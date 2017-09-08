«Нас ждёт катастрофа»

№45 (493) от 27 декабря 2017 г.

21 декабря заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов провел в Орле совещание по профилактике и предотвращению распространения африканской чумы свиней (АЧС).

На совещании кроме отвечающих за ветеринарную безопасность орловских чиновников и представителей крупных свиноводческих предприятий региона присутствовали руководители территориальных управлений Россельхознадзора из Орловской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Московской и Ивановской областей.

«АЧС – лакмусовая бумажка состояния ветслужб»

Тема совещания чрезвычайно актуальна для всех регионов страны, так как в рамках мероприятий по ускоренному импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны по мясу развитию свиноводства уделяется особое внимание. За период с 2008 по 2016 год в Российской Федерации производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 1,65 млн тонн, или на 61,4%. При этом весь прирост производства свиней приходится на промышленный сектор.

Ситуация с АЧС, которая наносит регионам значительный экономический ущерб, тревожит. Поэтому федеральные чиновники не только в очередной раз проводят ликбез для ответственных служб на местах, но и нащупывают болевые точки, которые мешают должной профилактике заразной болезни. В их числе недостаточное регулирование численности диких кабанов – разносчиков заболевания, недостаточный учет свиней и слабый ветеринарный контроль в личных подсобных хозяйствах, «заоптимизированные» ветеринарные службы, многие из которых не в состоянии принимать адекватные своевременные меры по профилактике АЧС и борьбе с ней.

– АЧС – лакмусовая бумажка состояния ветслужб, – пояснил Непоклонов и попросил представителей регионов отчитаться о наличии станций по борьбе с болезнями животных (СПБЖ) в муниципалитетах.

– Липецкая область, сколько СПБЖ?

– Восемнадцать в восемнадцати муниципалитетах.

– Молодцы, заботитесь о ветеринарной безопасности. В ряде регионов дооптимизировались до того, что в Московской области, к примеру, было более сорока станций, осталось пять-шесть. В Орловской области тоже в 2014 году было уничтожено абсолютное большинство СПБЖ.

Зампред по АПК Орловской области Дмитрий Бутусов:

– Практически все.

Надо отдать должное находчивому Бутусову: его тон не оставлял сомнений в том, что сам он к оптимизации непричастен. Похоже, уверены в этом и в Минсельхозе:

– Ну вот сейчас Дмитрий Владимирович с руководством восстанавливает…

Бутусов:

– Доказываем, с финансистами разговариваем, но как будто этого и не было (ликвидированных СПБЖ. – Прим. ред.), уже два года потратили на это, чтобы восстановить…

С минимальными издержками – к недееспособности

Напомним, о предстоящей оптимизации областной ветслужбы пресс-служба экс-губернатора Потомского торжественно объявила еще в 2015 году. Так на что потратил ближайший соратник Потомского Бутусов последующие два года: на то, чтобы ликвидировать СПБЖ, или на их восстановление?

Из пресс-релиза, размещенного на официальном портале области 31 марта 2015 года: «Реорганизация ветеринарной службы Орловской области была инициирована в 2014 году губернатором Орловской области В. Потомским (в этом же году в Орловском регионе впервые появилась африканская чума свиней. – Прим. ред.) в целях формирования эффективной системы ветслужбы, оптимизации сети бюджетных учреждений, подведомственных областному управлению ветеринарии, и повышения эффективности расходования бюджетных средств на их содержание.

Орловская областная станция по борьбе с болезнями животных будет переименована в Орловский областной ветеринарный центр. В качестве филиалов к нему присоединятся 20 районных станций по борьбе с болезнями животных. Четыре районных станции будут ликвидированы: Знаменская, Корсаковская, Краснозоренская и Шаблыкинская».

