Наведение порядка в работе орловских маршруток все еще продолжается

Соблюдение исполнения вечерних графиков движения транспорта подняли на еженедельном рабочем совещании в горадминистрации. В частности, как было озвучено, работа маршрута №39 в микрорайоне Новая Ботаника налажена — для устранения интервалов движения на маршрут был выведен дополнительный автобус.

Что касается перебоев в вечернее время, то анализ движения маршруток показал, что графики соблюдаются всего лишь на 60-70%. При этом речь идет в основном о рентабельных маршрутах. Такой показатель вызвал нарекания у сити-менеджера Александра Муромского.

— По контрактам должно быть выполнение не менее 90%. Выбирать самые рентабельные маршруты и не обслуживать остальные — это не подход. Меня такой ответ не устраивает, — заметил глава горадминистрации.

Управлению городского хозяйства и транспорта поручено пристально следить за ситуацией. В случае, если перевозчики не исполняют в должной мере свои обязанности, город будет расторгать контракты в одностороннем порядке, — пояснили в пресс-службе горадмиинстрации.