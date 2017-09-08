Наведение порядка в работе орловских маршруток все еще продолжается

Соблюдение исполнения вечерних графиков движения транспорта подняли на еженедельном рабочем совещании в горадминистрации. В частности, как было озвучено, работа маршрута №39 в микрорайоне Новая Ботаника налажена — для устранения интервалов движения на маршрут был выведен дополнительный автобус.

Что касается перебоев в вечернее время, то анализ движения маршруток показал, что графики соблюдаются всего лишь на 60-70%. При этом речь идет в основном о рентабельных маршрутах. Такой показатель вызвал нарекания у сити-менеджера Александра Муромского.

— По контрактам должно быть выполнение не менее 90%. Выбирать самые рентабельные маршруты и не обслуживать остальные — это не подход. Меня такой ответ не устраивает, — заметил глава горадминистрации.

Управлению городского хозяйства и транспорта поручено пристально следить за ситуацией. В случае, если перевозчики не исполняют в должной мере свои обязанности, город будет расторгать контракты в одностороннем порядке, — пояснили в пресс-службе горадмиинстрации.

 

Ночью в Орле «Тойота» снесла ларек с шаурмой
В Орловской области молодой человек погиб, пытаясь сделать селфи
В Орловской области выпускники не задерживаются
Опубликовано 23 Янв 2018 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"