Далее оптимизацию прокомментировал заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов. «Инициатива начала реорганизации службы была вызвана исключительно желанием дать новый толчок развитию этой сферы, – отметил он. – Поэтому наша совместная задача заключается в выработке перечня мероприятий, которые позволят с минимальными издержками и максимальным эффектом реализовать все задуманное. С этой целью проводилось совещание и была создана рабочая группа, которая сейчас активно работает».

Достаточно проанализировать некоторые данные, озвученные в ходе совещания Евгения Непоклонова с представителями государственной ветеринарной службы и Россельхознадзора, чтобы понять, что реформа ветеринарной службы Орловской области, проведённая в период губернаторства Потомского, сделала её недееспособной.

В Орловской области насчитывается всего шесть ветеринарных лабораторий, из них аккредитованных в области исследования пищевой продукции – две, аккредитованных в области диагностики инфекционных заболеваний – ноль.

Госветслужба области «оснащена» 150 легковыми автомобилями, средний процент износа которых составляет 90 %. Кроме того, у службы имеется 23 дезинфекционных автомобиля, процент их износа также составляет 90 %.

Штатная численность специалистов орловской госветслужбы – 340 человек, из них инспекторов – 14. Из регионов-участников совещания меньше штат только в Ивановской области, где животноводство развито слабее. Из информации о финансировании учреждений госветслужбы областей ЦФО за 2017 год следует, что финансирование по госзаданию ветеринарной службы Орловской области составляет 95,6 млн рублей (меньше этот показатель опять же только в Ивановской области), доходы от внебюджетной деятельности – 120 млн рублей.

По уровню средней заработной платы работников государственной ветеринарной службы Орловской области наш регион занимает последнее место среди регионов-участников совещания с показателем 14,6 тыс. рублей (67 % от средней зарплаты по субъекту).

Для сравнения: декларированный доход заместителя председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрия Бутусова за 2016 год составил 1 918 026,24 рубля, что эквивалентно доходу десяти специалистов госветслужбы.

«Это была позиция компании!»

Карьера губернатора Вадима Потомского и его советника, а затем и куратора АПК Дмитрия Бутусова

в регионе совпала с фактически неконтролируемым распространением АЧС

в регионе. В этот же период «эффективные менеджеры» курировали развал областной ветслужбы.

Напомним, вирус «африканки» был выявлен в одном из корпусов свинокомплекса ЗАО «Орелсельпром» в Мценском районе, тогда пришлось уничтожить 27 тысяч голов свиней. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

На совещании, состоявшемся 21 декабря 2017 года, Бутусов призвал к ответу главного ветврача ООО «Черкизово-Свиноводство» (бывший «Орелсельпром». – Прим. ред.), даже не представив его по имени. Главный ветврач рассказал, что на сегодняшний день на четырех площадках предприятия работают четыре штатных ветврача. Произведен целый комплекс профилактических мероприятий; ООО с третьим компартментом (зоосанитарным статусом, определяющим уровень биологической защиты) добивается присвоения четвертого (высшего) компартмента.

Нужно вновь отдать должное ловкости Бутусова, который в присутствии замминистра немедленно подстраховался:

– Они исключили государственных врачей с площадки. Убрали, и у нас не было возможности… Это была позиция компании!

Иными словами, руководство компании государственных врачей на свою территорию не пускало, занималось самодеятельностью, что и привело в итоге к АЧС.

Непоклонов в некотором недоумении предложил Бутусову писать в таких случаях в адрес директоров компаний:

– Они же страхуют свои риски, напишите и вы: «вы не исполняете, страховые обязательства будут сниматься». Инструменты же есть.

Наверное, инструменты есть, но в такие мелочи Дмитрий Владимирович Бутусов не вдается. Иначе постоянное взаимодействие крупного свиноводческого хозяйства с госветслужбой было бы налажено. В этом и состоит задача зампреда по АПК, курирующего направление ветеринарии. Но сотрудничества, похоже, как не было, так и нет. Иначе на совещание по АЧС явился бы не ветеринарный врач, а руководитель ООО «Черкизово-Свиноводство».

