Население Орловской области задолжало за электроэнергию почти 176 млн рублей

На 1 января 2019 года дебиторская задолженность населения Орловской области за электроэнергию перед ООО «Орловский энергосбыт» составляет 175,85 млн рублей.

За 2018 год в отношении должников-физических лиц ООО подало в суды 2 648 исков на сумму 24 млн рублей. С граждан, добровольно не выполнивших судебные решения, через службу судебных приставов в пользу компании было взыскано 7,8 млн рублей. Должникам также пришлось дополнительно оплатить судебные издержки и исполнительские сборы УФСПП.

В качестве основной меры воздействия на должников остается ограничение электроснабжения, сообщает пресс-служба ООО «Орловский энергосбыт».

Орловский энергосбыт напоминает: если клиент относится к социально незащищенной категории населения или попал в сложную жизненную ситуацию, он вправе обратиться в органы соцзащиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.