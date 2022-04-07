7 апреля 2022



Названа лучшая команда МЧС — ликвидаторов последствий транспортных аварий

Среди сотрудников пожарно-спасательных частей городов Орел, Ливны и Мценск прошли соревнования на звание «Лучшая команда Орловской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте».

Каждый боевой расчет состоял из четырех аттестованных сотрудников, имеющих медицинскую подготовку, навыки оказания первой помощи и работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Для участников соревнований было смоделировано дорожно-транспортное происшествие. По легенде автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры получили множественные травмы и не смогли самостоятельно выбраться. Роль «пострадавших» выполняли статисты. Пожарные должны были деблокировать поврежденный автомобиль с двумя пострадавшими, оказать им первую помощь, психологическую поддержку и передать врачам.

Вначале команды оценивали ситуацию и готовили аварийно-спасательный инструмент к работе. Затем пожарные фиксировали машину и обесточивали ее. Выбив стекла и добравшись до пострадавших, пожарные накрывали защитным покрывалом пострадавших, вскрывали автомобиль с помощью гидравлического оборудования: разрезали стойки кузова и снимали крышу, разблокировали заклиненные двери.

Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим: накладывали шейный воротник и шину на руку либо на ногу, а затем с помощью носилок переносили к обозначенному финишу.

Перед участниками соревнований стояли задачи выполнить упражнение быстро и постараться избежать ошибок.

Победителем соревнований стала 1 пожарно-спасательная часть города Орла. На втором месте – команда 2 пожарно-спасательной части города Орла. Третьими стали огнеборцы 7 пожарно-спасательной части из города Ливны.

По информации пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

 

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Опубликовано 07 Апр 2022 в 13:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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