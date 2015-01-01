Национальный парк «Орловское Полесье» посетили эксперты из США

17 апреля делегация американских экспертов завершила работу на территории национального парка «Орловское Полесье».

В ее состав вошли профессор кафедры ветеринарной патологии Колледжа ветеринарной медицины Техасского университета Джеймс Дерр,  заместитель директора американской национальной Ассоциации бизоноводства Джеймс Мафесон,  а также специалист отдела по вопросам экологии, науки, технологий и здравоохранения Посольства США в РФ Бентон Уайзхарт.

Визит американских экспертов реализован в рамках российско-американского сотрудничества по сохранению представителей дикой фауны. Проект предполагает совместную работу по поддержанию здоровья и предупреждению болезней крупных млекопитающих: европейских зубров, возрожденных  в дикой природе России и бизонов-обитателей американских прерий.

Зарубежные специалисты высоко оценили орловский опыт восстановления вольной популяции европейского зубра.  В ходе работы обсуждались вопросы  повышения генетического разнообразия  и  методики исследования потенциальных заболеваний европейского зубра.

В рамках своего визита в Россию  гости также посетили  особо охраняемые природные территории Калужской области — заповедник «Калужские засеки» и национальный парк «Угра»,  куда для гарантированного восстановления этого вида в природе естественным путем и через перевозку были расселены зубры из Полесья, информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 17 Апр 2017 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 4

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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