам Юрий Николаевич Парахин.

Мы не будем перегружать читателя специальной терминологией, но постараемся доходчиво объяснить, как была придумана и каким образом работала схема взаимодействия этого ООО и связанных с ним предприятий, организованная с целью занижения доходов и иных показателей и ухода от налоговых платежей.

ООО «Партнёр» в 2018-2020 годах применяло так называемую упрощенную систему налогообложения. Переход на такую систему, при которой действует специальный режим налогообложения (6%), возможен только при соблюдении ряда условий. Это на тот период – количество работающих (не более 100 человек), доход не более 150 миллионов рублей в год, или 112,5 миллионов по итогам 9 месяцев, остаточная стоимость менее 150 миллионов рублей, доля участия других организаций не более 25%, а также отсутствие филиалов. С некоторыми оговорками организации, применяющие «упрощёнку», освобождаются от налога на прибыль, налога на имущество организаций и налога на добавленную стоимость. Совокупно такие налоги могут составлять порядка 40-42 процентов. То есть экономия в 34-36 процентов налицо.

В одном из изученных нами документов говорится: «Установлено, что налогоплательщик ООО «Партнёр» в 2018-2020 гг. неправомерно применял упрощенную систему налогообложения, в связи с использованием схемы отношений между взаимозависимыми, подконтрольными лицами – ООО «Универсал», ООО «Союз», позволяющей участникам минимизировать налоговые обязательства путём перераспределения имущества с целью недопущения превышения предельного размера его остаточной стоимости для применения специального режима налогообложения, а также включив в схему ведения бизнеса ООО «Золотой век» и ИП Иванову Е.А. для минимизации налоговых обязательств в результате создания искусственной ситуации, при которой видимость заключения договоров аренды объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО «Партнёр», ООО «Союз» и ООО «Универсал» в торгово-офисном центре по адресу: г. Орел, ул. Московская, 31 и ТЦ «Южный» по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, 287 и последующая передача ИП Ивановой Е.А. и ООО «Золотой век» этих объектов недвижимости в субаренду, прикрывает фактическую деятельность группы компаний-собственников».

Торгово–офисный центр на Московский, 31 – резиденция ООО «Партнёр»

Как можно занизить доходы трёх «семейных» ООО от сдачи недвижимости в аренду (напомним, что доходы нужно сократить для того, чтобы они не превышали 200 миллионов рублей в год)? Очень просто! Сдать недвижимость в аренду по минимально возможной ставке. Но, естественно, сдать не посторонним фирмам, а «своим». Сотрудники проверяющих ведомств выяснили, что ООО «Золотой век» и ИП Иванова Е. А. арендовали помещения и участки по минимуму, а потом сдавали их в аренду конечным арендаторам и субарендаторам по рыночным ценам.

Таким образом три ООО — «Партнёр», «Союз» и «Универсал» — формально получали от «своих» минимальные суммы, не превышающие установленных законом цифр, но это занижение было искусственным. Проверяющие считают, что «установлена совокупность совершенных преднамеренных действий» всех участников схемы, направленных на «формальное разделение бизнеса путём разделения финансово-хозяйственной деятельности между участниками Группы компаний с целью минимизации налоговых обязательств по уплате налогов».

Директором трёх ООО «Группы компаний Парахина» является Владимир Барков, а в качестве учредителей во всех компаниях присутствуют А. Парахина, бывшая жена мэра, и Светлана Литвак. По данным проверки, руководитель ООО «Партнёр» совместно с учредителями, а также другие участники схемы своими согласованными преднамеренными действиями совершали сделки и события, которые влияли на финансовое положение «группы компаний Парахина» и, как следствие — на финансовый результат их деятельности, в том числе и от доходов по сдаче в аренду нежилых помещений в торговых центрах на Московской и Комсомольской. Они искажали факты об объектах налогообложения с целью уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет. Необходимо, кстати, ещё уточнить, какая система налогообложения использовалась в ООО «Золотой век» и ИП Иванова Е. А.

Совместно с Барковым В.А. учредители (насколько нам известно, проверка установила эти факты) анализировали, контролировали объёмы доходов, расходов, выручки у всех взаимосвязанных лиц «группы компаний Парахина», а эти действия, как говорится в доступной нам справке, «свидетельствуют о злоупотреблении правом».

На самом деле же «группа компаний Парахина» действовала как единый хозяйствующий субъект, что «в совокупности и взаимосвязи по установленным проверкой доказательствам, явилось превышением налогоплательщиками прав по исчислению налоговой базы и сумм налогов по упрощенной системе налогообложения». Барков В.А., директор «парахинских» ООО, совместно с учредителями, если судить по выводам налоговиков и оперативников, «желали (сознательно допускали) наступление вредных последствий для бюджета от своих противоправных действий в виде отражения сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет».

А теперь краткие выводы.

