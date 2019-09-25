Не был, не состоял, не участвовал…

№33 (570) от 25 сентября 2019 г.

Артур Шлейхер, он же в недавнем прошлом Артур Саркисов, он же экс-руководитель ООО «321 ВСУ», занимавшегося реконструкцией таких юбилейных объектов, как стадион Ленина, корпуса перинатального центра и детской больницы, и отметившегося на «строительстве» Должанской школы; он же бывший замдиректора последовательно – Орелоблэнерго, Водоканала и Фонда капремонта, он же теперь уже отставленный советник главы Республики Хакасия, он же помощник депутата Государственной думы, он же «политический и государственный деятель», он же фигурант уголовных дел по статьям «преднамеренное банкротство» и «мошенничество» — собрал орловских журналистов на пресс-конференцию. Поводом, как признался господин Шлейхер, стали публикации в некоторых СМИ, в том числе и в «Орловской среде», касающиеся деятельности господина Шлейхера и возглавлявшейся им компании ООО «321 ВСУ» на юбилейных объектах в Орле в те времена, когда Орловской областью управлял экс-губернатор Потомский. Сведения, содержащиеся в этих публикациях, господин Шлейхер назвал «фантастическими версиями» и «прямой клеветой», журналистам пообещал судебные иски, а пока иски не готовы, решил собрать пресс-конференцию, чтобы ответить на все вопросы – разумеется, исключительно честно и откровенно. Главный посыл: к хищениям на юбилейных объектах и коррупционным схемам времен Потомского Шлейхер не причастен, с Потомским никаких отношений не имел и не имеет, и вообще – про него все врут. При этом выразил надежду на объективность СМИ.

Соблюдая принцип объективности, представим вниманию читателей наиболее интересные вопросы журналистов и не менее интересные, на наш взгляд, ответы Артура Шлейхера. Читатели «Орловской среды» — люди умные, все поймут без комментариев.

— Гражданин Российской Федерации, житель города Орел, бывший предприниматель, ныне безработный, — представился Артур Шлейхер и перешел к ответам на вопросы.

— В начале года в социальных сетях вы позиционировали себя как государственный и политический деятель. Сейчас осень. Можете ли вы подвести итоги вашей государственной и политической деятельности за прошедший период?

— На сегодняшний день как таковых итогов нет, потому что как таковой должности нет.

— Какой должности нет? Помощника депутата Государственной думы или советника главы Республики Хакасия?

— Да, действительно, я был советником главы Республики Хакасия, это было, по-моему, в июне месяце. Да, действительно, я являлся и являюсь помощником депутата Государственной думы на общественных началах – это очень сильно вас интересовало. Эта должность не подразумевает ни получения заработной платы, ни каких-то иных обязательств.

— Помощником какого депутата Государственной думы вы являетесь, и кто рекомендовал вас назначить помощником депутата?

— Помощник депутата Государственной думы – такой есть Валерий Федорович Рашкин. Это депутат от Коммунистической партии Российской Федерации. А так как на сегодняшний день самым лучшим рекомендателем, самым лучшим устраивателем и лоббистом является мой опыт, мои умения – не более того, если вы считаете, что мои интересы лоббирует какой-то отдельно взятый человек, к сожалению, это не так.

— А вы сами состоите в КПРФ?

— Нет, я не состою в партии.

— При назначении вас на должность советника главы Республики Хакасия у вас был опыт государственной службы? Вы были советником по кадрам и государственным наградам, был ли у вас опыт работы в этих сферах?

— Именно в государственных наградах у меня, конечно же, нет опыта. Но чтобы это не было никакой профанацией… мне предлагали, я рассматривал некие должности в данной республике, меня необходимо было хотя бы для начала оформить. Вот оформили меня на декретную должность, чтобы провести проверку. Это абсолютно нормальная практика, здесь нет ничего такого вопиющего.

— По нашей информации, 23 июля вы присутствовали в Орле на допросе у следователя Бардышевой. Занимали ли в этот момент должность советника главы Республики Хакасия, и если да, то каким образом оказались в Орле?

— Я вынужден открыть вам секрет, что я живу в городе Орле, и каким образом я здесь находился, наверное, вопрос неуместный. Свое место жительства, так же, как и прописку, я не менял. Ни в Республике Хакасия не прописывался, ни где-либо еще. По поводу следователя и моей явки на допрос. Ну, допросом это назвать трудно, я действительно был приглашен следователем Бардышевой, и впоследствии мне было вручено постановление о прекращении уголовного преследования.

