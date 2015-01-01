Названы лучшие школы Орловской области по итогам 2016 года

Областной департамент образования объявил итоги конкурсного отбора «Школа года Орловской области» в 2016 году.

В номинации «Городская школа» победил лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла. Призерами стали средняя общеобразовательная школа № 2 города Ливны и средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла.

Лучшей в номинации «Сельская школа» признана Сомовская средняя общеобразовательная школа Шаблыкинского района. Призовые места заняли Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Жадова Свердловского района и Совхозская средняя общеобразовательная школа Малоархангельского района.

Коллективы общеобразовательных организаций, победивших в конкурсе, наградят почетными грамотами губернатора Орловской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты департамента образования.

 

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Опубликовано 11 Янв 2017 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 55

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