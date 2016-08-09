Не блажь, а дань уважения

№27 (520) от 15 августа 2018 г.

Имя доктора Цветкова хорошо известно многим орловчанам, особенно тем, кто имел проблемы со зрением. Владимир Леонидович своими «золотыми руками» способствовал возвращению полноценного восприятия жизни сотням своих пациентов. Не так давно (17 июля) кандидат медицинских наук, офтальмолог Владимир Леонидович Цветков отметил своё 94-летие. Его поздравили близкие люди и те, кому он помогал вернуть зрение.

Благодарные пациенты два года тому назад решили, что большой вклад В.Л. Цветкова в общественную жизнь Орла должен быть увековечен и обратились с соответствующим предложением к властям города. О том, что из этого получилось, каждый читатель сможет увидеть вот из этого письма к бывшему заместителю губернатора Орловской области Сергею Афанасьевичу Ступину. Процитирую это послание в полном объёме:

«Уважаемый Сергей Афанасьевич!

В г. Орле живёт известный офтальмолог из династии врачей Владимир Леонидович Цветков, 1924 года рождения), который подростком работал в Орловском подпольном госпитале с 1941 по 1943 год, спасая раненых от фашистов, вместе с В.И. Турбиным и другими медработниками, а в 1943 году ушёл на фронт, был разведчиком и День Победы встретил в Восточной Пруссии».

(В этом месте я сделаю дополнение к письму. Во-первых, скажу, что в Орловский подпольный госпиталь подросток Володя Цветков попал не случайно, здесь, в инфекционном отделении, работала его мама, врач Людмила Александровна Цветкова, спасшая, вместе с Владимиром Ивановичем Турбиным, не один десяток советских бойцов и командиров.

Во-вторых, уйдя на фронт в августе 1943 года и воюя автоматчиком в составе 307-й стрелковой дивизии, Владимир Цветков не раз отличался в боях. Вот как описал один из его подвигов командир 1023-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии подполковник Рубежанский: «При выполнении боевой задачи – форсировать болото, что западнее деревни Покровка Парического района Полесской области и выйти на сушу, тов.Цветков, благодаря умелому руководству, провёл своё отделение через топкое болото под ураганным огнём противника. Сблизился с противником, в завязавшемся рукопашном бою был ранен в руку, но как истинный патриот Родины, не оставил поле боя, а продолжал разить врага, командуя отделением, тем самым выполнил поставленную перед ним задачу». В феврале 1944 года мужество и героизм, проявленные в этом бою, красноармеец Цветков был удостоен ордена Славы III степени. А теперь продолжу цитирование письма – А.П.).

«После Великой Отечественной войны В.Л.Цветков закончил Курский медицинский институт и более 55 лет работал офтальмологом и главным офтальмологом Орловской областной клинической больницы, возвращая больным зрение, а значит – счастье видеть. Об этом враче с учёной степенью неоднократно писали газеты. Учитывая высокое мужество, героизм и умелые действия в подпольном госпитале г. Орла, затем – в период войны 1941-1945 годов, а также огромный вклад этого человека в успехи российской медицины на Орловщине в послевоенные годы, по просьбе благодарных пациентов, получивших возможность видеть мирное небо над головой, в адрес администрации г. Орла было направлено письмо с просьбой назвать новую улицу в любом из новых районов именем В.Л. Цветкова. Однако заместитель главы администрации г. Орла своим письмом от 01.06.2016 года предложила «найти иной способ дальнейшего увековечивания памяти В.Л. Цветкова».

В результате мы ещё раз обратились к Е.В. Данилевской с новым вариантом увековечивания памяти В.Л. Цветкова: установить памятную доску с его именем у входа в поликлинику Орловской клинической больницы, рядом с памятной доской известного и уважаемого врача Иванцова. Ответ Е.В. Данилевской от 24.06.2016 обескуражил:

«…необходимо направить письменное ходатайство на имя Е.В. Данилевской с приложением следующих документов: 1. исторические справки, архивные и музейные материалы или их копии, подтверждающие обоснование; 2. предложения по адресу и месту установки доски; 3. предложения по тексту доски; 4. согласие собственника здания, на котором планируется разместить доску; 5. определить источники финансирования работ по проектированию, изготовлению и установки доски; 6. представить эскиз доски.

Убедительно просим Вас помочь реализовать то, что не под силу администрации г. Орла. Я, инвалид 2-ой группы по зрению (1937 года рождения), и другие бывшие пациенты В.Л. Цветкова, многие из которых – «дети войны», просто не в состоянии:

1) брать в ФСБ, госархиве, музее исторические справки, архивные или музейные материалы или их копии;

2) получать согласие собственника здания, на котором планируется разместить доску, хотя больница принадлежит не «частнику», а администрации;

3) определять источник финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке доски;

4) готовить и утверждать эскиз доски.

Очень хочется верить, что в нашем городе найдутся депутаты, волонтёры, предприниматели, для которых установка скромной памятной доски с именем участника войны 1941-1945 годов, известного офтальмолога В.Л. Цветкова у входа в поликлинику Орловской областной клинической больницы не является чьей-то блажью, а дань глубокого уважения к человеку, родившемуся 92 года назад (уже 94 – А.П.) в городе Орле, всю жизнь преданному своему городу, области, своей Родине, своей профессии.

Приложение на шести страницах, подтверждающее обращение в горадминистрацию и ответы на поставленные вопросы.

Климова Наталия Борисовна (г. Орёл, адрес и телефон).

9 августа 2016 года».

29 августа 2016 года Наталии Борисовне вместо С.А.Ступина ответил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин. Он в значительной мере повторил уже ранее присланное Е.В. Данилевской в адрес автора обращений, а закончил ответ предложением, что возглавляемое им управление «поддерживает идею установки мемориальной доски Цветкову Владимиру Леонидовичу». Однако вариантов помощи Н.Б. Климовой Сергей Владимирович не предложил (в принципе, и не обязан по долгу службы)…

Прошло два года, у нас другой губернатор и другой зам по социальной политике, но доски как не было, так и нет, и инициатор увековечения памяти доктора Цветкова решила обратиться в областные СМИ. Как бумаги Н.Б.Климовой оказались у меня — это дело случая и внимания Наталии Борисовны к моим статьям в средствах массовой информации. Но мне кажется, что озвучивание проблемы в газете поможет найтись «депутатам, волонтёрам, предпринимателям», которые окажут, наконец-то, ветерану труда и инвалиду 2-ой группы по зрению Н.Б. Климовой реальную помощь: ведь не за себя она просит!

Александр Полынкин