Народ не безмолвствует

№15 (508) от 25 апреля 2018 г.

Жители Лужков – против строительства в городе завода ПВХ-покрытий

В прошлом номере «Орловская среда» опубликовала отчет с сессии городского совета, на которой депутаты большинством голосов приняли решение об изменении класса санитарно-защитной зоны вокруг строящегося завода ПВХ-покрытий на улице Итальянской в Орле. Это решение фактически узаконило строительство производства, против которого активно выступала городская общественность и которое уже вовсю ведется, несмотря на формальное отсутствие разрешения.

Одним из главных сторонников строительства завода в черте города выступила заместитель председателя горсовета Раиса Дубровская, которая как депутат представляет интересы избирателей, проживающих в микрорайоне Лужки, то есть в непосредственной близости от строящегося химического производства. Именно этими интересами депутат Дубровская и объяснила свою позицию: выступая за строительство завода Раиса Валерьяновна на голубом глазу заявила, что выражает не свое мнение, а мнение граждан. Граждане, неожиданно для себя записанные Дубровской в число сторонников завода, весьма удивились – и это еще мягко сказано.

 

 

Приведем цитату из выступления депутата Дубровской на сессии горсовета. «В течение всех трех недель я постоянно проводила встречи с населением Лужков. Встречи проходили в доверительной обстановке. Я хочу сказать не свое мнение, а мнение убедительного большинства жителей Лужков. Они за то, чтобы завод был. Лужковцы считают, что завод очень важен и очень нужен. У нас промышленность лежит на боку, развалилась практически вся. Завод нужно строить. У города нет денег – и это видно по образу жизни наших граждан. Жители видят, что денег не хватает, а налоги от нового завода пойдут в бюджет. Завод – это новые рабочие места. И хоть их немного, 300-400, но пусть эти 300 семей улучшат свое положение. И в Лужках живет 9,5 тысячи орловцев. Очень обидно, что этот район города развивается по остаточному принципу. Хотелось бы, чтобы этот район развивался как положено, чтобы были детские и спортивные площадки, а нас есть уже практика, когда заводы занимаются инфраструктурой и прилегающими территориями. И поэтому я выражаю не свое мнение, а мнение большинства жителей Лужков», – сообщила Дубровская коллегам-депутатам.

Скажем прямо: речь госпожи Дубровской и ее заявление об «убедительном большинстве жителей», выступающих за строительство завода, напомнили нам не такую давнюю историю с установкой в Орле памятника Ивану Грозному, вокруг которого также было сломано немало копий. Помнится, тогда разные высокопоставленные чиновники вроде вице-губернатора Бударина и маститые «общественники» вроде краеведа Ливцова также заявляли с высоких трибун, что большинство жителей Орла выступают за памятник. И даже приводили результаты неких соцопросов с «убедительным» процентом сторонников монумента. Потом, правда, выяснилось, что соцопрос проводили среди подневольных студентов академии госслужбы числом 400 человек… Поэтому «Орловская среда» решила провести собственный опрос и обратилась к жителям Орла – и в частности Лужков – с просьбой сообщить, встречались ли они с депутатом Дубровской, а также высказать свое мнение по поводу строительства завода ПВХ-покрытий в непосредственной близости от их домов. Менее чем за неделю на электронную почту и телефон редакции поступило множество сообщений от граждан. Скажем сразу: ни один из позвонивших и написавших в депутатом Дубровской не встречался, и о «постоянных» встречах, которые якобы проводились ей в Лужках в течение трех недель никто ничего не знал. Далее мы приводим сообщения граждан, поступившие в адрес «Орловской среды». Оговоримся сразу: некоторые из них публикуются с небольшими купюрами: дабы не нарушать нормы законодательства, нам пришлось «вырезать» излишне эмоциональные высказывания жителей Лужков в адрес депутата Дубровской…

 

Елена Грачева

Здравствуйте! Я живу в Лужках. Сообщаю, что Дубровская собрания с жителями по строительству завода не проводила, объявлений на эту тему не было. Я и мои знакомые против строительства завода в черте года.

 

Я, Ханыкина И. Н. ,жительница Лужков, против строительства завода ПВХ-покрытий.

И еще один голос против — мой папа,  81 год.

 

Кулебякина Т. В., Кулебякин Е. И., Кулебякин И. И., ул. 6-й Орловской дивизии, 25

К  Дубровской не обращались, ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПВХ- ПОКРЫТИЙ.

 

Ставцев В. В., житель ул. Половецкая, 1

Моя семья – 12 человек (вместе с семьями дочери и сына). Мы все против строительства этого завода (ПВХ-покрытий). К депутату Дубровской не обращались.

 

Людмила Леонидовна, ул. Черкасская, 79

Я против строительства завода ПВХ в Орле и сомневаюсь в том, что производство будет безопасным.

 

Овсянникова Н. С., ул. 6-й Орловской дивизии, 17

Весь дом против строительства завода. В нашем районе и так падалью разит до тошноты от костного завода. Мы и так задыхаемся. Все жители возмущаются. Дубровская у нас не появлялась, она в Лужках бывает только перед выборами. 25 апреля делегация от нашей улицы пойдет на прием к депутату Рыбакову, чтобы он нас поддержал.