Противоправное деяние – целенаправленное формальное дробление бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых подконтрольных лиц для соблюдения условий упрощенной системы налогообложения. Объём необоснованной налоговой экономии в процентах – при уплаченных 6% с дохода в результате выявленных нарушений не уплачивался НДС (18-20%), налог на прибыль организаций (20%) и на имущество организаций (2,2%). То есть незаконно экономилось до 36% налоговых платежей. Инициатор и выгодоприобретатель – ООО «Партнёр» (учредители А. Парахина и С. Литвак). Причинно-следственная связь – обогащение за счёт незаконной минимизации налогов. Вред в данном случае – неуплаченные налоговые обязательства в бюджет Российской Федерации.

Вот такими видятся специалистам по управлению финансами и соблюдению налогового законодательства итоги деятельности «Группы компаний Парахина» за 2018-2020 годы…

ЦЕЛЬ ПРОВЕРОК И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ…

По нашему предположению, целью уже проведенных и проводимых проверок предприятий и организаций, аффилированных с Ю.Н Парахиным, является своего рода отсечение регулярной финансовой подпитки мэра, которая позволяет ему относительно уверенно чувствовать себя даже в условиях предъявленного обвинения по тяжкой статье. Не секрет, что очень часто в различных регионах уголовные дела не возбуждаются либо волокитятся в случаях определенных действий материального характера со стороны перспективных фигурантов, осуществляемых через адвокатов либо иных доверенных лиц.

В рассмотрении различных обстоятельств, связанных с деятельностью Ю.Н. Парахина в должности главы Орловского района Орловской области, много странностей. Фигурирующая в обвинительном заключении дорога по ул. Мира в деревне Кондырева, проложенная за бюджетный счёт в направлении дома, в котором проживает Юрий Парахин, «отработана» прокуратурой, оперативниками и следствием полностью, но, когда речь заходит о продолжении этой дороги по специально обустроенной для мэра ул. Никольская, начинаются «странности». А ведь эта дорога отремонтирована той же самой фирмой и из тех же материалов, что и ул. Мира, но проверяющие запросы депутатов и СМИ сотрудники полиции в течение полутора лет переписывают и присылают заявителям и прокурорам одни и те же тексты отказов в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура неоднократно отменяла полицейские отказные постановления, но они раз за разом возвращались в практически неизменном виде. Полицейские более года не могут найти организацию, которая провела бы для них экспертизу построенной «мэрской дороги»! Собственный экспертно-криминалистический центр, как они выяснили, таких экспертиз не делает, а от пяти различных фирм, в которые якобы в течение года посылались запросы, ответов не поступило! Как говорится, «на нет и суда нет»!

Очередной отказ в возбуждении уголовного дела по ул. Никольской (конец октября 2021 г.)

Журналисты подозревают, что улица Никольская, ведущая к единственному дому – дому, в котором проживает мэр Орла, – это обычный «откат», реализованный подрядчиком, получившим за строительство переходящей в Никольскую дороги по ул. Мира 42 524 926 рублей, а всего за 2018 год контрактов в Орловском районе – более чем на 120 миллионов рублей. И нет ли в этом сюжете той самой материальной составляющей (откат либо скрытая форма взятки), которую планирует минимизировать прокуратура?

Конечно, налоговикам с помощью оперативников, а потом, возможно, и следователей предстоит доказывать, что действия ООО «Партнёр» и взаимозависимых с ним лиц были направлены в обход установленных главой 26.2 Налогового кодекса РФ ограничений в применении упрощенной системы налогообложения.

На налоговом органе лежит бремя доказывания того, что имело место деление по существу единого хозяйствующего субъекта, чья деятельность в силу значительности своего объема фактически не отвечает (перестала отвечать) ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 346.12, пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса, связанным, в частности, с размером полученного дохода и стоимостью основных средств. А выявленные факты, похоже, указывают именно на то, что такие ограничения в течение длительного периода нарушались.

Результатом в таком случае как минимум будет доначисление налогов всех видов, а также начисление пеней и штрафов, что совокупно может выразиться в семизначных суммах.

Конечно, это не разрушит полностью «группу компаний Парахина» (это название, напоминаем, условно), но экономическая мощь её будет подорвана. А уже после этого можно будет реально заниматься и ревизией перехода в собственность семьи Парахина и его деловых партнёров более чем 120 объектов недвижимости в Орле, и выяснением реальной стоимости и реальных обстоятельств строительства дороги к дому мэра по ул. Никольская, и другими последствиями деятельности Ю.Н. Парахина во время пребывания на различных руководящих должностях областного, районного и городского масштаба.

Сегодня для него самая большая опасность – это не только перспектива длительного срока лишения свободы. Если прокуратуре и следственным органам удастся активизировать работу оперативников и служб Росфинмониторинга по выявлению истинных объёмов недвижимости, прямо или опосредованно (например, через семью Литваков и бывших родственников) принадлежащих мэру Орла, их стоимость, источники и способы приобретения, то значительная часть этого массива может быть изъята в доход государства.

Богомолов Алексей

Источник: https://flb.ru/2/4544.html