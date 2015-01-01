«Нам нужны деньги весной!»

№12 (460) от 12 апреля 2017 г.

Генеральный директор агрофирмы «Мценская» Николай Жернов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева пообещать с трибуны, что в ближайшие пять лет не изменятся условия предоставления инвестиционных кредитов, а также пожелал премьеру «бычьего здоровья».

Николай Жернов выступил на заседании итоговой коллегии Минсельхоза России после вручения ему ордена Александра Невского. Выступление не было запланированным, поэтому получилось весьма эмоциональным. Жернов обстоятельно рассказал про свое хозяйство, озвучил проблему кредитов, актуальную не только для многих наших хозяйств, но и для других регионов страны. Таким образом, то, что давно должны были сделать ответственные чиновники областного правительства и лично губернатор аграрной Орловской области, допустившие ситуацию, когда ряд орловских животноводческих хозяйств остались без льготных кредитов, счел необходимым и возможным сделать руководитель сельскохозяйственной организации.

«Слышали, что было сказано? Надо исполнить»

Приводим сокращенную стенограмму выступления Николая Жернова, адресованного Дмитрию Медведеву:

«Разрешите вас поблагодарить за высочайшую оценку нашего труда. Нашу агрофирму я считаю особенной, потому что мы с 70-х годов прошлого столетия и по сей день, ни разу не изменив животноводству, занимаемся производством говядины, которая сегодня пока не в очень большом почете. Мы занимаемся и продолжаем заниматься. Я услышал ваше выступление и выступление Александра Николаевича (Ткачева) и хочу от людей, занимающихся животноводством и растениеводством на Орловщине, сказать: хорошо, что оказывается погектарная поддержка, поддержка на килограмм реализованного молока. Но прорыва с этой поддержкой мы не можем сделать. Почему? Смотрите, какая ситуация. У нас производство сезонное. В деревне говорят так: день год кормит. И нам сегодня надо пятьдесят процентов годовых затрат произвести. А где мы денег возьмем даже при такой поддержке? Смотрите: нам нужны деньги весной. А мы вынуждены у банков брать под коммерческие проценты кредиты. И платить им каждый месяц громадные деньги, когда нам деньги нужны. Если сказать по орловским банкам, то мы до двух процентов имеем по коротким кредитам. Это бесплатные кредиты. Почему не развиваться, почему не посеять и не произвести корма, хлеб и прочее, и второе дело – по инвестиционным кредитам – это прорыв. Мы в прошлом году при поддержке Росагролизинга поставили у себя на предприятии, а у нас 560 человек работающих, у нас 16 тысяч гектаров пашни, элеватор новый на 40 тысяч. Мы за свои деньги построили, оборудование нам поставили в лизинг на десять лет воронежское. Наше оборудование прекрасно работает, и мы уже в прошедшем году хранили там зерно. Построили за десять месяцев. Смотрите: в прошлом году лето было сырое, начали уборку на Орловщине 15 июля. Целую неделю молотили зерно третьего класса, потом неделя дождей, после этой недели дождей молотили зерно некачественное. Почему пшеница вся проросла озимая? Из-за влаги и парникового эффекта. Есть такое свойство у пшеницы. Получили некачественное зерно. Если б у нас был в достатке свой комбайновый парк, мы бы в первую неделю убрали пшеницу, и тогда все зерно у нас было бы третьего класса. Чтобы сделать прорыв, нам надо обязательно перевооружиться. И сегодня у нас система какая: по инвестиционным кредитам тот же Сбербанк в Орловской области 3,6 процента – больше не берет, где еще такой кредит – сами понимаете. Сегодня мы можем купить нашу технику прекрасную. Громадное вам за это спасибо. И еще хочу сказать, Дмитрий Анатольевич, у нас ведь как, у русских: первый блин всегда комом…

Д. Медведев: «Есть такое».

– Сейчас вот случилось, ну, не совсем так, а маленькими комочками, чтобы закрепить это дело, надо, чтоб вы еще немножечко помогли – денег нам, мы бы тогда отработали их до конца. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу по самому серьезному образу, скажите, пожалуйста, с этой трибуны Сбербанку, вот сейчас заключаем с ними договора, ну безобразие, смотрите, вот Ткачев подписал реестр и говорит: видишь, там субсидии на один год – 2017-й, а в 2018-м году Ткачев откажет – они мне в договор записывают, нашему предприятию, что с 2018 года я должен платить все пять лет не 3,6 процента, а 13,6. Скажите, что вы в ближайшие пять лет не будете менять эту ситуацию – с трибуны. Пусть Греф услышит, и у него коленки не дрожат. Я вас прошу, скажите, пожалуйста, что это будет именно так. И, Дмитрий Анатольевич, от имени животноводов России мы вам желаем крепкого здоровья. Как у нас, у мужиков-животноводов, говорят: крепкого бычьего здоровья на долгие-долгие годы.

