Не ездили с комфортом, нечего и начинать

№43 (622) от 9 декабря 2020 г.

Жителей города Орла ожидает очередная транспортная реформа, созревшая в недрах мэрии. На днях администрация города Орла опубликовала судьбоносный документ под названием – не смейтесь! — «Документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2021 год». Практически одновременно на официальном сайте той же администрации была опубликована аукционная документация для участия в электронном аукционе на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок. Контракты по итогам аукциона будут заключены на срок до июля 2021 года. «Орловская среда» внимательно изучила все документы и пришла к выводу: как бы русские ни любили быструю езду, в обозримом будущем ездить по городу Орлу быстро (не в плане скорости, а в плане времени) и с комфортом нам не придется. Разумеется, речь идет о тех, кто передвигается на общественном транспорте.

Беспощадная стратегия

Итак, начнем со стратегических планов, уместившихся на пяти листах формата А4, из которых собственно планы занимают всего два листа, а остальное – общие положения и констатация печальных фактов. Например, таких, как продолжительные часы пик – два часа утром и три часа вечером. Или несоблюдение перевозчиками расписания движения транспортных средств: по данным администрации, в вечерние часы исполнение этого показателя составляет лишь 50-60% (то есть практически половина автобусов вечером просто не выходит на маршруты). В этом же ряду – засилье маршруток малой вместимости, которые попросту не справляются с пассажиропотоком. Ну, и наконец, высокая степень дублирования троллейбусных и автобусных маршрутов маршрутной сети города Орла, а также межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в просторечии их называют трехзначными).

Со всеми этими бедами мэрия намерена бороться самым беспощадным образом. Методы борьбы изложены в «Документе…».

Итак, первым делом чиновники предлагают заменить маленькие маршрутки автобусами большого и среднего классов вместимости, сократив при этом количество транспортных средств на маршрутах. В какой пропорции планируется сокращение и на каких именно маршрутах, в документе не сообщается. Для исключения дублирования маршрутов требуется, во-первых, ревизия расписания и включение в него полуторных и двухсменных графиков работы водительского состава, а также синхронизация расписания коммерческого и муниципального транспорта и трехзначных маршруток.

Кроме того, в связи с предстоящим ремонтом Красного моста ряд маршрутов планируют отменить, а трамваи заменят автобусами.

Конкретные мероприятия по «формированию оптимальной маршрутной сети» сведены в таблицу из девяти пунктов. Перечислять все мы не будем – ряд из них носят формальный характер. Остановимся на избранных.

Итак, с 1 января 2021 года мэрия намерена отменить следующие автобусные маршруты: №№ 6, 20м, 29, 37, 39, 47м, 48м, 60к (литера «м» в данном случае означает «муниципальный»).

С 1 же января следующего года будет изменен начальный пункт троллейбусного маршрута №5а (на какой именно, опять же не уточняется). Тогда же будут внесены изменения в реестр маршрутов в части максимального количества и характеристик транспортных средств, которые допускаются до перевозок. Наконец, в мае-июне 2021 года мэрия планирует «проведение конкурентных процедур и заключение муниципальных контрактов на срок 2,5 года для обслуживания автобусных маршрутов».

Однако до этого времени, как уже говорилось, будет проведен еще один конкурс. И, увы, о конкуренции в данном случае говорить не приходится.

Конкурс без конкуренции

Прежде всего хотим успокоить пассажиров, привыкших с комфортом, пусть и относительным, ездить на автобусах 6-го маршрута: с орловских улиц он не исчезнет. Как мы понимаем, отмена маршрута №6 (мкрн Алроса – сан. «Лесной») – формальность, потому что фактически он и так уже давно не действует. Вместо коммерческой «шестерки» сейчас на линию выходят муниципальные автобусы №6м, среди которых есть несколько машин большой вместимости. Этот маршрут и продолжит действовать – по крайней мере в ближайшие полгода. Как следует из аукционной документации, опубликованной на сайте горадминистрации, по шестому маршруту должны ходить не менее 12 автобусов: восемь единиц вместимостью не менее 35 мест и 4 единицы вместимостью не менее 100 мест. Такие же стоместные автобусы должны будут выходить и на маршруты № 5 (ГРИНН – п. Булгаково) – 4 единицы и №48 (ГУ УНПК – пер. Южный) – 4 единицы. Также большие автобусы в соответствии с аукционной документацией предусмотрены на маршрутах №№11 (Спецавтобаза – Веселая слобода) – 2 единицы, 15 (Спецавтобаза – завод Живмаш) – 2 единицы и 16 (ул. Планерная – з-д Северсталь-Метиз) – целых 12 единиц (то есть все). Хорошо ли это для граждан? Безусловно: ездить в просторных, вместительных автобусах куда комфортнее, чем в тесных маршрутках – в этом нет никаких сомнений. Сомнения имеются по другому поводу.

В предстоящем аукционе вышеперечисленные маршруты объединены в два лота.

Лот первый: маршруты №№5, 6м, 60 и 48. На трех из них, как уже говорилось, необходимо наличие автобусов вместимостью не менее 100 мест. Для маршрута №60 (Веселая слобода – Железнодорожный вокзал), кстати, очень востребованного у граждан, мэрии оказалось достаточно 10 автобусов вместимостью не менее 35 мест.

