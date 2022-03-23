«Назовите мне пункт»

№10 (679) от 23 марта 2022 г.

На прошлой неделе орловский губернатор Андрей Клычков опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором поведал переместившейся на новую платформу аудитории о визите к нему депутатов Справедливой команды. Пост получился едкий, с претензией на сарказм и государственную мудрость. В общем, Клычков (или тот, кто составлял текст от имени Клычкова, хотя вполне допускаем, что он писал его лично) попытался, что называется, «уесть» настырных депутатов, которые продолжают требовать отставки мэра Парахина в ситуации, которая, по мнению Клычкова, «явно не предрасположена для решения таких вопросов».

«Уесть», сразу скажем, не получилось: на сайте ИА «Орловские новости», которые пересказали губернаторский пост, появилась масса комментариев пользователей, которые сарказма не оценили, а напротив, сами стали саркастически высказываться в адрес Клычкова и Парахина (ряд из них мы процитируем чуть ниже). Полагаем, реакция аудитории была бы куда более жесткой, если бы Клычков поподробнее рассказал о содержании той самой длительной дискуссии, в финале которой каждая из сторон осталась, как говорится, при своих: Клычков при Парахине, а депутаты – при стойком убеждении, что мэра надо удалять. Но губернатор, не поленившийся процитировать классика, почему-то не упомянул о том, о чем так настойчиво и многократно твердил депутатам: для отставки Парахина нет правовых оснований. Разочаруем Андрея Евгеньевича: было бы желание, а основания найдутся. А если губернатор – юрист по образованию, что он неоднократно подчеркивал во время встречи, их найти не может, то мы ему подскажем.

«Длительная дискуссия»

Прежде всего отметим, что 15 марта депутаты Справедливой команды (из городского и областного советов) пришли в кабинет Клычкова не просто так – губернатор пригласил их сам. Поводом для встречи стало обращение депутатов к главе региона с требованием отправить в отставку мэра Орла Юрия Парахина, которое они обнародовали около месяца назад. Как описал эту встречу Клычков в своем телеграме, рассказали журналисты «Орловских новостей». Цитируем «ОН»:

«Пришла группа депутатов, все встали вдоль стены кабинета, заявив, что садиться не будут и времени много не займут. Предложил присесть –отказались. Пришли со своим оператором и видеокамерой, под которую депутат Перелыгин Р.В. выразительно сообщил (нет не «Мы к Вам, профессор — и вот по какому делу!») о своей позиции – о необходимости мне проявить «политическую волю» и отправить мэра города Орла в отставку». Дальше была длительная дискуссия», — поделился Клычков.

Губернатор отметил, что к общему знаменателю стороны не пришли. При этом он добавил, что текущая политическая ситуация (вероятно, Клычков имеет в виду ситуацию на Украине со всеми вытекающими последствиями) явно не предрасположена для решения таких вопросов, как отставка мэра. Ведь у губернатора и его команды «новые и новые вызовы».

«Когда в 7:30 начинаются первые селекторы с федеральными министерствами и ночью заканчиваются внутрирегиональные ВКС. Когда круглосуточно отрабатываются сигналы по продовольствию, поиску лекарств, выполнению старых договоров и заключению новых. Когда работа строится в условиях полной неопределенности, экономической и информационной войны против нашей страны…», — перечисляет и перечисляет Клычков.

И наконец приходит к выводу: «Думаю, сейчас гораздо важнее объединить усилия всех – исполнительной власти, депутатского корпуса, бизнеса, общественности, всех граждан для того, чтобы Орловщина и её жители как можно легче и безболезненно прошли это время» (конец цитаты).

В общем, читателю должно быть понятно: мудрый губернатор радеет о жителях области, которые переживают непростые времена, а тут депутаты устраивают распри, зачем-то требуя отставки мэра. Естественно, Клычков на это пойти не может – ситуация не та, не до отставок сейчас.

