11 января 2019



Национальный парк «Орловское полесье» отмечает день рождения – 25 лет

Национальный парк «Орловское полесье» расположен на северо-западе Орловской области. Он создан 25 лет назад с целью сохранения уникального сообщества южно-русской тайги. Хвойные и хвойно-широколиственные леса, перемежающиеся участками лесостепной растительности, придают ландшафтам неповторимое своеобразие. Одним из основных направлений деятельности национального парка, которое ведется с 1996 года, является формирование устойчивой вольной популяции европейского зубра в рамках программы сохранения зубров в России. Работа по реинтродукции этого животного началась в первые годы развития парка с завоза 10 зубров. На сегодняшний день их количество достигло более чем 370 животных. Уже несколько лет национальный парк является центром расселения этого вида на другие особо охраняемые природные территории (ООПТ). В настоящее время общая численность зубра европейского на территории Орловского полесья и ООПТ Калужской, Брянской и Смоленской областей составляет более 500 особей.

За четверть века природные сообщества, отдохнувшие от многолетнего воздействия человека, начали восстанавливаться. Команда квалифицированных специалистов национального парка в области охраны окружающей среды, науки, экопросвещения и туризма успешно работает для сохранения природного и культурного наследия. Для посетителей Орловского полесья создана развитая туристская инфраструктура и оборудованный визит-центр, который работает с 2016 года. Он уже стал как экологическим, так и культурным центром парка. Здесь установлены интерактивные панели, на которых можно посмотреть фото и видеофильмы о жизни Полесья. К юбилею парком выпущено много самой разнообразной сувенирной продукции, которую можно приобрести здесь же, в визит-центре.

 

В Орле на «отремонтированной» улице Ленина пострадала двухлетняя девочка
Орловских школьников посвятили в юнармейцы
ОНФ запустил интерактивную «Карту доступности медпомощи»
Опубликовано 11 Янв 2019 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"