Наследство «мусорного короля»

№37 (485) от 1 ноября 2017 г.

Работу администрации Орла по организации, сбору, вывозу и утилизации ТКО депутаты городского совета на октябрьской сессии признали неудовлетворительной. Впрочем, жители областного центра еще раньше поставили свою оценку переполненным мусорным контейнерам и площадкам, заваленным крупногабаритными отходами. Напомним, еще весной этого года в Орле сложилась критическая ситуация – в бюджете «забыли» заложить средства на вывоз отходов с нескольких десятков контейнерных площадок. Летом о переполненных контейнерах с завидным постоянством сообщали практически все СМИ. Поскольку проблема довольно многогранная и имеет несколько составляющих, мы решили разложить ее, как говорится, «по полочкам». И начнем не с городской, а с областной части.

Почему Орёл утонул в мусоре?

Напомним, три с лишним года назад многие орловцы с искренним воодушевлением встретили назначение в наш регион врио губернатора Вадима Потомского, ведь к тому времени за ним прочно закрепился в СМИ неофициальный титул «мусорного короля». Орловцы надеялись, что если уж человек разбирается в проблеме ТКО, то уж в этой-то сфере будет наведен порядок. Но… все пошло не так, как декларировалось с высокой трибуны, о чем уже неоднократно писало наше издание (см. «Мусорная революция забуксовала» в №7 (455) от 8 марта 2017 г.). Собственно, в «пробуксовке» реформы и кроются корни городских проблем.

Напомним, по обещаниям Вадима Потомского, Орловщина должна была стать одной из первых областей, где будет выбран единый региональный оператор в сфере переработки и вывоза ТКО. Произойти это должно было еще в прошлом году. Но по факту завершается уже 2017-й, а про регоператора никто и слыхом не слыхивал. Но именно на регоператора возложена обязанность борьбы с несанкционированными свалками. Именно регоператор по закону имеет право выставлять счета всем жителям частного сектора.

Второй существенный момент, который приводит к проблемам с вывозом мусора, это заниженные нормативы на образование ТКО. В сентябре на профильном комитете горсовета было озвучено, что областные власти (в чьей компетенции находится утверждение нормативов) все же внесут изменения в нормативы (увеличат их примерно на треть). Но октябрь закончился, а нормативы так и не увеличены. Между тем именно от нормативов зависит тариф на вывоз ТКО – вырастут нормативы, подрастет и тариф. Поскольку здесь город никак не может повлиять на ситуацию – необходимо четко отделить мух от котлет.

И, наконец, третий «сундук с сюрпризами» из наследства «мусорного короля». Это предприятие «ЭкоТек». Напомним, этот перевозчик ТКО появился в нашем городе сразу же после назначения сюда господина Потомского. Как пишут наши коллеги из «Орловских новостей» в материале «Господряд по-орловски» (http://newsorel.ru/fn_284540.html), руководство «ЭкоТека» тесно аффилировано с семьей экс-губернатора. После прихода в регион «ЭкоТека» «внезапно» орловские предприятия и муниципальные учреждения начали массово расторгать контракты с муниципальной же Спецавтобазой и заключать договоры с фирмой-новичком. В итоге к сегодняшнему дню рынок перевозок мусора оказался поделен примерно следующим образом. Порядка 60% забрал себе «ЭкоТек», 15-20% – «ЭкоТранс». Около 10-15% (в основном частный сектор с большой долей неплатежей, то есть самый невыгодный кусок мусорного «пирога») остался у Спецавтобазы. ООО «Забота» вывозит не более 10%, и примерно по 5% взяли себе ООО «Орловская» и ООО «Экоград». При этом уже несколько месяцев упорно циркулируют слухи о возможном уходе с рынка «ЭкоТека», что приведет к повторному перераспределению объемов, отобранных ранее с помощью административного ресурса.

Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён

Почему, к примеру, в соседней Калуге отбоя нет от инвесторов, а от Орла они бегут как черти от ладана? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить историю строительства мусоросортировочного завода «ЭкоСити». Это предприятие (полностью построенное еще в 2014-м и даже поработавшее в тестовом режиме) до сих пор не может получить от областных чиновников необходимые разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом завод включен в территориальную схему по обращению с отходами, то есть одной рукой власти не дают заводу работать, а другой включают его в свои отчеты и доклады, чтобы показать, как все на Орловщине хорошо. Между тем инвесторы всегда внимательно изучают инвестиционный климат в регионе, прежде чем принимать решение о вложении собственных, а уж тем более заемных средств. И негативный пример «ЭкоСити» отпугивает потенциальных инвесторов уже не один год – история с запуском завода тянется с 2014-го! И конца-края пока не видно, хотя, напомним, предприятие построено и готово вступить в строй. Пока же мусор вывозят на полигон под Орлом и даже в соседний Урицкий район, где запущен аналогичный сортировочный комплекс «Экоград». Кстати, как стало известно «Орловской среде», этот комплекс заключает прямые договоры с орловскими предприятиями на поставку мусора и при этом выкупает отходы сразу же. Чтобы предприятие не заморачивалось с получением разрешений и согласований в различных службах и ведомствах.