— Можете вы рассказать о своих взаимоотношениях с таким человеком, как Владимир Дорофеев, который в свое время руководил «Орелгортеплоэнерго»? Вы вообще с ним знакомы?

— Конечно, знаком.

— Какие-то отношения, помимо деловых, у вас с ним были?

— К счастью, нет, потому что человек очень сложный. У меня с ним были связаны исключительно деловые отношения. В этой организации («Орелгортеплоэнерго». – Прим. ред.) я выполнял как бы подряды, так и кредитовался.

— А ссуды какие-то он вам давал?

— Нет, это были процентные займы. Кстати, процент не самый низкий, но тем не менее.

— Фирма «ЛенКварц» вам знакома?

— Отдаленно да, я ей тоже давал процентные займы.

(От редакции: ООО «ЛенКварц» зарегистрировано по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6В. С декабря 2016 года единственным учредителем ООО «ЛенКварц» числилась Потомская Любовь Владимировна).

— Мог ли это быть тот же займ, который давало «Орелгортеплоэнерго» (вашей фирме)?

— Вообще ООО – это общество с ограниченной ответственностью, которое создается с целью извлечения максимальной прибыли. Да, действительно, я брал займ в одной организации и отдавал организации той, которой вы сказали, но под более высокий процент. То есть я еще на этом зарабатывал.

— А как вообще?.. Город Орел и «Ленкварц» — Ленинградская область – далеки друг от друга…

— Я понимаю остроту вашего вопроса, но те интригующие моменты, которые вы хотите дальше задать, в частности, связана ли эта организация с бывшим губернатором Орловской области… Сейчас да. Но если вы посмотрите, то она стала принадлежать тем лицам после того, как у меня были с ней взаимоотношения.

— А вы лично с Вадимом Потомским знакомы?

— Слушайте, я был знаком с ним по той простой причине… Могу рассказать, как я с ним познакомился. Это было в перинатальном, я только-только начал принимать работы, какие там были выполнены, какие не были выполнены, и вдруг какая-то суета пошла – сказали, губернатор приедет. Как для любого человека, гражданина России и жителя Орла, естественно, этот факт не мог оставить меня равнодушным. Вот приехал губернатор и я там через три-четыре плеча его увидел. Первый раз в жизни мне пожал руку губернатор, потому что он прошел там и со всеми (поздоровался). Вот так я и познакомился. Если это можно назвать знакомством.

— А кто вас пригласил на стадион Ленина? (выполнять работы по ремонту в рамках субподряда. – Прим. ред.)

— На стадион меня завел бывший подрядчик «Мособлстрой». Пришел директор и сказал: ну, прошу прощения за французский, задница… Надо что-то делать… А на тот момент у меня единственного был сплоченный коллектив, который работал на двух объектах. Это хороший был задел для выполнения работ.

— Получилось на объекте заработать?

— К сожалению, нет. Компания «Мособлстрой», у которой я был на субподряде, осталась мне должна 17 миллионов рублей.

— Получается, вы отличный подрядчик, отличный человек, а как так получилось, что вы стали фигурантом уголовных дел?

— Я думаю, ни для кого не секрет, что все мои уголовные дела – политические. Имеют политическую подоплеку. Мою фамилию, мое имя, мое лицо почему-то очень жестко ассоциируют с бывшим губернатором Орловской области. Могу сказать, что никаким образом я с этим человеком не связан. И слава богу! Почему заводятся уголовные дела? Вы знаете, кто-то очень сильно извлекает из этого политический гешефт.

— А кому это выгодно?

— К сожалению, я более корректен и более воспитан и не собираюсь никого очернять, не имея фактуры на руках. Но у нас город очень маленький… Поэтому, я думаю, это будет очень скоро пресечено. Я хочу все это увидеть, и не только в нашем масштабе, но и на федеральном уровне. А вот там, наверно, уже совсем другая игра будет. И все те политические очки, которые здесь пытаются дешево заработаться в преддверии выборов, наверно, сойдут на нет и будут играть, наверно, уже не в пользу того человека или тех людей.

— Ни для кого не секрет, что после того как вы покинули должность главы «ВСУ 321», вы занимали один за другим три поста в трех разных организациях – Орелоблэнерго, Водоканал и Фонд капремонта. Ни в одной из структур вы не отработали больше двух-трех месяцев. Каким образом вы были туда трудоустроены, почему столь короток был ваш трудовой путь в каждой из этих организаций?