Разумеется, не присутствовавшие на встрече граждане, к которым, собственно, и обращен губернаторский пассаж, не могут знать, что главным аргументом Клычкова против отставки мэра была вовсе не «текущая политическая ситуация», а якобы отсутствие правовых оснований для импичмента Парахина. На протяжении всего разговора с депутатами (а он длился более 40 минут) губернатор упорно твердил, что, во-первых, он юрист, во-вторых, что для любого решения должны быть правовые основания, и в-третьих, что в случае с Парахиным таких оснований он не находит.

Депутаты пытались апеллировать к здравому смыслу. Напоминали, что Парахин является фигурантом уголовных дел. Что с первых дней своего пребывания в должности мэра вступил в конфликт с предпринимателями и прокуратурой, попытавшись перенести ярмарки выходного дня, в том числе и на территорию аффилированных с ним фирм, чем создал конфликт интересов. Что подписал акт приемки моста «Дружба», который был сдан с чудовищными недоделками, чем дал зеленый свет для подрядчика, впоследствии завалившего ремонт Красного моста и растратившего казенные деньги. Что «засветился» в очень некрасивой истории с дорогой к «тещиному дому». Что с большой долей вероятности голос мэра звучит в аудиозаписи обсуждения методов фальсификации выборов. Что в городе, которым управляет Парахин, катастрофическая ситуация с транспортом, с финансами образовательных учреждений, с уборкой городских улиц и так далее и так далее. На каждый из этих аргументов Клычков находил свои контраргументы в лучших традициях бюрократической казуистики. Чтобы понять, как происходила «длительная дискуссия», процитируем несколько диалогов:

Вот депутат Сергей Елесин убеждает Клычкова, что фигурант уголовных дел (да пусть даже одного уголовного дела) не может и не должен руководить областным центром:

— Мне кажется, что на сегодняшний день человек, который является высшим должностным лицом города Орла и имеет уголовные дела по коррупционной статье о превышении своих полномочий на предыдущей должности, на период проведения следственных мероприятий должен временно уйти в отставку, как это делается в других регионах, и до решения суда прекратить исполнять свои полномочия. Как минимум на этот период.

Клычков на голубом глазу парирует:

— В нашем с вами государстве действует верховенство закона. И при верховенстве закона решения принимает суд. И мы понимаем, что могут быть инициированы различные проверочные мероприятия, которые ничем не заканчиваются. Что ж мы с вами должны сразу же, по первой инициации, всех разгонять? Ну, коллеги, давайте серьезно относиться…

Чувствуете подмену понятий? Где проверочные мероприятия, «которые ничем не заканчиваются», а где обвинение, предъявленное Парахину по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями? Или для юриста Клычкова разницы между доследственной проверкой и обвинительным заключением не существует?

Но вот депутат Игорь Рыбаков обращается уже не к юридической, а к нравственной стороне вопроса, объясняя Клычкову элементарные понятия – что такое хорошо и что такое плохо:

— Ну он же авторитет власти подрывает. Сначала Блохин подрывал, теперь Парахин. Я считаю, что вы должны хотя бы как минимум убрать его с работы, чтобы он временно не работал. Он позорит власть.

Но губернатора сантиментами не проймешь:

— Вместо того, чтобы обсудить реальные проблемы города и области, которые я хотел бы обсудить, мы сейчас с вами занимаемся политиканством. Позорит – не позорит… Для меня сейчас крайне важно, чтобы в это непростое время мы могли как можно эффективнее… А мы здесь с вами начинаем флагами махать, шашками махать – давайте его казним. Нам сейчас с вами не казнить надо, нам сейчас надо в кучку собраться, — отвечает Клычков.

После такого ответа Игорю Рыбакову остается задать в общем-то риторический уточняющий вопрос:

— То есть вы не собираетесь и не будете инициировать удаление мэра Парахина? И даже отстранение на период следствия?

И тут Клычков опять вспоминает про юриспруденцию:

— Вы хотя бы один пункт мне назовите…

Вот на этом пункте мы и остановимся.

