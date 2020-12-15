15 декабря 2020



Наложенный платеж за заказы из интернет-магазинов теперь можно оплачивать картой

Раньше правила оказания услуг почтовой связи предполагали прием почтовых переводов (и вместе с ними наложенных платежей) только за наличный расчет. Изменения, внесенные в этот документ в конце ноября 2020 года, снимают ограничения на оплату наложенных платежей по безналу. В почтовых отделениях установлено более 55 тыс. pos-терминалов для приема безналичных платежей.

Наложенный платеж – это удобный способ оплаты заказанного товара при его получении в отделениях Почты России. Например, если покупатель впервые оформляет заказ в интернет-магазине и хочет быть уверен, что продавец его действительно отправит, а посылка благополучно придет в почтовое отделение. Клиент оплачивает заказ перед вручением посылки. Чтобы перед оплатой он мог удостовериться, что содержимое посылки соответствует заказу, посылка должна быть отправлена с описью вложения.

«У нас был большой запрос от компаний электронной торговли на безналичную оплату наложенных платежей. Этот вопрос наконец-то решен, и теперь мы можем предоставлять клиентам удобный современный сервис. Мы рассчитываем, что это повысит популярность услуги наложенного платежа и подстегнет развитие рынка электронной торговли в целом», — рассказал – отмечает замдиректора «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

 

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Опубликовано 15 Дек 2020 в 16:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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