— Да, действительно, после того как судом я был отстранен от должности руководителя «321 ВСУ» (компания находится в стадии банкротства. – Прим. ред.), мне необходимо было работать. А так как у нас город Орел очень маленький, и я имею довольно таки большой опыт, и достаточно успешный, действительно, меня начали приглашать в определенного рода организации. Первая была Орелоблэнерго, я там был в должности заместителя генерального директора. После того как я начал более-менее вникать в тематику вопросов насущных, я понял, что те задачи, которые я перед собой ставлю, мне не дадут выполнить. Естественно, я просто уволился по собственному желанию. Далее был Орелводоканал, это была мне более близкая по духу должность заместителя директора, потому что там было более-менее связано все с прокладкой труб, со строительством. Там работают люди, которые действительно специалисты, и скорее мне есть чему у них учиться, чем я мог там навести какой-то порядок, помочь чем-то. Я тоже оттуда ушел. Ушел по той простой причине, что мне было предложено занять пост заместителя руководителя Фонда капитального ремонта. Это вообще тематика мне близкая была, это так или иначе строительство. С этой должностью у меня было связано очень много негативных моментов. Первый раз я понял, что такое политика, что такое грязная политика, что такое СМИ, что такое грязные СМИ, я все это тогда на своей шкуре испытал. Потому что, придя в фонд капитального ремонта, я более дикого положения дел в плане коррупционной составляющей не видел нигде. Очень в плачевном состоянии были работы, проводимые на объектах, очень в плачевном состоянии были взаимоотношения между подрядчиками и фондом, они были основаны на каких-то понятийных отношениях финансового характера. Я не боюсь это говорить, потому что у меня есть доказательная база всего этого… Меня это возмущало, я начал так или иначе приводить это все в норму, в порядок, наступав тем самым на те кормушки, которые были использованы годами до меня. Естественно, это очень многим не понравилось, очень многие стали делать все возможное, чтобы меня оттуда выжить. Был очень большой конфликт с руководителем, потому что его это положение дел устраивало.

— Вы, как Денис Блохин, говорите. На одной из сессий облсовета он сказал, что в фонде капремонта он боролся с жульем. Вы то же самое говорите. А кто это все воротил?

— То, что у меня мнение общее сложилось с Денисом Блохиным, остается только порадоваться, потому что человек, значит, понимает проблематику. А в фонде это, к сожалению, сложилось уже годами. И в одночасье сломить мне одному это было нереально. Я немножко был тогда не таким опытным товарищем, мне надо было в срочном порядке заводить туда и КСП, и органы – я не успел этого сделать, меня просто пинком вышибли. И с подачи определенных людей в СМИ начали писать разные гадости.

— Вы сказали, что вам предлагали должности и в Облэнерго, и в Фонде капремонта, и в Водоканале. А кто вам их предлагал?

— Еще раз объясняю, у нас очень маленький город Орел. Предложить данный вид работы может исключительно администрация города (!!!). Больше никто не предложит.

— Администрация города Орла?

— В том числе. Люди из администрации города Орла, да.

— Место в областном Фонде капремонта предложили? Да?

— В том числе.

— Медийный шум вокруг вашей персоны начался в 2016-2017 году. Потом были возбуждены уголовные дела. И вы даете пресс-конференцию сейчас, спустя два года. Почему вы молчали все это время, если, как следует из ваших слов, вам абсолютно нечего скрывать, уголовные дела закрыты, и вы сработали в минус на тех объектах, где работали. Чем это вызвано?

— Во-первых, я считал, что было бы немножко некорректно в процессе расследования уголовных дел выступать с каким-то оправданием себя. Я считал, что это глупо. А второе, я подумать не мог, что моя персона может вызвать такой бурный интерес и ажиотаж. И третий момент: закончились три уголовных дела, и все равно не прекращается в мою сторону какие-то грязные инсинуации. Посчитал необходимым поставить точку. Я планирую жить в этом городе дальше.

— Вы поддерживаете сейчас отношения с господином Потомским?

— Слава богу, нет.

От редакции:

Добавим, что точку господин Шлейхер собрался ставить рано. Уже после пресс-конференции журналисты порталов «ОрелТаймс» и «Орловские новости» выяснили, что, во-первых, постановление следователя Бардышевой о прекращении уголовных дел в отношении гражданина Шлейхера, о чем она сообщила последнему в письме, датированном 25 июля 2019 года, отменено прокуратурой как незаконное 13 августа 2019 года. Кроме того, в сентябре 2019 года СК возбудил в отношении Артура Шлейхера новое уголовное дело по ч.7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). По информации «ОрелТаймс», в деле фигурирует сумма в 80 млн рублей.