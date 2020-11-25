25 ноября 2020



«Нам бы асфальт на дороге и тротуаре…»

Здравствуйте, к вам обращается житель города Мценска  Алексей О-в  от лица  граждан, проживающих на  улицах Протасовская, Кисловского, Заречная.

У нас  большая проблема с дорожным полотном, с  изношенностью тротуаров и их отсутствием, с беспорядочно стоящими — из-за отсутствия специальных площадок — мусорными баками.

Прыганье по плитам, из которых торчит арматура, постоянная пыль от машин; по нашим улицам нельзя проехать ни детской коляске, ни велосипеду. Таксисты отказываются ехать к нам.  Это то немногое, с чем мы сталкиваемся ежедневно.

На наши коллективные обращения пришли ответы, что до 2024 года проблемы будут решены, но в списках улиц на благоустройство (на официальном сайте г. Мценска) наших улиц НЕТ.

В свою очередь, мы не сидим сложа руки в ожидании чуда от администрации. Мы чистим прибрежную зону, опиливаем старые деревья и сажаем новые, более благородные, преображаем наш район, делаем его красивее и привлекательнее. Нам бы асфальт на дороге и тротуаре, облагороженные мусорные площадки, и лучше не было бы места во Мценске.

 

 

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Опубликовано 25 Ноя 2020 в 14:26. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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