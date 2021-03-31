«Не будет ни подлостей, ни гадостей?»

№ 11 (635) от 31 марта 2021 г.

В посёлке Змиёвка произошёл серьёзный конфликт на почве запланированного «перемещения» десятиклассников из местной школы в лицей. По сути, в райцентре всего два общеобразовательных учреждения, одно из которых имеет гордый статус «лицей». Поэтому решение районных чиновников отправить будущих выпускников для получения среднего образования из одной школы в другую на первый взгляд выглядит странно. Это спорное решение районная власть «закрепила» соответствующим постановлением, сославшись на санитарные нормы, регламентирующие количество классов и учебных кабинетов.

Змиевская средняя школа

Всего в змиёвской средней школе обучаются 472 ученика, вместимость — 450 человек. Как видим, «перенаселение» не катастрофическое, хотя местные чиновники и утверждают обратное. Дело в другом: другая школа не добирает лицеистов, и, как нам видится, лицею в следующем году будет не хватать главным образом старшеклассников. Однако очереди в пафосное учебное заведение почему-то нет, несмотря на дорогостоящий ремонт, новую спортплощадку и плитку, которой уложили дорожки в прошлом году. И даже несмотря на то, что лицей посещал сам Клычков. А вот это уже проблема: лицей, где всего несколько учеников старших классов (как известно, многие уходят из школы после девятого), — это уже не совсем лицей.

Змиевский лицей

Как рассказали «Орловской среде» родители будущих выпускников змиёвской школы, здесь ситуация прямо противоположная: едва ли не все ученики нынешних девятых классов намерены продолжить обучение в школе, чтобы подготовиться к ЕГЭ и потом поступить в высшие учебные заведения. Несмотря на это их желание, на возмущение родителей и учителей, районные чиновники в кулуарах объявили им, что решение о «переселении» принято и «обжалованию не подлежит».

«Орловская среда» попыталась разобраться в конфликте. Для начала мы побывали на территории лицея и оценили качество проведенного здесь в прошлом году ремонта. Как вы можете видеть на фото, попасть в лицей не так-то просто: свежеуложенная плитка сильно просела, центральный вход попросту затоплен, а в огромных лужах отражается лицейское здание. Это к вопросу о контроле за качеством работ со стороны руководства учреждения.

По дороге мы встретили детей семи-восьми лет, которые вынуждены идти по проезжей части — тротуаров здесь нет, более того, некоторым ученикам лицея приходится переходить через железную дорогу. С риском для жизни. Это к вопросу о безопасности школьников.

Вопрос качества образования в лицее — не в нашей в компетенции, думаем, его следует оценить чиновникам областного департамента образования, нас всего лишь удивило отсутствие очереди из желающих сюда попасть.

Чтобы убедить родителей в том, что их детям-десятиклассникам в лицее будет лучше, чем в родной школе, на расширенное заседание родительского комитета пришли глава района Виктор Рожков и начальник районного управления образования Ольга Алешонкова.

В актовом зале школы собрались не менее ста человек, собрание было для всех желающих. И желающих оказалось даже больше, чем рассчитывали чиновники. «Продавить» «переселение» привычным административным способом у них не получилось. Мы решили опубликовать сокращенную стенограмму совещания с некоторыми комментариями, чтобы наши читатели оценили ситуацию и умение мимикрировать отдельных персонажей. Это того стоит, поверьте.

«Точки зрения не сошлись»

Директор школы Наталья Голованова объявила, что главной темой расширенного заседания родительского комитета – именно так официально называлось это собрание – будет режим работы школы в следующем году: в этом году третьи классы занимались во вторую смену, так как учебных кабинетов не хватает.

— В следующем учебном году мы должны будем работать в том же режиме. Мы пригласили Ольгу Анатольевну (Алешонкову) и Виктора Анатольевича (Рожкова), чтобы разъяснить ситуацию, чтобы выслушать и их, и ваше мнение, принять конструктивное обоюдное решение, комфортное для детей, — объявила директор школы.

