«Научприбор»: в действительности все совсем не так, как на самом деле

№38 (531) от 31 октября 2018 г.

На прошлой неделе наши коллеги с сайта «Вечерний Орел» опубликовали комментарий вернувшегося на свое место и.о. руководителя департамента промышленности Геннадия Парахина по поводу ситуации на заводе «Научприбор». Чиновник заявил, что никакого разговора о банкротстве этого предприятия не было и сейчас нет: якобы на заводе идет обычная стандартная модернизация производства. То есть завод взял курс на обновление линейки продукции. В очередной раз Парахин напомнил, что цех металлообработки переведен в Санкт-Петербург, где сейчас идет монтаж оборудования. Также он заявил журналистам, что часть работников согласились туда выехать — они рассматривают возможность дальнейшего трудоустройства на этой площадке.

На орловском предприятии сейчас работают около 120 человек. Просроченной задолженности по зарплате нет, — заверил со страниц СМИ Геннадий Парахин. Более того, он рассказал, что предприятие активизировало работу по выпуску нового оборудования в сфере безопасности и продвижению его на внешние рынки. Уже есть предварительные договоренности с Индией, странами Ближнего Востока, — рассказал он.

По удивительному стечению обстоятельств также на минувшей неделе в редакцию «Орловской среды» обратились бывшие работники завода, которые нарисовали совершенно другую картину. И если слова господина Парахина ничем не подтверждаются, то работники предоставили фотографии современного состояния цехов, где ведется «стандартная модернизация производства». Более того, в распоряжении нашей редакции есть официальный ответ о судьбе очередного крупного заказа (порядка 7 миллионов рублей), который поступил на орловский «Научприбор». Предприятие отказалось выполнять этот заказ. Естественно, не потому, что станки находятся в таком состоянии, как на фото. И не потому, что сокращены люди. А потому что заказчик якобы «поставил очень сжатые сроки исполнения заказа». Кстати, ситуация с отказом от выполнения поступающих на предприятие крупных заказов как две капли воды похожа на ситуацию с заводом «Орлэкс», когда тот входил в процедуру банкротства и имел все шансы выправить положение. Напомним, «спасением» «Орэлкса» активно занимался все тот же господин Парахин.

Что же касается судьбы рабочих «Научприбора», которые, напомним, были отправлены в вынужденный простой, то по истечении двух месяцев они вышли на работу… и были отправлены в простой опять. Причем настораживает тот факт, что если раньше людей отправляли в простой конкретно на 2 месяца, то в октябре люди получили уведомления бессрочные. Сколько в этот раз они будут сидеть на минимально возможном пособии, работникам никто не рассказал. Естественно, сидеть на голодном пайке, получать крохи (да еще и с существенной задержкой) у многих не хватило терпения. По словам самих сотрудников предприятия, порядка 30 человек все же написали заявление на увольнение по собственному желанию. То есть тактика владельцев завода— не платить людям положенные при сокращении выплаты и компенсации – оказалась успешной. И трудовая инспекция также не в состоянии им помочь — люди же уволились сами. Те же сотрудники (около 10 человек), что все же согласились поехать в Питер, также получили отсрочку. Теперь им говорят, что вопрос с переездом решится к декабрю. Нет конкретики по жилью в северной столице. Никто не говорит о подъемных. Более того, переехавшим обещают первое время сохранить орловскую зарплату! Очень похоже, что это также часть тактики по избавлению от ненужных рабочих — людей не мытьем так катаньем заставят написать заявление «по собственному».

Теперь вернемся к снимкам. По мнению рабочих, происходящее в цехах никоим образом не напоминает «модернизацию производства». Не похоже это и на переезд. Оборудование брошено. Частично демонтировано. Что касается заявления господина Парахина в части долгов по зарплате, то в середине октября, когда состоялась наша встреча с рабочими, они еще не получили выплат за сентябрь. Конечно, это не просроченная, но все же задержка. А учитывая отказ от выполнения заводом заказа на 7 миллионов рублей, не совсем понятно, как будет решаться вопрос с ее погашением.

Фото предоставлено рабочими завода