 

Сырцев В. Н., 80 лет, Половецкий переулок, 40

Депутата Дубровскую не знаю, никогда с ней не встречался. С нами о строительстве завода никто не разговаривал. Жители нашей улицы собирали подписи против того, чтобы завод ПВХ строили в Орле, я расписался тоже. Потому что мы и так задыхаемся от запаха с костного завода – особенно, когда дует восточный ветер, а тут еще вдобавок хотят новый завод построить, это же зараза.

Пенсионеры, жители ул. 6-й Орловской дивизии, дд.13, 15, 17, 19, 21, ул. Узловой, дд. 1, 2

Депутата Дубровскую мы видели только во время избирательной кампании, больше ни разу. Обратились как-то к ней, чтобы она помогла ликвидировать огромную лужу у магазина «Магнит» на улице 6-й Орловской дивизии, 17 – она ответила, что занята. Завод ПВХ нам не нужен – нас «травит» костный завод, мы задыхаемся от пыли с цементного завода – нельзя белье на балконе повесить. Нас задавили грязью, дымом и вонью, никто не обращает внимание на наш район Лужки.

 

Жительница ул. Половецкой

Мы живем на улице Половецкой, и я могу сказать, что народ против завода ПВХ. Никакой Дубровской у нас не было. Я считаю, что наше здравоохранение, экологи отмалчиваются. Детального анализа возможных рисков нет. Почему молчит Клычков? Считаю, что общественность недостаточно активна, нужны митинги. Это наша жизнь! Чиновники сегодня здесь, завтра – там, а завод навсегда. Нужна гласность! Ставить точку в этом вопросе рано.

 

Прохоров Ю. А., пер. Еловый

Лично я  и мои соседи по переулку Еловый, переулку Лужковский, улице 6-й Орловской дивизии (Бабенко, семья Беловых, Гринева Антонина и др.) считаем, что промышленные предприятия надо выносить за городскую черту. Роза ветров в Орле располагается так, что одного костного завода хватает. Не знаю насчет нарушений экологии, но слишком много предприятий на этом небольшом участке.

 

Елена Ивановна, ул. Половецкая

С Дубровской мы не встречались, ни от кого из соседей не слышала, что Дубровская кого-то собирала и с кем-то разговаривала о строительстве завода ПВХ, не было никаких объявлений по этому поводу. Мы страдаем от костного завода, ощущение такое, как будто едим эту гадость. А что будет стоять в горле, если будут выбросы диоксина?

 

Владислав Панин, житель района Ботаника

У меня однозначно отрицательное мнение по поводу строительства завода ПВХ-покрытий в пределах городской черты.

 

Астахова А.Т., 82 года, ул. Гагарина

Категорически против строительства ПВХ-завода в Орле. Нам в Заводском районе и так от маслозавода дышать нечем.

Бухвостова Л.В., ул. 6-й Орловской дивизии, 25

Видела по телевидению, как депутат Дубровская сказала, что жители Лужков за строительство завода. И я, и все мои соседи возмущены: как она могла от нашего имени говорить такое! Мы видим ее только во время избирательной кампании. Мы категорически против этого строительства, нас уже «достал» костный завод, а теперь собираются построить еще один. Если надо, мы соберем подписи против завода ПВХ.

Александр К., житель микрорайона Лужки

Здравствуйте!

В связи с появившимися новостями, о том, что в микрорайоне Лужки якобы депутат Дубровская Р.В. проводила собрание касаемо строительства завода напольных покрытий, хочу сообщить следующее. Ни я, ни моя семья, ни родственники, ни один из знакомых о каком-либо собрании не слышали, и ни на каких мероприятиях по данной теме не присутствовали.

Отдельно хотел бы уточнить следующее. Мы как коренные жители Лужков пристально следим за ситуацией вокруг строительства данного завода. Экологическая ситуация в нашем микрорайоне оставляет желать лучшего (завод «Велор», костный завод, свалка, которая имеет свойство гореть и вонять и т.д.). Нам совсем не безразлично что и кто вблизи наших домов будет возводить и строить. Отдельно хочется подчеркнуть и высказать свою позицию о том, что такие вопросы, на мой взгляд, не в праве решать депутаты и чиновники. Ведь не мною сказано, что депутат есть слуга народа!

Благодарю за внимание!!!

 

От редакции: остается добавить, что жители Лужков выразили готовность собрать подписи под коллективным обращением граждан к властям города и региона, в котором намерены высказать свою позицию против строительства вредного, по их мнению, производства в городской черте. По нашим сведениям, активисты уже начали сбор подписей. Если же их голос не будет услышан, особо решительные граждане готовы выйти на митинг протеста.

 

 

 

«Все ПДД написаны кровью»
Почем краденое для народа?
За чей счёт банкет?
Опубликовано 25 Апр 2018 в 13:02. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 60

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