Однако Ольга Анатольевна почему-то заговорила несколько на другие темы: в целом о школе, учителях, санитарных нормах, питании и автобусах. О «комфорте» детей было сказано в последнюю очередь:

— В Змиевской средней школе обучаются 475 детей, и это объяснимо, так как школа обслуживает самый густонаселенный район нашего райцентра, здесь микрорайон, здесь новые дома, поэтому перенаселение школы вполне объяснимо и понятно. К сожалению, на сегодняшний день действуют определенные рамки — санитарно-эпидемиологические нормы, которые диктуют нам порядок организации работы общеобразовательного учреждения. Количество обучающихся превышает практически в два раза предельную наполняемость (Напомним, вместимость школы — 450 учеников, в настоящее время здесь учатся 472 человека. – Прим. «ОС»). В школе двадцать классов и 18 учебных кабинетов. Каждый класс в пандемию должен быть закреплен за определенным кабинетом. Родители тех классов, которые во вторую смену обучались, задавали определенные вопросы. По всей стране сейчас идет тенденция уходить от второй смены. Общая практика показывает, что во вторую смену ходят ученики начальной школы. Старшим классам нельзя во вторую смену; если среднее звено, тогда учителя будут вынуждены работать и в первую, и во вторую смены. Что такое третий класс — мне вам объяснять не надо. Для работающих родителей это достаточно большая проблема. Детей нужно собрать, проводить до школы, с часу дня занятия, они выключаются из общественной жизни школы, изменения, внесенные в этом году в закон об образовании, уделяют самое пристальное внимание организации именно воспитательного процесса в школе. Дети, которые занимаются во вторую смену, выпадают из этой работы. С организацией второй смены возникает дополнительная нагрузка на школу. Связана она с дополнительным подвозом, питанием и перестройкой работы школы.

— Мы сейчас не можем предложить сто процентов правильного решения, мы предложили, как вариант, закрепление десятого класса за зданием змиевского лицея. Эти изменения были внесены в соответствующее постановление, причем изначально это постановление было без этих поправок. Потом, поразмыслив над второй сменой, решили предложить данный вариант, — сообщила Алешонкова. — Это можно однозначно считать законодательно принятым… Или как предложение, я предлагаю расценивать все-таки, как предложение, потому что до тех пор, пока статус среднего учебного заведения у школы есть, чисто формально — сохранить набирать десятые классы. Но дети, которые взрослые, которые осознанно сделали выбор в десятый класс, мне кажется, им было бы немного легче перестроиться и получать образование в другом образовательном учреждении. Семнадцать человек могут адаптироваться в рамках другого образовательного учреждения, которое также соответствует нормам, наполняемость которого позволяет нам перевести туда детей. Мы рассуждали так, но пришли родители, учителя, высказали свою точку зрения. Понимаем. Точки зрения не сошлись. Может быть, у вас какие-то предложения есть, мы готовы вместе приходить к какому-то решению.

Алешонковой задали вопрос:

— Сколько детей учатся в лицее?

— Четыреста три человека.

— А вместимость лицея?

— Более шестисот человек.

«Девять лет учиться, а потом…»

Выпускник школы, депутат поселкового совета Константин Данилов поинтересовался:

— Почему не рассмотрен вопрос безопасности наших детей, ведь им придется преодолевать железнодорожный переезд; там нет ни надземного, ни подземного перехода, приходится идти по путям. Совсем недавно там был сбит мальчик, ребенок, вся Змиевка плакала, вся Змиевка горевала, для всех это был большой шок. И тем не менее такое решение принимается.

— Вопрос организации подвоза принимается уже общеобразовательным учреждением, то есть, когда дети приходят в десятый класс, это уже задача лицея, но необходимые требования будут выполнены, это я вам обещаю, — прокомментировала Алешонкова.