По поводу недопуска государственных ветврачей на предприятие. Теория Дмитрия Бутусова о том, что на свинокомплексе с третьим компартментом в любой момент, без предупреждения, должны были появляться посторонние люди, даже если это ветеринарные врачи из государственных лабораторий, выглядит малоубедительной. Сама система управления биологической безопасностью во избежание заноса в хозяйство более высокого компартмента инфекции из хозяйства нижнего компартмента требует обязательной предварительной санитарной дезинфекции людей, инструментов, транспортных средств и т.д.

Проще говоря, не может ветеринарный врач, час назад посещавший подсобное хозяйство у бабушки в районе, вдруг решить, что у него сегодня есть ещё время проинспектировать ЗАО «Орёлсельпром» и сделать это. Всё должно проводиться согласованно, строго в соответствии с приказом о компартментализации.

В период, когда на предприятии случился падёж свиней, специалисты государственной ветеринарной службы были на комплексе и оформляли соответствующие документы.

Борьба или распространение?

Что же касается дальнейшей борьбы с АЧС, то о ней красноречиво свидетельствуют многочисленные скандалы, в том числе связанные с нарушениями при утилизации трупов зараженных животных. Мы не станем говорить о каждом случае: с конца 2014 года вспышки «африканки» регистрировались в Орловской области едва ли не ежеквартально. Приведем выдержки из материалов «Орловской среды», опубликованных в 2016–2017 гг.

Август 2016 г.

«Областные чиновники не могут добиться отчуждения потенциально опасных животных в зоне вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Очередная вспышка опасного заболевания была зарегистрирована 9 августа на территории частного домовладения в деревне Крутое Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района. По действующим нормативам, в течение недели, то есть к 16 августа, всех свиней из первой угрожаемой зоны – на расстоянии пяти-двадцати километров – должны были изъять у населения и уничтожить. К 22 августа из 497 свиней были изъяты только 117. Это означает, что угроза распространения заболевания не просто сохраняется, она возрастает.

По предварительной информации, вспышка АЧС произошла из-за лесных кабанов, которые свободно разгуливали по территории села. И это несмотря на то, что область, как утверждают чиновники в своих отчетах, выполняет план по сокращению их численности из-за сохраняющейся угрозы АЧС».

«Специалисты в области ветеринарии подчеркивают: единственный способ уберечь регион от заразы – это предельно жесткие меры, а не двухнедельные задержки с отчуждением потенциально опасных животных из-за того, что орловская региональная власть устраивает торг с крестьянами».

Март 2017 г.

«На днях сайт «Орлец» разместил видео из Мценского района, где зарегистрирована массовая гибель диких кабанов, зараженных АЧС. На ролике, который был сделан любительской камерой, совершенно четко видно, как в глубокой яме вместе с резиновыми камерами горят трупы животных. Рядом нет никого, кто бы контролировал процесс утилизации. Более того, доступ к месту уничтожения инфицированных трупов – свободный, как людей, так и диких зверей, которые, покопавшись в заразе, наверняка уже разносят её по всем окрестным территориям.

Напомним, о том, что в Высокинском сельском поселении Мценского района, на территории охотхозяйства МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», были обнаружены трупы 27 диких кабанов, 1 марта сообщила пресс-служба Россельхознадзора. В патологическом материале, отобранном от трупов животных, экспертами Орловского референтного центра и их коллегами из города Покрова был выявлен вирус африканской чумы свиней. Это официальная информация. По неофициальной – трупов кабанов в кукурузном поле и даже в соседнем водоеме было больше шестидесяти.

Как стало известно «ОС» из собственных источников, трупы животных обнаружили механизаторы, когда убирали кукурузу: туши кабанов стали попадать в комбайн. На место выезжали представители ответственных служб и ведомств, ветеринары взяли пробы, которые доставили на исследования. Как проходила и контролировалась утилизация зараженных трупов кабанов, мы все увидели.

