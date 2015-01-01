Народ не безмолвствует

№15 (508) от 25 апреля 2018 г.

Жители Лужков – против строительства в городе завода ПВХ-покрытий

В прошлом номере «Орловская среда» опубликовала отчет с сессии городского совета, на которой депутаты большинством голосов приняли решение об изменении класса санитарно-защитной зоны вокруг строящегося завода ПВХ-покрытий на улице Итальянской в Орле. Это решение фактически узаконило строительство производства, против которого активно выступала городская общественность и которое уже вовсю ведется, несмотря на формальное отсутствие разрешения.

Одним из главных сторонников строительства завода в черте города выступила заместитель председателя горсовета Раиса Дубровская, которая как депутат представляет интересы избирателей, проживающих в микрорайоне Лужки, то есть в непосредственной близости от строящегося химического производства. Именно этими интересами депутат Дубровская и объяснила свою позицию: выступая за строительство завода Раиса Валерьяновна на голубом глазу заявила, что выражает не свое мнение, а мнение граждан. Граждане, неожиданно для себя записанные Дубровской в число сторонников завода, весьма удивились – и это еще мягко сказано.

Приведем цитату из выступления депутата Дубровской на сессии горсовета. «В течение всех трех недель я постоянно проводила встречи с населением Лужков. Встречи проходили в доверительной обстановке. Я хочу сказать не свое мнение, а мнение убедительного большинства жителей Лужков. Они за то, чтобы завод был. Лужковцы считают, что завод очень важен и очень нужен. У нас промышленность лежит на боку, развалилась практически вся. Завод нужно строить. У города нет денег – и это видно по образу жизни наших граждан. Жители видят, что денег не хватает, а налоги от нового завода пойдут в бюджет. Завод – это новые рабочие места. И хоть их немного, 300-400, но пусть эти 300 семей улучшат свое положение. И в Лужках живет 9,5 тысячи орловцев. Очень обидно, что этот район города развивается по остаточному принципу. Хотелось бы, чтобы этот район развивался как положено, чтобы были детские и спортивные площадки, а нас есть уже практика, когда заводы занимаются инфраструктурой и прилегающими территориями. И поэтому я выражаю не свое мнение, а мнение большинства жителей Лужков», – сообщила Дубровская коллегам-депутатам.

Скажем прямо: речь госпожи Дубровской и ее заявление об «убедительном большинстве жителей», выступающих за строительство завода, напомнили нам не такую давнюю историю с установкой в Орле памятника Ивану Грозному, вокруг которого также было сломано немало копий. Помнится, тогда разные высокопоставленные чиновники вроде вице-губернатора Бударина и маститые «общественники» вроде краеведа Ливцова также заявляли с высоких трибун, что большинство жителей Орла выступают за памятник. И даже приводили результаты неких соцопросов с «убедительным» процентом сторонников монумента. Потом, правда, выяснилось, что соцопрос проводили среди подневольных студентов академии госслужбы числом 400 человек… Поэтому «Орловская среда» решила провести собственный опрос и обратилась к жителям Орла – и в частности Лужков – с просьбой сообщить, встречались ли они с депутатом Дубровской, а также высказать свое мнение по поводу строительства завода ПВХ-покрытий в непосредственной близости от их домов. Менее чем за неделю на электронную почту и телефон редакции поступило множество сообщений от граждан. Скажем сразу: ни один из позвонивших и написавших в депутатом Дубровской не встречался, и о «постоянных» встречах, которые якобы проводились ей в Лужках в течение трех недель никто ничего не знал. Далее мы приводим сообщения граждан, поступившие в адрес «Орловской среды». Оговоримся сразу: некоторые из них публикуются с небольшими купюрами: дабы не нарушать нормы законодательства, нам пришлось «вырезать» излишне эмоциональные высказывания жителей Лужков в адрес депутата Дубровской…

Елена Грачева

Здравствуйте! Я живу в Лужках. Сообщаю, что Дубровская собрания с жителями по строительству завода не проводила, объявлений на эту тему не было. Я и мои знакомые против строительства завода в черте года.

Я, Ханыкина И. Н. ,жительница Лужков, против строительства завода ПВХ-покрытий.

И еще один голос против — мой папа, 81 год.

Кулебякина Т. В., Кулебякин Е. И., Кулебякин И. И., ул. 6-й Орловской дивизии, 25

К Дубровской не обращались, ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПВХ- ПОКРЫТИЙ.

Ставцев В. В., житель ул. Половецкая, 1

Моя семья – 12 человек (вместе с семьями дочери и сына). Мы все против строительства этого завода (ПВХ-покрытий). К депутату Дубровской не обращались.

Людмила Леонидовна, ул. Черкасская, 79

Я против строительства завода ПВХ в Орле и сомневаюсь в том, что производство будет безопасным.

