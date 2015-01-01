Народный фронт просит подключиться к подготовке акций ко Дню Победы всех глав регионов

Общероссийский народный фронт просит руководителей субъектов России активно подключиться к подготовке мероприятий Движения в рамках Дня Победы. Соответствующие письма направлены главам всех регионов страны.

Представители Народного фронта ежегодно проводят акцию «Урок Победы – Бессмертный полк», а также реализуют проект «Имя Героя – школе» и осуществляют мониторинг функционирования мемориалов «Вечный огонь». В связи с этим руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов попросил глав субъектов оказать содействие в поддержке этих мероприятий в образовательных учреждениях в период с 23 апреля по 13 мая.

«»Урок Победы – Бессмертный полк» – это уже ставший ежегодным проект ОНФ, в котором принимают участие школьники по всей стране. Они сами рассказывают одноклассникам о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и их подвигах, приносят в класс награды и старые фотографии, делятся тем, что осталось в памяти о героических предках. В этом году мы предлагаем формат данного урока распространить на вузы, чтобы участие в нем приняли и студенты. Рассчитываем на то, что власти регионов окажут нам помощь в подборе площадок для этого. Также в рамках акции «Урок Победы – Бессмертный полк» школьникам будет предложено подготовить аудио- и видеоролики с рассказами о своих доблестных воевавших против фашизма родственниках. Народный фронт просит руководителей субъектов разместить их в качестве заставок на региональных и местных теле- и радиоканалах», — рассказал Анисимов.

Также среди других патриотических инициатив Народного фронта в регионах успешно реализуется проект ОНФ «Имя Героя – школе». В ходе этой работы школам присваиваются имена героев-соотечественников, создаются школьные музеи, открываются памятные доски, издаются брошюры. Более 300 школ в 67 регионах уже получили имена Героев Великой Отечественной войны, Героев России и героев-земляков. Создана электронная база школ на ресурсе imena.onf.ru, получивших имена героев.

Несколько лет активисты ОНФ ведут реестр функционирования мемориалов «Вечный огонь», согласно которому в стране насчитывается 4 330 мемориалов, 26% из них функционируют постоянно, а 74% — в праздничные дни и памятные даты.

Кроме того, в этом году накануне Дня Победы активисты ОНФ создадут на улицах городов патриотические граффити «Наша Победа», где изобразят героев, известных полководцев, сцены из сражений, а также военную технику. Акция затронет около половины регионов страны.

Пресс-служба ОНФ