Нарушения на Орловщине находят на всех этапах оказания медпомощи

О качестве предоставления медицинских услуг рассказали на заседании профильного комитета облсовета. Заместитель руководителя ТФОМС Наталья Каверина рассказала, что за 11 месяцев 2019 года при проведении экспертизы качества медпомощи было рассмотрено 48 тыс. 165 страховых случаев, нарушения выявлены в 19 тыс. 756 из них. В 66 % (13 400 случаев) были нарушены сроки выполнения необходимых мероприятий, допущена необоснованная или непрофильная госпитализация, в ряде случаев предоставление медуслуг было прекращено преждевременно.

Также среди нарушений — дефекты в оформлении медицинской документации, речь идёт об отсутствии результатов обследований, осмотров, консультаций специалистов, что не позволяет в полной мере оценить динамику состояния пациента.

Кроме того, было отмечено, что за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 135 обращений застрахованных лиц. В результате проверки 42,2 % от общего количества были признаны обоснованными и касаются они в основном качества оказания медпомощи.

Нарушения выявлялись и сотрудниками профильного областного департамента. Так, начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования управления здравоохранения Людмила Пахомова отметила, что результаты проверок, проводимых департаментом, позволяют выделить системные нарушения в данной сфере, среди которых: несоблюдение этапов, сроков и условий оказания медицинской помощи; нарушение обоснованности и полноты выполнения тех или иных медуслуг. Среди ключевых целей была названа необходимость значительно сократить время постановки пациенту диагноза, что, как следствие, повысит качество оказания медпомощи в целом, особенно это актуально в случае с онкозаболеваниями.