— Каким же образом они будут выполнены? Да, я понимаю, будет подвоз с Разбегаевки и Котовки, которые в пяти-семи километрах, но подвоз с каждой улицы вы же не сможете осуществить, — парировал Данилов.

— А у нас и нет такой задачи, я думаю, что пятнадцатилетнего ребенка с ближайшей улицы подвозить как-то и не вполне логично…

Слово снова взяли родители учеников:

Мой ребенок в школе уже десятый год учится, еще несколько лет назад, людей здесь также был полный зал. Перед нами господин Ревякин выступал, бил себя в грудь и говорил, что в его родной школе, в Малоархангельском районе, там такая же школа, такого же года постройки, обещал, что со следующего года и у нас начнется ремонт, мы сделаем такую же красоту, как в малоархангельской школе. Мы вам расширим, сделаем прекрасную столовую, вы вот съездите, посмотрите. Мы действительно поехали, посмотрели, какая там красота. Давайте собирать бумажки – начали мы их собирать, подписывали, челобитные били, чтобы нам поскорее это сделали. Мой ребенок тогда в первом классе учился. Сейчас дочь в десятом. И что мы видим? Где обещанное?

— Школа хорошая, родная, но она нищенская, выделяются копейки, на что их хватит? Ни на что.

— Проходит еще несколько лет, выборы наметились, опять обещают: мы вам пристройку сделаем. Моя вторая девочка поступает в первый класс. Набирают три первых класса. Нам обещают пристройку, все хлопают в ладоши: вы все разместитесь, три первых класса. Набирают три первых класса, в августе третий первый класс просто взяли и выгнали. Родители в шоке, дети привыкли к учителю, и дети оказываются в лицее. Административно надавили – родители ушли. Ходили по всем инстанциям. Бесполезно. Следующий момент. Район густонаселенный. Строятся новые дома, по двое-трое детей в семьях, но микрорайон строится уже десять лет. Почему же за это время не задумались, куда детей девать? Сад построили, а из сада куда детей девать? Лицей далеко, да и большинство родителей — выпускники этой школы, все знают, что здесь прекрасный коллектив, молодые учителя и учителя с опытом, дети побеждают и на районных, и на областных, и на всероссийских конкурсах, дети любят свою школу. Когда я узнала тему сегодняшней беседы, я позвонила в другой район, где работают мои знакомые, позвонила в среднюю школу и в основную, сельская школа – пятнадцать учеников, школа средняя – в десятый класс идут двое учеников. И они остаются в десятом классе, потому что в своей школе хотят получить среднее образование. Звоню в другую школу, девятилетку. Все уходят в десятый класс в райцентр. А это что такое? Дети идут целенаправленно в нашу школу, к этим учителям, окончить десять-одиннадцать классов…

— Я в своё время училась здесь, по своему опыту скажу, дети любят эту школу и этих учителей, девять лет учиться, а потом… Первые полгода в лицее будет очень тяжело как минимум. А полгода в десятом классе — это много.

Алешонкова признала, что змиевская школа – не только одна из самых многочисленных, но и одна из лучших школ, потому что педколлектив стабилен, потому что выпускники поступают в хорошие вузы.

— У нас проблема именно к организации учебного процесса. С каждым годом количество учеников в этой школе возрастает, — добавила чиновница. — Вот это самая большая проблема.

— Если наполняемость одной школы превышена, а в другой двести человек не хватает, почему этот вопрос возникает в конце учебного года? У девятиклассников есть право выбора: пойти в лицей или остаться в этой школе. Это право выбора подростка. А вы хотите их этого права выбора лишить, — заявила мама одного из учеников.