Такую «борьбу» с африканской чумой свиней в Орловской области, скорее, можно назвать её распространением. Это подтвердит любой специалист».

«Основную работу делать просто некому. Управления ветеринарии, а также экологической безопасности и природопользования «отреформированы» до такой степени, что их уцелевшие сотрудники едва успевают отписывать бумажки. В итоге мы приходим к тому, что кабанов, которые могут быть заражены АЧС, некому отстреливать, а процесс утилизации инфицированных трупов некому контролировать. В управлении экологической безопасности и природопользования Орловской области с приходом Потомского сменилось несколько руководителей. Один из отправленных в отставку – уроженец Орловской области Владислав Некрасов – специалист в сфере природопользования с более чем двадцатилетним стажем».

Имидж есть, порядка нет

Ситуация такова, что чиновники, в чьи должностные обязанности входит разработка и реализация мероприятий, в том числе ветеринарных, пускают всё на самотёк, занимаясь чем угодно – хоккеем, бесконечными поездками в Госдуму и Совет Федераций, на всевозможные околопрофессиональные конгрессы и выставки. Это называется формировать положительный имидж властей.

Тем временем складывающаяся эпизоотическая ситуация по АЧС на территории региона свидетельствует о том, что меры, принимаемые органами исполнительной власти по профилактике и ликвидации АЧС, недостаточно эффективны.

Нет системы учета количества, движения и регулирования численности поголовья дикого кабана. Некоторые охотхозяйства намеренно скрывают поголовье. Усугубляют ситуацию неубранные посевы сельхозкультур: кукурузы, подсолнечника и других, являющихся приманкой для дикого кабана.

Одним из потенциальных источников распространения АЧС руководители крупных холдингов считают хозяйства населения, где содержатся свиньи. Конкурировать со специализированными свиноводческими комплексами в плане обеспечения биобезопасности они не могут, поэтому в отдельных случаях изъятие свиней из таких подворий оправданно. Но что предлагается взамен? В регионе нет эффективно действующей программы развития альтернативного животноводства, которая сохранит занятость сельского населения и поддержит производство натуральных высокобелковых продуктов питания.

Здесь следует понимать, что с уничтожением традиционных для сельского населения отраслей производства уничтожается весь уклад жизни селян и ухудшается их благосостояние. Должен быть компромисс, для развития альтернативных видов животноводства следует предусмотреть в областном бюджете компенсацию средств на покупку животных взамен свиней, льготное предоставление земельных участков для выпаса крупно- и мелкорогатого скота, устройство водоёмов для водоплавающей птицы и т.п.

Специалисты отмечают: помимо проблемы АЧС, которая по своим негативным экономическим последствиям вышла в стране на первое место, на территории Орловской области не обеспечивается эпизоотическое благополучие по таким инфекционным болезням, как лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота. По информации «ОС», лептоспироз стал распространяться в регионе с приобретением племенного поголовья КРС из Ленинградской области по рекомендации того же Дмитрия Бутусова.

В последнее время значительно участились случаи бешенства среди домашних животных, с начала года это заболевание было зафиксировано в восьми районах, лабораторно подтвержден 21 случай заболевания, в том числе у крупно-рогатого скота и мелких жвачных животных.

Требуется принятие кардинальных мер для обеспечения ветеринарной безопасности. Необходимо не декларирование, а реальное усиление направлений господдержки по мероприятиям мониторинга эпизоотического состояния территорий, программы по искоренению АЧС, регионализация, идентификация животных и электронная ветеринарная сертификация, оперативный контроль качества и безопасности продукции и выдача соответствующих разрешительных документов без проволочек, аттестация и контроль за деятельностью убойных предприятий, создание мобильных убойных пунктов для предоставления услуг населению на удаленных территориях. Всё это возможно при наличии современной финансово, материально и технически обеспеченной ветеринарной службы в регионе.

