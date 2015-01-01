Нарушения при реконструкции орловского драмтеатра могут вылиться в уголовные дела

Прокуратура Советского района провела проверку по факту ненадлежащего проведения реконструкции Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева в областном центре. Реконструкцию драмтеатра осуществляла подрядная организация ООО «Синктел». Как выяснилось в ходе проверки, несмотря на наличие существенных недостатков при выполнении работ, акты приемки были подписаны заместителем начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Кстати, ранее решениями Арбитражного суда Орловской области за ненадлежащее исполнение контракта с ООО «Синктел» взысканы штрафные санкции на общую сумму 10 млн 471 тыс. рублей. В связи с существенным нарушением обществом «Синктел» условий реконструкции «Орелгосзаказчик» в одностороннем порядке расторг государственный контракт.