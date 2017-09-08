Названы лучшие школы Орловской области в 2017 году

Департамент образования области объявил итоги конкурса «Школа года Орловской области» в 2017 году.

Победителем в номинации «Городская школа» стала гимназия города Ливны. Второе место заняла гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла, третье — средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла.

В номинации «Сельская школа» победила Парамоновская основная общеобразовательная школа Корсаковского района. На втором месте — Дубовская средняя общеобразовательная школа Колпнянского района, на третьем — Новосильская средняя общеобразовательная школа Новосильского района.

Коллективы общеобразовательных организаций, победивших в конкурсе, наградят почетными грамотами губернатора Орловской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты областного департамента образования, информирует пресс-служба губернатора.