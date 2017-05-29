Наработал на кол

Губернатор Орловской области Вадим Потомский может покинуть свой пост

«Наша версия», №20 от 29.05.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский один из «лидеров» глав регионов по количеству скандалов. Но главное, что он, скорее всего, просто не сможет выполнить поставленные перед президентскими выборами мобилизационные задачи. Вадим Потомский слабо управляет ситуацией в регионе, а протестные настроения в области только растут.

Зона риска

Вадим Потомский в последнем кремлевском рейтинге вместе с 10 другими губернаторами попал в «зону риска». Орловский губернатор получил единицу за свою деятельность (ранее его деятельность была оценена на «троечку»). Это самая низкая оценка в рейтинге глав регионов. Эксперты полагают, что Вадим Потомский, вероятно, в скором времени освободит свой пост. Потомский плохо владеют ситуацией в регионе, а личный электоральный рейтинг у него чрезвычайно низок. Кроме того, губернатор-коммунист на выборах президента, по логике, должен поддерживать кандидата от КПРФ. По этой причине Вадим Потомский также вызывает сегодня беспокойство у федеральных властей.

Скандальная известность

Не может нравиться властям и скандальная известность губернатора Орловской области. Например, имя Вадима Потомского упоминается в связи с незаконной разработкой карьера в поселке Рахья Ленинградской области, где каким-то таинственным образом пропало 100 тыс. кубометров песка.

Как пояснял тогда глава петербургского отделения «Зеленого патруля» Сергей Виноградов, отец Потомского некоторое время занимал должность замруководителя муниципального образования в Рахье. Компания, которая занималась вывозом мусором, вероятно, была связана с родственниками Потомского. Можно предположить, что поэтому Вадим Потомский и получил прозвище «мусорный король».

А чего стоит история, как губернатор Вадим Потомский присвоил себе воинские звания майора и подполковника.

Публичные выступления Вадима Потомского также не добавляют ему положительного имиджа. Так, в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт», в котором обсуждался вопрос о деятельности семьи Потомского в городе Всеволожске Ленинградской области, а также его прошлое, речь даже заходила о тамбовской ОПГ. При этом Вадим Потомский крайне витиевато отвечал на вопросы о своей принадлежности к криминальному миру.

Не забыт и скандал со строительством памятника Ивану Грозному. Вадима Потомского не остановило возмущение общественности, а теперь и правоохранительные органы будут выяснять, откуда взялись средства на памятник и сколько он в действительности стоил. А в прошлом году поднялся большой шум после того, как родители сразу нескольких школ заявили о том, что в учебных заведениях на стендах «Символы Орловской области» появились портреты губернатора. Позже портреты были сняты.

Результаты хозяйствования

Вероятнее всего орловчане как-то снисходительнее бы относились к прошлому и настоящему Вадима Потомского, если бы их жизнь становилась лучше. Но этого не происходит. Экономические показатели региона выглядят удручающе. Так, за прошлый год государственный долг Орловской области вырос на три миллиарда рублей. Сегодня область должна разным структурам около 16 млрд руб, это свыше 90% от налоговых и неналоговых поступлений в региональный бюджет.

В Орловской области растут долги по заработной плате: на первое января 2017 года они достигли 66 млн руб. Вовремя не получили зарплату 458 человек. В среднем каждому из них предприятия и организации региона должны по 145,5 тыс. рублей.

Кроме того, Вадим Потомский давал много обещаний, которые оказались не выполнены. Так и не был построен нефтеперегонный завод, не восстановлен аэропорт, не созданы тепличные комплексы и особая экономическая зона. Стоит ли говорить, что и с инвесторами, которые должны были прийти в регион, также ничего не вышло.

Немало вопросов вызывает и окружение губернатора. Например, на российско-словенской бизнес-встрече с участием президента Словении, министров и бизнесменов появился трижды судимый, в том числе и за мошенничество, гражданин Михаил Соколовский. Вероятно, что с этим деловым партнером Вадим Потомский собирается строить светлое экономическое будущее Орловской области.

Требования об отставке

Терпение местных жителей стало иссякать к осени прошлого года. После выборов в Госдуму они передали в администрацию президента РФ петицию о досрочной отставке губернатора Орловской области. А в начале апреля этого года два депутата Орловского областного совета потребовали от губернатора Вадима Потомского уйти в отставку. Они предъявили ему серьезные претензии.

Парламентарии отметили, что при губернаторе значительно выросли налоги. Несмотря на заверения поддержать бизнес, закрылись предприятия «Орлэкс», «Дормаш». Депутаты напомнили, что три года назад правительство области заключило с Минстроем соглашения о строительстве жилья эконом-класса. До срока сдачи проекта осталось три месяца, но область не получила ни метра.

Бизнес чувствует себя в регионе некомфортно, и вынужден уходить в другие регионы. Губернатор даже не выполнил простого обещания – вернуть в Орле ярмарку выходного дня по улице Приборостроительной. Депутаты сделали вывод, что губернатор просто сел не в свои сани.

Самого же орловского губернатора положение в области, похоже, не очень смущает. В интервью местному каналу «Первый областной» он заявил, что собирается на второй срок, а президент его (Потомского) поддержал, дав ему задание в области на пять лет вперед.

Александра Волкова

Источник публикации: https://versia.ru/gubernator-orlovskoj-oblasti-vadim-potomskij-mozhet-pokinut-svoj-post