Было бы желание, а пункт найдется

«Назовите мне хотя бы один пункт» — этот рефрен в исполнении Клычкова прошел пунктиром через всю встречу губернатора с депутатами. Первый требовал от вторых назвать пункт статьи 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где перечислены основания для удаления главы муниципального образования в отставку. Всего таких оснований (пунктов) пять, мы их перечислять не будем, кому интересно, может ознакомиться с текстом закона. Напомним лишь, что инициировать отставку мэра на основании этих самых пунктов могут либо депутаты горсовета, либо высшее должностное лицо субъекта РФ, то есть губернатор. Депутаты Справедливой команды Орловского горсовета с такой инициативой выходили, однако красно-синее большинство представительного органа городской власти их не поддержало, что и неудивительно, если учесть, что мэр Парахин (в недавнем прошлом видный единоросс) является креатурой губернатора-коммуниста. И если бы последний выступил за отставку мэра, то и фракция ЕР, и фракция КПРФ в городском совете, как нам представляется, единодушно лишили бы Парахина мэрских полномочий. Как это уже было в далеком 2012 году, когда губернатор-единоросс Александр Козлов решил расстаться с мэром Виктором Сафьяновым. И если бы нынешний глава региона интересовался политической историей Орловской области, то несомненно нашел бы пункт, дающий основания для отставки Парахина. Как в свое время нашли его Козлов и депутаты горсовета того давнего созыва.

Пункт, а точнее, подпункт 2 пункта 2 статьи 74.1 ФЗ-131 гласит: «неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации».

Как в свое время писала «Орловская среда», руководствуясь именно этим пунктом, депутаты горсовета совместно с областной властью предъявили тогдашнему мэру Сафьянову целый перечень претензий. Среди них, например, были – внимание! – неудовлетворительная работа общественного транспорта, нарушение сроков ремонта дворовых территорий, ремонт уже отремонтированных дворов, нереализованная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья… В 2012 году всего этого с лихвой хватило для удаления мэра в отставку – и оспорить эти основания в суде Сафьянов не смог. Заметим, ни о каких уголовных делах в отношении Виктора Сафьянова и речи не шло – экс-мэр, может, и не был компетентным управленцем, зато честным был точно.

Теперь же, 10 лет спустя, мы имеем те же проблемы с транспортом, с ремонтом дворов, с переселением из трущоб, а еще заваленный снегом в зимний период город, нечищеные улицы – то есть все то же самое плюс еще много чего, подходящее под тот самый пункт, который так жаждал найти Клычков.

На наш взгляд, для применения этого пункта в качестве основания для удаления Парахина в отставку достаточно одного разрушенного Красного моста. Сколько месяцев подрядчик, которого так нахваливали Клычков с Парахиным, не вел здесь никаких работ? Полгода? Больше? Сколько месяцев бездействовала мэрия, не расторгая контракт и не объявляя новый конкурс? Вот вам и пункт, товарищ губернатор. Если этого мало, можно вспомнить улицу Октябрьскую, ремонт которой также непотребно затянулся, доведенное до грани банкротства ТТП, долги мэрии перед поставщиками продуктов в детские сады и школы, которые выплачивались только после вмешательства прокуратуры и еще много «достижений» Парахина и его команды. Поэтому повторим: было бы желание, а пункт найдется.

Прямая речь:

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете Руслан Перелыгин:

«Наши депутаты городского совета обращались ко всем фракциям, чтобы инициировать удаление мэра Парахина в отставку. У губернатора есть такое же право – взять и удалить мэра. Для этого нужна только политическая воля, а оснований достаточно. Но губернатор их почему-то не видит».

Но вот как раз желания расставаться с Парахиным у Клычкова и нет. А напротив, есть желание «объединять усилия», поскольку настали трудные время. Желание, конечно, правильное, но какие именно усилия Парахина будет «объединять» Клычков со своими усилиями? Что в течение всего этого трудного периода конкретно сделал мэр Орла, чтобы как-то облегчить жизнь горожанам? Может быть, собрал на совещание директоров магазинов и выработал стратегию предотвращения дефицита товаров и безудержного роста цен? Или пресек спекуляцию? Отменил решение о повышении квартплаты? Или запретил повышать цену проезда в общественном транспорте? Ничего подобного. Во всяком случае о таких «усилиях» мэра широкой общественности неизвестно. Зато известно – из официальных сообщений пресс-службы горадминистрации и из информации на страницах Парахина в соцсетях, что мэр без устали участвует в различных мероприятиях, кого-то награждает, объявляет конкурсы и фестивали… Да, еще вот одностороннее движение возле мэрии организовали и после многочисленных жалоб горожан начали улицы мыть. Это с таким мэром губернатор собирается отвечать на «новые и новые вызовы» и облегчать жизнь граждан? Если да, то гражданам остается только посочувствовать.