— 15 февраля было принято постановление по закреплению за школами определенных улиц. Все тогда знали, что наша школа переполнена. Но в марте, спустя месяц, издают новое постановление. Что изменилось? — задал вопрос местный предприниматель Дмитрий Попов. — Теперь в нашей школе в десятом классе могут учиться дети из деревни Гостиново, из деревни Давыдово, из Гагаринки, но только не дети из поселка Змиевка. Не связано ли это с тем, что лицей просто не набирает десятый класс? И посредством наших детей…

Родители поддержали Попова аплодисментами.

— Упрекнуть можно в том, что сделано это не вовремя. Разговоры о том, что там не набирается десятый класс, я понимаю ваши аплодисменты, конечно, но… — ответила Алешонкова.

— И ответьте, почему дети из Яковлевского поселения могут учиться в нашей школе по этому постановлению, а мы не можем?

— Десятый класс там набирается, даже если не наберется десятый класс, от этого никто не страдает, не набирается же десятый класс в Куракинской школе, — выдала чиновница. — Что касается Гостиново, то для получения среднего образования, здесь имеется в виду, что до сегодняшнего дня десятый класс Змиевской средней школы набирал Гостиново, потому что у нас филиал Змиевской средней школы, мы оттуда педагога возим, и, если бы они оказались в одиннадцатом классе, то переводить таких детей в другую школу, это, по-моему, совершенно бесчеловечно. Постановление о закреплении территорий издается каждый год, и в этом году ряд улиц отведены Змиевскому лицею.

— Значит, младшие классы перевести — это нелогично, а дети, которые идут в вузы, им надо готовиться со своими учителями, они должны перейти в другую школу, полгода привыкать, качество образования будет страдать, возможно упущение уровня образования у наших детей. Девятнадцать человек из этой школы идут в десятый класс, потому что у них есть доверие к этой школе, к учителям и директору. Это важно. Они хотят получить знания именно здесь, в этой школе, и ни одни санитарные нормы в данном случае не помеха.

— Я еще раз говорю: статус средней со школы не снят, — напомнила чиновница.

— Я родительница учащегося второго класса, и седьмой класс у меня оканчивает девочка. В следующем году нам «грозит», как вы говорите, вторая смена. Мой ребенок занимается в школе искусств, я понимаю, что, учась во вторую смену, мы можем там пропускать занятия, но меня это не пугает. Я понимаю, почему именно третий класс учится во вторую смену, потому что дети уже ходят из школы самостоятельно, живут близко. И старшую девочку я именно по этой причине сюда перевела из лицея, так как мы переехали, и после девятого класса мы опять пойдем за железную дорогу? Нам ходить неудобно, далеко. Я не считаю, что мой ребенок должен опять привыкать к новому коллективу учителей, к новому классу. И ни для кого не секрет, что в этом году ни один ученик третьего класса не перешел в другую школу, несмотря на вторую смену. Я как родитель уверена, а нас двадцать шесть в классе, уверена, что все останутся здесь, и никто из родителей не побежит в лицей. Дети в обед придут в школу самостоятельно, а уж вечером родители идут с работы и заберут. Я, например, не вижу проблемы в том, чтобы один год походить во вторую смену, чтобы сохранить наш десятый класс.

— У меня дочки и в девятом, и в одиннадцатом классе, я разговаривала с родителями нашего класса, мы потеряем половину детей. Из нашего класса никто в лицей не идет. Просто дети уйдут после девятого класса. Поэтому просьба услышать нас и оставить детей в этой школе.

«И благодаря этому так хорошо развиваемся»

Слово взял глава района Рожков:

