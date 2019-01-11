Национальный парк «Орловское полесье» отмечает день рождения – 25 лет

Национальный парк «Орловское полесье» расположен на северо-западе Орловской области. Он создан 25 лет назад с целью сохранения уникального сообщества южно-русской тайги. Хвойные и хвойно-широколиственные леса, перемежающиеся участками лесостепной растительности, придают ландшафтам неповторимое своеобразие. Одним из основных направлений деятельности национального парка, которое ведется с 1996 года, является формирование устойчивой вольной популяции европейского зубра в рамках программы сохранения зубров в России. Работа по реинтродукции этого животного началась в первые годы развития парка с завоза 10 зубров. На сегодняшний день их количество достигло более чем 370 животных. Уже несколько лет национальный парк является центром расселения этого вида на другие особо охраняемые природные территории (ООПТ). В настоящее время общая численность зубра европейского на территории Орловского полесья и ООПТ Калужской, Брянской и Смоленской областей составляет более 500 особей.

За четверть века природные сообщества, отдохнувшие от многолетнего воздействия человека, начали восстанавливаться. Команда квалифицированных специалистов национального парка в области охраны окружающей среды, науки, экопросвещения и туризма успешно работает для сохранения природного и культурного наследия. Для посетителей Орловского полесья создана развитая туристская инфраструктура и оборудованный визит-центр, который работает с 2016 года. Он уже стал как экологическим, так и культурным центром парка. Здесь установлены интерактивные панели, на которых можно посмотреть фото и видеофильмы о жизни Полесья. К юбилею парком выпущено много самой разнообразной сувенирной продукции, которую можно приобрести здесь же, в визит-центре.