Лот второй: маршруты №№11, 15, 16 и 47. Та же картина – по трем маршрутам требуются большие автобусы, а по маршруту 47 (ГУ УНПК – пер. Южный) – почему-то не требуются. Интересно, почему? Попробуем разобраться.

Как известно, большими автобусами в Орле на сегодняшний день обладает лишь одно транспортное предприятие – МУП ТТП, и эти самые автобусы уже работают на 6-м и 48-м маршрутах. (Правда, по какой-то непонятной причине те же автобусы выходят и на межмуниципальный трехзначный маршрут 482, но сегодня речь не о нем). А стало быть, только ТТП имеет шансы выиграть эти два лота, причем вместе с маршрутами, на которых предусмотрены автобусы только среднего класса вместимости. Если подсчитать, сколько «средних» автобусов требуется ТТП в соответствии с аукционной документацией, получится 43 единицы. Вопрос: есть ли у ТТП 43 ПАЗика или столько же аналогичных автобусов? Не факт. Правда, буквально в начале декабря, как сообщается на официальном сайте МУПа, ТТП «выпустило на дороги Орла новые ПАЗ «Вектор Next», которые будут курсировать по маршруту №16». И они действительно курсируют – причем, без всяких конкурсов. Теперь, как мы понимаем, эти автобусы, взятые в лизинг, надо узаконить. Вот только их в ТТП всего 12 (и – о совпадение! — ровно столько же прописано в аукционной документации для того же маршрута), а где взять еще три десятка? А их можно «взять» у частника, точнее разрешить ему ездить по маршрутам ТТП на определенных условиях, которые в определенных же кругах называются «откатами»… Конечно, мы не утверждаем, что так и будет, но вольно-невольно терзают сомнения…

Так или иначе, но с антимонопольным законодательством такие условия аукциона, на наш взгляд, не очень согласуются. Повторим вопрос: почему на одних маршрутах предусмотрены автобусы большой вместимости, а на других – нет? Более, того, по ряду лотов в требованиях к транспортным средствам прописано наличие совсем маленьких автобусов – вместимостью не менее 16 мест (маршруты №№12, 14, 18, 2, 22). Почему жителям микрорайона или Выгонки дают возможность ездить с комфортом, а жителям Лужков и мясокомбината предоставляют обходиться «коробчонками»? Это дискриминация по месту проживания или что? Ответы на эти вопросы с точки зрения простой человеческой логики найти практически невозможно. Но если применить логику мышления коррумпированного чиновника – все складывается.

Кому выгодно?

То, что лоты из нескольких маршрутов, в которых фигурируют автобусы большой вместимости, «заточены» под ТТП, понятно. Как понятно и желание поспособствовать увеличению прибыли загибающегося муниципального предприятия, предоставив в его распоряжение около десятка весьма выгодных маршрутов. И наверное, с точки зрения пассажиров, натерпевшихся от частных перевозчиков, это было бы правильно, если бы… Если бы, к примеру, у тех же перевозчиков не работали водителями мужья, братья, сыновья тех же самых пассажиров, то есть такие же жители города Орла. Которые рискуют потерять работу, как только будут подведены итоги этого, с позволения сказать, аукциона. Поскольку у массы частников нет просто никаких шансов выиграть подобные лоты. Заметим, это происходит в разгар пандемии, когда малый бизнес и так стремительно разоряется. Кстати, для его поддержки руководство страны предусмотрело ряд льгот – в частности, безвозвратные кредиты под совсем небольшой процент при условии, что в определенный период времени частный предприниматель не будет сокращать своих сотрудников. Но если частные перевозчики в ближайшее время лишатся маршрутов, то такие сокращения неизбежны. Тем не менее администрацию города Орла это не смущает.

Предвидим, что нас могут обвинить в лоббировании интересов ряда коммерческих структур в ущерб гражданам, о которых якобы заботятся чиновники. Но, как уже говорилось, забота эта очень избирательная. В той же аукционной документации есть не один и не два лота, где требования к транспортным средствам явно «заточены» уже под конкретных частных перевозчиков: это, как уже говорилось, и малая вместимость, и отсутствие автобусов, пригодных для перевозки инвалидов. То есть частники, претендующие на эти маршруты, заведомо их выиграют и продолжат возить жителей города в тесных и неудобных маршрутках.

Но самое интересное, что по некоторым маршрутам, на которые, как мы поняли, не претендует МУП ТТП, сокращено максимальное количество транспортных средств. Так, по маршруту №2 (ул. Планерная – ул. Гайдара) вместо шести автобусов предусмотрено два, а по маршруту №27 (Наугорское кладбище – санаторий Лесной) вместо 10 – пять. Поэтому повторим: аукционная документация, на наш взгляд, содержит явные признаки дискриминации по отношению как к перевозчикам, так и к пассажирам. Считаем, что в данном случае не помешала бы проверка ФАС на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, а возможно, и прокуратуры – на предмет нарушения прав субъектов малого и среднего предпринимательства и прав граждан (в том числе и с ограниченными возможностями) на доступное транспортное обслуживание, а также на наличие в аукционной документации коррупциогенных факторов.

Федор Крюков