— Мне, как и вам, дорога эта школа. В 1960 годах я пришел сюда в первый класс, и я вас понимаю. На тот момент, когда надо было уходить в среднюю школу, многие из наших ребят решили идти учиться в техникум. Не знаю, во благо это или во вред, но я считаю, во благо, потому что на тот момент поступить в техникум было четыре человека на место. А в институт было три. Чтоб вы понимали. И у меня был выбор: то ли идти в среднюю школу, мы с ними никогда не дружили, всегда на кладбище у нас происходило выяснение отношений, поэтому было принято другое решение. Я вас понимаю, и вы поймите нас. Задача не стоит обидеть какого-то ребенка или какого-то родителя, или какого-то учителя. Задача стоит одна — найти компромисс. Одна сторона – родителей девятиклассников, вторая — третьеклассников. Сегодня мне уже звонки пошли. Родители переживают. Поэтому Змиевка отличалась всегда тем, что мы вместе все делаем. И благодаря этому так хорошо развиваемся. Поэтому нам и дают деньги, дают и всё. Где лад, там и клад. Поэтому члены родительского комитета, как говорится, я обращаюсь к вам. Вам принимать решение. У меня нет морального права решать за вас. Примите решение — мы его будем выполнять. Здесь правильный вопрос уважаемая женщина задала по поводу пристройки. Занимаюсь этим три года. В этом году удалось выбить деньги на капитальный ремонт. Вы поверьте, мне это не так-то просто. Всего в области две сельские школы, которые обеспечены деньгами на капитальный ремонт. В этом году вопрос решен по народному бюджету. Губернатору задают главы вопрос: Андрей Евгеньевич, а почему ты не поделил по сто тысяч, почему ты в Свердловский район прошлый год дал деньги и в этом году деньги? Потому что, может, на камеру нельзя, он нормально к нашему району относится. Он приехал сюда на спартакиаду — сделали через три недели дорогу здесь. Он посмотрел эту школу — выделил деньги. 2018-й год на Змиевский лицей — три миллиона девятьсот, два миллиона восемьсот девяноста пять тысяч – 2020-й год, в этом году тринадцать миллионов сто тридцать две тысячи на Змиевскую школу — в два с лишним раза денег больше выделено. Почему мы в этом году немного ослабили по пристройке. У меня были серьезные опасения: если начнем давить — снимут капитальный ремонт. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Документация готовится. Если вы сегодня подготовите письмо на имя губернатора о пристройке, я буду вам очень благодарен. Сегодня Рожков, завтра другой будет, единственное, что решит наши проблемы… Ну как же так, в одном районе одна полупустая школа, а вторая в два раза с лишним заполнена. Город почему пошел на вторую смену, потому что выхода нет у них. Вот вы сказали за детский сад, триста мест не хватало в саду, ко мне в кабинет приходили — детей сажали на стол, давай — воспитывай, мы на работу пойдем. Перепрофилировали две начальные школы, разместили всех. Сегодня поехал на заправку, мне высказывают: у меня двое детей, придется учиться во вторую смену. Хотелось кружок рисования, хотелось танцы. Может, переведете в лицей? Нет, мы свою школу любим. От Натальи Васильны никуда не пойдем. А я что сделать могу? Давайте оставим, вы решение родительского комитета подпишите и дайте мне на стол. А я вам обещаю, я ваше решение выполню. Все эти постановления –это… Решили, поговорили, я, если честно, узнал об этом постановлении, особо внимания не придал. Ну, думаю, тихо, спокойно. Пришли родители, потом пришли учителя, уважаемые люди, пятнадцать человек. Поэтому проходит эта встреча. Дадите решение, все будет выполнено, никаких с нашей стороны не будет ни подлостей, ни гадостей.

Как видим, пока без «подлостей» и «гадостей» обошлось. Трудно сказать, что этому способствовало: дружное сопротивление со стороны родителей и учителей, присутствие журналистов или же окрик сверху. Ясно одно: эта сомнительная инициатива принадлежит не департаменту образования, а местным чиновникам, иначе – по опыту знаем – их ничто бы не остановило. Госпожа Алешонкова назвала самой «большой проблемой» «рост количества учеников» в Змиёвской средней школе. Однако нам кажется, проблема в полупустом лицее. Почему там пустуют двести мест? Этот вопрос мы переадресуем в Региональный центр оценки качества образования.

Наталья Зарубина