Наталья Зарубина

Комментирует Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, бывший начальник управления ветеринарии департамента аграрной политики Орловской области ( 2007-2009 гг.) Николай Деев:

– Когда я узнал, что четыре ветстанции ликвидировали – в Шаблыкино, Знаменке, Корсаково и Красной Заре, сразу отправился к Новикову (тогдашний зампредправительства по АПК. – Прим. ред.).

– Василий Федорович, что вы делаете?

Безрезультатно. Началась ликвидация районных ветстанций как юридических лиц, а ведь статус юрлица для этих учреждений чрезвычайно важен. Половину станций сократили. Создали какой-то центр, Мценскую, Ливенскую станции потом начали восстанавливать. Захожу к Бутусову, говорю: «Представьте, что вам в парикмахерской половину волос отстригли, а половину оставили. Так поступили и вы с ветстанциями. Вы что творите? Нельзя этого делать! Единый кулак должен быть».

– Да мы восстановим!

На совещании по итогам работы за 2016 год в мае Бутусов в моем присутствии клятвенно пообещал: к концу 2017 года все ликвидированные ветстанции будут восстановлены. Всем станциям, лишенным статуса юрлиц, статус вернут. Из ликвидированных станций восстановлены только две – усилиями местных ветврачей, которые бились за них. На дворе 2018 год – зампред по АПК не сделал ничего. Бутусов отчитывается: мы на таком-то месте по зерну. Зерно лежит с нулевой ценой. Бутусова роль какая? Пусть возьмется за молочное животноводство. Хоть что-то сделает. Сдвинет проблему с мертвой точки. Он не понимает, не знает, не хочет. Я ему предлагал: давайте помогу вам, буду консультировать.

Думает до сих пор. Но не о том, что за руку надо тащить помощников с опытом. Ветслужбу, которую мы с Николаем Максимовичем Кутузовым (бывшим руководителем управления ветеринарии) просто по крупицам собирали, развалили. По работе управления ветеринарии судят по таким показателям: у нас нет ни сибирской язвы, ни туберкулеза, ни бруцеллеза, ни лептоспироза. Был только лейкоз. И мы работали активно, чтобы его ликвидировать, грамотно, последовательно: есть пример сельхозпредприятия «Стрелецкое». А сейчас и АЧС, и лептоспироз, и бешенство, угрозы других заразных заболеваний существуют. Когда мы с Кутузовым пришли, служба была развалена, как сейчас. Мы начали поднимать её с ветучастков, ведь надо понимать, что не в управлении основная работа происходит, там ферм нет. Работают на местах. Ветстанции с лабораториями привели в порядок, проводили семинары, работали с кадрами, переподготовку постоянно проводили, лет пять потратили на это. Кадры старшего возраста, среднего, молодого, так должно только быть. И в каждом районе госветстанции. Единая должна быть служба. Плюс зарплаты, не такие, как сейчас. Специалисты разбежались, а это значит, нас ждет катастрофа: вспышки инфекционных заболеваний. Ветврачи в районах должны выезжать в хозяйства, должны следить за ветеринарной безопасностью в личных подворьях. Следить за этим некому, да и не хотят. Задача главврача района – профилактика, не допустить заболеваний. Он каждый день выезжает в хозяйства. Оценивает состояние животных, встречается с зоотехниками, с руководством. Специалисты тоже выезжают, мы тогда упразднили санотряд и эпизоотический отряд, потому что станции на местах решали любые задачи. Сейчас машинам по двадцать с лишним лет. Но ветслужба обязана выезжать: держит семья пять овец, гусей, корову, обслужить обязаны. Взять кровь, сделать прививки. Думаю, сейчас у ветврачей нет возможности выезжать. К тому же после меня пять начальников управления сменились. Разве можно так делать?