Д. Медведев:

«Попросил наш товарищ, обращаюсь к Герману Оскаровичу Грефу, слышали, что было сказано? Надо все исполнить».

Куда кривая вывезет

Здесь следует пояснить, что сам Николай Александрович Жернов, который озвучил проблему выдачи кредитов, не сразу, но добился определенных преференций для своего хозяйства в текущем году: получил под низкий процент и краткосрочный кредит, и инвесткредит, чего нельзя сказать о большинстве средних и малых сельхозорганизаций. Именно они вынуждены брать дорогостоящие коммерческие кредиты либо экономить, что скажется и на урожайности, и на надоях.

«Орловская среда» уже писала о том, что фактически по вине «эффективных» управленцев АПК региона, которые оказались не в состоянии контролировать процесс распределения средств поддержки, льготных кредитов едва не лишились орловские фермеры – первыми доступ к кредитам получили крупные агрохолдинги. И на помощь последним пришли не руководители аграрного блока обладминистрации, а региональная организация фермеров (АККОР), в результате министр сельского хозяйства Александр Ткачев на пленарном заседании съезда АККОР заявил о необходимости доведения фермерам не менее 20 процентов общего объема льготных кредитов. Орловской области был выделен лимит для малых форм хозяйствования.

Однако без дешевых кредитов остались сельхозпредприятия, не попадающие под действие постановления Правительства РФ от 29 декабря 2016 года по формальным причинам: ТнВ «Калинин и Ко», ООО «Вико», ООО «Добрая вода» и целый ряд других хозяйств, годами занимающихся молочным и мясным животноводством.

Под 15 процентов взят коммерческий кредит ТнВ «Калинин и Ко», сельхозорганизация не могла добиться льготного займа только из-за того, что является ТнВ. Почему областные чиновники от АПК не просчитали заранее все риски, с которыми столкнутся такие сельхозорганизации, и ничего не предприняли? Почему теперь «Калинин и Ко», годами занимающееся производством молока, вынуждено задумываться о том, чтобы вырезать скот, если нечем будет платить зарплату? 322 головы КРС, в том числе около 140 коров, две тысячи гектаров пашни, около пятидесяти человек работающих и 7,5 миллиона рублей кредита под 15% годовых на весенние полевые работы. В такой же катастрофической ситуации сейчас весь костяк экономики АПК Орловской области.

Кто в этом виноват? Медведев, Ткачев? Или все-таки Потомский и Бутусов, которые чаще бывают в заграничных командировках, чем на орловских полях и фермах? Почему губернаторы и руководители АПК других регионов дежурят в Минсельхозе, добиваясь преференций для своих крестьян, а орловские чиновники раскатывают по Словении, Израилю и республикам Северного Кавказа?

Если проанализировать все годы правления Потомского, то станет понятно, что он ни разу не ездил ни в Минсельхоз РФ, ни в правительство, с тем чтобы выбивать деньги для развития АПК региона (если не считать продуктовых новогодних корзин, которые он собирал для жен министров).

Думаем, это объясняется тем, что он вообще не разбирается в проблемах села и ситуацию в сфере регионального АПК не контролирует. Все вопросы курирования АПК замкнул на себе его заместитель, «серый кардинал» Бутусов, который, напротив, охотно и часто посещает Минсельхоз, Госдуму, СовФед, возможно, с целью попиариться или найти себе место получше. По слухам, вместе со своим подчиненным – руководителем регионального департамента сельского хозяйства Сидыгановым – он проявляет небывалую активность, пытаясь пристроить последнего на место избранного ректора ОГАУ. С таким бы рвением им отстаивать интересы наших крестьян в Минсельхозе и в Правительстве РФ, но, похоже, это не является их приоритетной целью. К сожалению, основной принцип работы орловского аграрного блока: куда кривая вывезет. Нет ни перспективного планирования, ни стратегии развития определенных подотраслей и привлечения инвестиций, ни контроля за выполнением соглашений инвесторами.

Наталья Зарубина