Впрочем, сами граждане это прекрасно понимают. И не скрывают своего мнения ни о Клычкове, ни о Парахине, которому тот покровительствует. Как и обещали, публикуем избранные комментарии к новости о том, почему Клычков отказывается инициировать отставку Парахина. Полагаем, комментировать эти комментарии (простите за тавтологию) не требуется.

Глас народа:

нет слов

Никчемная команда, которая ему только вредит, неумение признавать свои ошибки (последний пример — капремонт), стойкое нежелание расставаться с токсичными личностями, детская упертость, неумение и нежелание договариваться ( с теми же депутатами), отсутствие опыта

Степан Трезвяков

Красавчик, конечно, но НИКОГДА город Орёл не был таким грязным и обветшалым.

Дима Силин

Лимонадный губернатор, приторный и слащавый, весь состоящий из эмульгаторов и подсластителей

Marginal57

От этой всей камарильи толку не будет

Орлова Л.

Было бы странно, если бы Клычков повёл себя иначе. Неужели кто-то его до сих пор считает эффективным управленцем? Если бы ему было дело до области, города, жителей, он бы давно повлиял на своё окружение и дожал вопрос, в том числе с Парахиным. Но даже всероссийский резонанс ему ни по чем. Ну правильно, сейчас всю бездеятельность можно маскировать проблемами с Украиной.

AllSanna

Андрей Евгеньевич! Сейчас самое время принять решение и уволить Парахина с занимаемой должности с его уголовными делами! Именно СЕЙЧАС когда такое положение в стране! Именно СЕЙЧАС потому что люди должны верить власти, мы должны сплотиться, как правильно Вы заметили! А какое может быть доверие мэру Парахину?!

Julia001

Я считаю, что достойный руководитель ищет возможности, а не оправдания. Объективно, Парахин натворил столько дел, что его давно при нормальном управленце отстранили бы. Ну или даже не назначили бы! Не будем забывать, кто продвигал Парахина на должность мэра. Эта ситуация сильно бьет по рейтингу Клычкова, который и так ниже плинтуса . Ему надо поблагодарить Справедливую команду за прекрасный совет. Ведь если его советники не могут помочь и подсказать, найти эффективные решения, что показывает практика, то нужно слушать других достойных и умных людей. Зря он этого так и не понял.

Алексей Машкарин

Цитата: Но губернатор к этому не готов: ни морально, ни физически. Во-первых, он сам способствовал назначению Парахина, во-вторых, сейчас якобы не время: спецоперация и информационная война против нашей страны. Люди, это что за хрень? Это значит, что прикрываясь спецоперацией можно всех преступников освободить? Не время им сейчас сидеть по тюрьмам. Вот это да. Ну Андрей Евгеньевич, ну и выдал. Это же самое настоящее кумовство. Верните тогда Козина в ОБЭП. Свободу Соньке Золотой ручке!!! Тьфу мля. Ну а мы орлОвцы продолжаем блеять.

Елена Васина

Раньше пандемия была поводом не решать вопросы и проблемы города и жителей. Теперь новый повод отмаз — текущие события. Как удобно все складывается для губернатора и пока ещё мэра Парахина. По прежнему у власти, а на нас — жителей наплевать что раньше, что и теперь. Рука руку моет, а точнее сказать «Мы с Тамарой ходим парой». Снимут одного, потянется по цепочке и второй. И это они прекрасно осознают. Но сколько верёвочке не виться…. Спасибо Справедливой команде, что поднимают эти проблемы и добиваются их решения, несмотря ни на что. Как бы и чем бы не пытались отвлечь, но проблемы в регионе сами собой не решаются и не исчезают.