АЧС в «Орелсельпроме». Почему это произошло? Главный ветврач, опытный человек, работает в Мценском районе. Говорят, на свинокомплекс не допускали. Чиновники, налаживайте такое взаимодействие, чтобы допускали. Был в моей практике случай, когда я не позволил бизнесмену из Красной Зари ввезти из Московской области привитых против ящура телок. Я выяснил, из какого хозяйства телки. Нашел инвестора. Объяснил: не допущу того, чтобы скот против ящура на нашей территории ревакцинировался. Зачем мне возиться с ящуром? Звоню главному эпизоотологу Минсельхоза Николаю Яременко: нельзя этого делать. У меня область чистая по ящуру, а я должен везти и потом вакцинировать. Это небезопасно, все равно что джина из бутылки выпускать.

Далее. Где было управление ветеринарии, где был Бутусов, когда во Мценском районе трупы кабанов валялись? Почему даже были не в курсе того, что происходит?

Руководитель должен быть таким, чтобы каждая корова его знала. Жестким должен быть и ответственным. Тогда будет порядок.

К сведению:

На 1 января 2017 года в Орловской области насчитывалось 375,6 тыс. голов свиней, на 1 декабря 2017 года уже 405,3 тыс. голов. На долю сельскохозяйственных организаций региона приходится 90,4 % всего поголовья свиней, в крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится всего 0,2 %, в личных подсобных хозяйствах граждан – 9,4 %. Ожидается, что по итогам 2017 года в сельскохозяйственных организациях региона будет произведено свыше 70 тыс. тонн свинины. Преимущественно этот объём будет обеспечен двумя крупнейшими производителями свинины в регионе ООО «Знаменский СГЦ» (55 тыс. тонн) и ОП «Белый колодец»

ООО «Черкизово Свиноводство» (12 тыс. тонн).

Из доклада представителя администрации Липецкой области:

«На финансирование ветеринарной службы Липецкой области в 2017 году из бюджета области запланировано выделение 333,6 млн рублей, из них 269,8 млн рублей – на выполнение госзадания. На финансирование противоэпизоотических мероприятий в 2017 году из областного бюджета выделено 19,3 млн рублей, которые расходуются, в том числе, на оснащение ветеринарной лаборатории, приобретение ветпрепаратов, дезсредств, средств индивидуальной защиты, а также создания резервов материально-технических средств.

Штатная численность госветслужбы области составляет 903 сотрудника, из них численность аппарата управления – 29 единиц. Среднемесячная зарплата по региону в 2018 году составила 27 563 руб, по ветеринарной службе – 25 862 руб. (2016 год – 23 242 руб.).

В Липецкой области производством свиноводческой продукции занимаются семь специализированных сельхозпредприятий (42 свиноводческие площадки, из них 38 имеют высший зоосанитарный статус – четвертый компартмент).

С 2018 года внесены изменения в подпрограмму «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области на 2014-2020 годы» и выделено 5 млн рублей на основное мероприятие «Предотвращение распространения и ликвидации АЧС на территории Липецкой области»

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составил: на 2016 год – 329,5 млн рублей, на 2017 год – 353,1 млн рублей, на 2018 год – 354,3 млн рублей.

Все диагностические подразделения госветслужбы в полном объеме укомплектованы лабораторным оборудованием. Обновление материально-технической базы происходит регулярно.

На территории Липецкой области разработана и внедрена с 10 апреля 2017 года информационная система по учету и идентификации сельхозживотных. Госветслужба ведет работу по биркованию и чипированию сельхозживотных. Информация о проделанной работе регистрируется в данной информационной системе.

В рамках госпрограммы Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» через систему сельхозкооперативов оказывается поддержка личным подсобным хозяйствам на приобретение молодняка КРС, овец, коз, кроликов, птицы, племенного инкубационного яйца, племенного рыбопосадочного материала и кормов. Ежегодно на данное направление направляется более 30 млн рублей».

В 2017 году в Липецкой области не зарегистрировано ни одного случая АЧС.