Овсянникова Н. С., ул. 6-й Орловской дивизии, 17

Весь дом против строительства завода. В нашем районе и так падалью разит до тошноты от костного завода. Мы и так задыхаемся. Все жители возмущаются. Дубровская у нас не появлялась, она в Лужках бывает только перед выборами. 25 апреля делегация от нашей улицы пойдет на прием к депутату Рыбакову, чтобы он нас поддержал.

Сырцев В. Н., 80 лет, Половецкий переулок, 40

Депутата Дубровскую не знаю, никогда с ней не встречался. С нами о строительстве завода никто не разговаривал. Жители нашей улицы собирали подписи против того, чтобы завод ПВХ строили в Орле, я расписался тоже. Потому что мы и так задыхаемся от запаха с костного завода – особенно, когда дует восточный ветер, а тут еще вдобавок хотят новый завод построить, это же зараза.

Пенсионеры, жители ул. 6-й Орловской дивизии, дд.13, 15, 17, 19, 21, ул. Узловой, дд. 1, 2

Депутата Дубровскую мы видели только во время избирательной кампании, больше ни разу. Обратились как-то к ней, чтобы она помогла ликвидировать огромную лужу у магазина «Магнит» на улице 6-й Орловской дивизии, 17 – она ответила, что занята. Завод ПВХ нам не нужен – нас «травит» костный завод, мы задыхаемся от пыли с цементного завода – нельзя белье на балконе повесить. Нас задавили грязью, дымом и вонью, никто не обращает внимание на наш район Лужки.

Жительница ул. Половецкой

Мы живем на улице Половецкой, и я могу сказать, что народ против завода ПВХ. Никакой Дубровской у нас не было. Я считаю, что наше здравоохранение, экологи отмалчиваются. Детального анализа возможных рисков нет. Почему молчит Клычков? Считаю, что общественность недостаточно активна, нужны митинги. Это наша жизнь! Чиновники сегодня здесь, завтра – там, а завод навсегда. Нужна гласность! Ставить точку в этом вопросе рано.

Прохоров Ю. А., пер. Еловый

Лично я и мои соседи по переулку Еловый, переулку Лужковский, улице 6-й Орловской дивизии (Бабенко, семья Беловых, Гринева Антонина и др.) считаем, что промышленные предприятия надо выносить за городскую черту. Роза ветров в Орле располагается так, что одного костного завода хватает. Не знаю насчет нарушений экологии, но слишком много предприятий на этом небольшом участке.

Елена Ивановна, ул. Половецкая

С Дубровской мы не встречались, ни от кого из соседей не слышала, что Дубровская кого-то собирала и с кем-то разговаривала о строительстве завода ПВХ, не было никаких объявлений по этому поводу. Мы страдаем от костного завода, ощущение такое, как будто едим эту гадость. А что будет стоять в горле, если будут выбросы диоксина?

Владислав Панин, житель района Ботаника

У меня однозначно отрицательное мнение по поводу строительства завода ПВХ-покрытий в пределах городской черты.

Астахова А.Т., 82 года, ул. Гагарина

Категорически против строительства ПВХ-завода в Орле. Нам в Заводском районе и так от маслозавода дышать нечем.

Бухвостова Л.В., ул. 6-й Орловской дивизии, 25

Видела по телевидению, как депутат Дубровская сказала, что жители Лужков за строительство завода. И я, и все мои соседи возмущены: как она могла от нашего имени говорить такое! Мы видим ее только во время избирательной кампании. Мы категорически против этого строительства, нас уже «достал» костный завод, а теперь собираются построить еще один. Если надо, мы соберем подписи против завода ПВХ.

Александр К., житель микрорайона Лужки

Здравствуйте!

В связи с появившимися новостями, о том, что в микрорайоне Лужки якобы депутат Дубровская Р.В. проводила собрание касаемо строительства завода напольных покрытий, хочу сообщить следующее. Ни я, ни моя семья, ни родственники, ни один из знакомых о каком-либо собрании не слышали, и ни на каких мероприятиях по данной теме не присутствовали.

Отдельно хотел бы уточнить следующее. Мы как коренные жители Лужков пристально следим за ситуацией вокруг строительства данного завода. Экологическая ситуация в нашем микрорайоне оставляет желать лучшего (завод «Велор», костный завод, свалка, которая имеет свойство гореть и вонять и т.д.). Нам совсем не безразлично что и кто вблизи наших домов будет возводить и строить. Отдельно хочется подчеркнуть и высказать свою позицию о том, что такие вопросы, на мой взгляд, не в праве решать депутаты и чиновники. Ведь не мною сказано, что депутат есть слуга народа!

Благодарю за внимание!!!

От редакции: остается добавить, что жители Лужков выразили готовность собрать подписи под коллективным обращением граждан к властям города и региона, в котором намерены высказать свою позицию против строительства вредного, по их мнению, производства в городской черте. По нашим сведениям, активисты уже начали сбор подписей. Если же их голос не будет услышан, особо решительные граждане готовы выйти на митинг протеста.