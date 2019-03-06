«Наплевать» — очень точное слово»

№8 (545) от 6 марта от 2019 г.

С нового года орловские учреждения дополнительного образования, где дети занимаются вокалом и хоровым пением, изобразительным искусством, хореографией и сценическим мастерством, осваивают игру на музыкальных инструментах и т. д. оказались в унизительном положении из-за значительного сокращения финансирования. Нехватка средств приведет не только к обнищанию преподавателей, которые лишаются и без того невысоких стимулирующих выплат, но и к нарушению учебного процесса из-за возможных сокращений штата.

Гражданский активист Марина Прокофьева передала в редакцию «Орловской среды» обращение коллектива Детской школы искусств № 2 им. М.И. Глинки, направленное в адрес губернатора Клычкова, спикера облсовета Музалевского, в Генеральную прокуратуру, Министерство культуры РФ, Президенту РФ, в котором содержится просьба рассмотреть возможность передачи муниципальных учреждений допобразования, находящихся в введении органов местного

самоуправления, в ведение управления культуры субъекта РФ.

— Педагоги «настойчиво просят незамедлительного и оперативного

вмешательства в сложившуюся трудную финансовую ситуацию в отрасли

дополнительного предпрофессионального образования и исполнения норм

законодательства, в том числе положений Федерального закона

«Об образовании», Конвенции о правах ребёнка, Указа Президента

РФ от 7 мая 2012г, — пояснила Прокофьева. Также активистка рассказала, что после того, как письмо «пошло по областным инстанциям», на руководителей школ искусств стали оказывать давление ответственные чиновники администрации Орла.

Педагогов поддерживает областной профсоюз работников культуры. Председатель профсоюза Тамара Казакова считает, что школы искусств должны быть переданы в ведение управления культуры субъекта как можно скорее.

Педагоги — о своих конституционных правах

«Орловская среда» публикует письмо преподавателей детской школы искусств с сокращениями.

«До учебных заведений дополнительного образования города Орла

доведён бюджет 2019 года, который снижен на 23% по отношению к

предыдущему году.

Обеспечение выполнения данного бюджета на

фоне роста цен (17,6% на проезд в городском общественном

транспорте, 3,9% на ЖКХ, 20% на продукты питания, 11,1% НДС)

приведёт к падению реальных доходов всех работников нашего

учреждения в 2019 году, с учётом роста цен, практически на треть.

Снижение финансирования делает невозможным поощрение

работников школы из стимулирующего фонда.

Конституционное право гражданина на труд и в силу требований

Международного пакта о гражданских и политических правах

обеспечивается государством: право на равную оплату за равный

труд без какой-либо дискриминации.

В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года предусмотрено доведение

заработной платы преподавателей до средней заработной платы в

регионе. Это требование Указа выполнено в школах дополнительного

образования г. Орла не в полной мере. Так, преподаватели,

работающие на полную ставку, могут получать зарплату вдвое

меньше средней по региону, фактически на уровне или ниже

прожиточного минимума, и даже ниже МРОТ. И только повышенная

нагрузка — на две ставки педагогических часов, позволяет почти

приблизить заработную плату преподавателя к средней по региону.

Как справедливо отметил Президент России Владимир Владимирович

Путин, успехи нашей страны в сфере культуры — это не менее важно, чем

конкурентоспособность России в точных науках.

Согласно ст. 28 Конвенции о правах ребёнка, гарантируется право

ребенка на образование, государство обязуется обеспечить развитие

различных форм среднего образования, как общего, так и

профессионального, обеспечивая его доступность для всех детей и

принимая такие необходимые меры, как введение бесплатного

образования и предоставление в случае необходимости финансовой

помощи.

С 2017 года в МБУДО ДШИ № 2 им. Глинки полностью отсутствует финансирование в рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг на содержание имущества, обновление материально-технической базы, что крайне затрудняет решение текущих вопросов: коммунальные платежи, оплаты периодического медицинского осмотра, проведения курсов повышения квалификации преподавателей и т.д.

С большой задержкой доводится финансирование на обязательные

платежи по страховым взносам с фонда оплаты труда, что приводит к

нарушению Налогового кодекса РФ. Наше учреждение вынуждено

оплачивать штрафы и пени из собственных средств, которые могли

пойти на развитие школы.

Дополнительное образование детей является неотъемлемым

элементом системы образования Российской Федерации. Указом

президента от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена задача по увеличению к 2020 году до 70-75 процентов доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

В Послании Президента РФ федеральному собранию от 4 декабря 2014 г. особо отмечается недопустимость свертывания системы организаций дополнительного образования детей».

Тамара Казакова: «Вмешиваться в учебный процесс недопустимо»

То, что происходит сегодня в сфере дополнительного образования, вызывает большую тревогу, — прокомментировала председатель областного профсоюза работников культуры Тамара Казакова. — Недофинансирование очень большое. Будет сокращение людей и возрастающая нагрузка на тех, кто останется. Самое печальное, что и в остальных учреждениях допобразования — школах Калинникова, Кабалевского, художественных школах, ситуация такая же, как в школе имени Глинки. Такие же обращения отправлены во все инстанции. Областной профсоюз работников культуры полностью поддерживает руководителей школ и педагогов. Ситуация тяжелая. Уже сокращают вахтеров, уборщиц, сторожей, скоро дойдет очередь и до педагогов? Так вот: тот, кто сокращает финансирование, должен понимать: вмешиваться в учебный процесс недопустимо. Представьте ситуацию: в общеобразовательной школе преподают русский язык и отменяют литературу. Так и в музыкальных, художественных школах: нельзя отменять обязательные предметы под предлогом экономии средств. Преподаватели сейчас испытывают большую тревогу. У нас и так крайне мал процент учащихся, обучающихся на бюджетных местах. Дети учатся по семь-восемь лет в соответствии с учебными планами и уставами школ. Еще раз повторю: нельзя вмешиваться в учебный процесс, он должен быть полноценным. На коллегии Минкульта была дана четкая установка: школам искусств должно уделяться особое внимание, их необходимо передавать на областной уровень, и передавать именно в культуру, но не в образование. В Курской области, к примеру, так и происходит. Я считаю это абсолютно правильным: специалистов в сфере образования, которые могли бы курировать школы искусств, у нас в области нет. К сожалению, в районах области уже происходит обратное: шесть школ искусств передали в систему образования. И мы боимся, что это будет продолжаться. Главы районов таким образом просто снимают с себя ответственность.

«Как прожить на жалкие гроши?»

Мне совершенно непонятно, почему наши чиновники экономят не на себе, а на наших детях, сначала лишая их бесплатного школьного питания, потом оптимизируя расходы на их образование, — недоумевает активистка Марина Прокофьева.

— На зарплату одного высокопоставленного чиновника можно содержать десять, а то и двадцать сторожей, уборщиц и вахтеров. Зарплаты наших педагогов ненамного больше, они унизительно низкие. И будут еще ниже. Где социальная справедливость? Где социальные обязательства, к выполнению которых призывает наш президент? Как педагогам прожить на жалкие гроши и при этом работать с полной самоотдачей? И кто вообще будет работать в школах искусств за зарплаты, которых хватит только на проезд до работы? Судя по всему, Клычкова это не волнует. Помните фильм Авдотьи Смирновой «Два дня» и фразу главной героини о том, что без русской культуры и литературы мы получим «нацию жлобов и уголовников», и чиновникам на это «наплевать»? «Наплевать»— очень точное слово, но людям не наплевать, и они будут отстаивать интересы наших детей и свои права.

Наталья Зарубина