Наталья Подделкова

Андрей Евгеньевич, когда выгодно, то о народе вспоминаете? Ну раз вы так переживаете за народ, то что же так сильно поддерживали повышение тарифа на капитальный ремонт на 38%? Почему сейчас, в такое тяжёлое время не вернули тариф обратно и не сказали «цыц», почему за народ не «переживаете»? Не прикрывайтесь тяжёлым положением и заботой о народе. Чиновник, который погряз в скандалах о коррупции, не должен представлять власть. Вам правильно сказали. Проявите уже политическую волю.

Кирилл Михайлов

Такое ощущение, что никому кроме «Справедливой России » у нас в городе не важен вопрос мэра с открытыми уголовными делами. Малкин уехал, и всё хотят спустить на тормоза?

Анастасия Божинова

Ловко. Так теперь у нас и Красный мост и мост на ул. Колхозная из-за «экономических и политических» вызовов не сделается никогда. Вообще можно все дела отложить под прикрытием вызовов, а там глядишь через годок никто и не вспомнит.

SashiVa

Всё верно. «Подходящего» времени никогда не будет. Всегда будут какие-то отговорки. Очень удобная позиция инста-губера.

Тем временем:

Специально для губернатора Клычкова «Орловская среда» подготовила подборку сведений о мэрах российских городов, в отношении которых возбуждались уголовные дела и которые были отстранены от должности или отправлены в отставку до вынесения приговора.

Олеся Харитоненко, глава муниципального образования «городской округ Евпатория» – председатель Евпаторийского городского совета.

5 октября 2021 года в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий в отношении Харитоненко были проведены следственные мероприятия.

Она подозревалась в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. 26 октября по решению Евпаторийского городского суда отстранена от должности главы муниципального образования на период следствия. 8 декабря Евпаторийский городской совет на внеочередной сессии досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Олеси Харитоненко, а её членство в «Единой России» приостановлено до решения суда.

Мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев 2 июля 2021 года стало был задержан в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. 8 июля 2021 года глава городского округа Лобня ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал эту должность с февраля 2017 года.

15 ноября 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий в сфере ЖКХ. 16 ноября он был арестован.

13 ноября 2020 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании мэра Томска Ивана Кляйна на рабочем месте. Следователи регионального управления на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018 году.

Кировский районный суд 14 ноября 2020 года арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. Градоначальника обвиняли по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности. В декабре 2021 года был приговорен судом к двум годам лишения свободы.

11 июня 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3.

По мнению СК, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. При этом глава города продолжал исполнять обязанности. 20 июля он подал в отставку. 19 октября Норильский городской суд назначил бывшему мэру шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы.

29 мая следователи СК РФ возбудили в отношении главы города Славгорода в Алтайском крае Сергея Горбунова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Пост главы города он занял в июле 2018 года по решению городского собрания депутатов. 1 июня он был отправлен под домашний арест, а 16 июня депутаты городского собрания Славгорода отправили его в отставку.

11 февраля 2020 года следователи возбудили уголовные дела в отношении главы города Георгиевска Ставропольского края Максима Клетина, подозреваемого в использовании поддельного диплома и угрозах убийством своей знакомой.

14 февраля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отстранил Максима Клетина от должности на время следствия. В октябре 2020 года дума Георгиевского городского округа Ставрополья досрочно прекратила его полномочия. В декабре 2020 года отношении бывшего главы Георгиевского городского округа Максима Клетина было возбуждено еще одно уголовное дело.

По данным следствия, Клетин, являясь гражданином РФ, в нарушение закона сокрыл факт наличия у него гражданства государства Израиль и не уведомил об этом территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России.

В апреле 2021 года суд признал незаконным назначение Максима Клетина на должность главы Георгиевского городского округа. По федеральному закону он не мог быть зарегистрирован и избран на должность главы округа.

(По информации РИА Новости и открытых источников)