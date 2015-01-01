Национальный парк «Орловское Полесье» посетили эксперты из США
17 апреля делегация американских экспертов завершила работу на территории национального парка «Орловское Полесье».
В ее состав вошли профессор кафедры ветеринарной патологии Колледжа ветеринарной медицины Техасского университета Джеймс Дерр, заместитель директора американской национальной Ассоциации бизоноводства Джеймс Мафесон, а также специалист отдела по вопросам экологии, науки, технологий и здравоохранения Посольства США в РФ Бентон Уайзхарт.
Визит американских экспертов реализован в рамках российско-американского сотрудничества по сохранению представителей дикой фауны. Проект предполагает совместную работу по поддержанию здоровья и предупреждению болезней крупных млекопитающих: европейских зубров, возрожденных в дикой природе России и бизонов-обитателей американских прерий.
Зарубежные специалисты высоко оценили орловский опыт восстановления вольной популяции европейского зубра. В ходе работы обсуждались вопросы повышения генетического разнообразия и методики исследования потенциальных заболеваний европейского зубра.
В рамках своего визита в Россию гости также посетили особо охраняемые природные территории Калужской области — заповедник «Калужские засеки» и национальный парк «Угра», куда для гарантированного восстановления этого вида в природе естественным путем и через перевозку были расселены зубры из Полесья, информирует пресс-служба губернатора.
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