Можно было бы сказать, что «ЭкоСити» – это исключение, а все остальные инвесторы на Орловщине катаются как сыр в масле. Но на этой неделе пришло сообщение, что еще одно частное предприятие «Мценский завод по обработке цветных металлов» через суд добивается выдачи разрешения на запуск. Повторим – построенный за частные инвестиции завод не может получить разрешение и начать работу. Получается, что это не исключение, а обычная практика для региональных чиновников в работе с инвесторами.

Городские страдания

Проблема перенакопления отходов на мусорных площадках была отмечена еще в 2013 году. Но тогда приняли «политическое» решение (на носу были выборы) не повышать тариф и норматив, а фактически переложить часть платы с жителей на бюджет. За счет города были оборудованы порядка 40 контейнерных площадок, вывоз мусора с которых организовали за счет средств городского бюджета, напомнил на сессии горсовета Александр Филатов. Кроме того, ежегодно на ликвидацию несанкционированных свалок из городского бюджета тратится 34 миллиона рублей в год. И первую, и вторую проблему город не может решить, этим должен теперь заниматься регоператор, которого орловцы все ждут-ждут да никак не дождутся.

Увеличившийся поток жалоб на переполненные контейнерные площадки, как выяснилось, связан с чрезмерной централизацией процесса. Мы уже упоминали, что львиная доля контейнерных площадок (особенно в многоэтажках) обслуживается фирмой «ЭкоТек». В итоге сложилась зависимость от ритма работы этого предприятия. У «ЭкоТека» есть 11 мусоровозов, причем каждый автомобиль обладает очень высокой производительностью (и это одна сторона медали). Между тем, если ломается хотя бы один мусоровоз, это уже приводит к сбою в обслуживании площадок (и это вторая сторона медали). В августе – сентябре до половины мусоровозов «ЭкоТека» не выходили на маршрут. Причина – поломки. Очень странно, что предприятие, которое отказалось от убыточного частного сектора, не предусмотрело денег на своевременный ремонт и закупку запчастей.

Выходом городские чиновники посчитали рекомендацию «ЭкоТеку» привлекать на субподряд технику других предприятий, если ломается собственная. Главное, чтобы предприятие выполняло взятые на себя договорные обязательства. А прислушается ли частная фирма к рекомендации чиновников –станет видно уже в ближайшее время.

Депутаты попросили при составлении конкурсов на 2018 год раздробить подряды на более мелкие лоты, чтобы не только монстры наподобие «ЭкоТека» могли участвовать в аукционах, но и мелкие перевозчики могли попытаться получить работу. Может быть, имеет смысл объединять в один лот более рентабельные многоэтажки и невыгодный сейчас частный сектор. В ближайшей перспективе этот шаг поможет в наведении чистоты, а после появления регоператора – частный сектор станет таким же рентабельным.

Бюджетные страдания

На сессии подняли и вопрос уборки мусора на городских кладбищах. Как тонко подметил депутат Николай Паршиков, «все там будем!». Между тем, как честно признались чиновники, ситуация с уборкой (а вернее с неубранным мусором) – это частный элемент острого дефицита городского бюджета. Муниципальный контракт практически выработан. Необходимо искать дополнительные средства для заключения нового муниципального контракта.

Чуть ранее сити-менеджер Александр Муромский пояснил, что в бюджете на IV квартал нет не то что денег, а даже строки на уборку кладбищ. Контракт уже закончился. Возможно, придется пойти на непопулярные решения, напомнил глава города. Орел тратит деньги в том числе и по таким расходам, которые не предусмотрены в 131-м ФЗ. И если не хватает средств на исполнение возложенных по закону обязательств, то необходимо действовать строго в рамках закона.

Страдания жителей

Интересные штрихи к «портрету» «ЭкоТека» добавили жители на возобновившихся встречах с депутатами в районных администрациях (замена ликвидированным РТДГ). По словам старшей по дому на переулке Ягодном, компания «ЭкоТек» умудрилась забрать новые контейнеры и поставить бывшие в употреблении. При этом оказались тщетными все попытки выяснить, куда же делись вполне еще рабочие предыдущие контейнеры. Сотрудники «ЭкоТека», по словам жителей, не реагируют и на просьбы быть поаккуратнее с контейнерами – нередко после выгрузки в мусоровоз контейнер опускают небрежно, из-за чего он портится.

Между тем много сюрпризов ждет орловцев в самое ближайшее время. Как бы медленно ни раскачивались областные чиновники, а региональный оператор появится. И тогда все жители частного сектора (без исключения!) будут платить за вывоз ТКО. Попытки уйти от платы с формулировкой «я сам закапываю свой мусор» работать уже не будут. Введут в правовое поле платежи гаражных кооперативов, садоводческих обществ и т. д. Преобразования позволят существенно увеличить сборы и, как следствие, объемы вывозимого мусора. То есть жители должны готовиться к тому, что за чистоту им придется платить существенно больше. Есть здесь и своя ложка дегтя: а пойдут ли эти платежи на заявленные цели? Увы, пример фонда капитального ремонта (как аналога единого оператора в конкретной сфере) показывает, что любую, даже очень хорошую, идею можно с треском провалить.

Сергей Миляхин