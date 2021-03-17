Не хочешь – заставим?

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

Об истории ветерана боевых действий орловчанина Олега М. в 20-х числах февраля написали многие орловские СМИ. В публикациях шла речь о том, что после многолетних мытарств ветеран получил положенную ему по закону бесплатную квартиру, но жить в ней оказалось невозможно – ремонт, мягко говоря, оставлял желать лучшего. На сообщения прессы отреагировал Следственный комитет: в СУ СКР по Орловской области заявили, что проводится доследственная проверка, по результатам которой следствие даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы формирования и распределения муниципального жилищного фонда. Олег М. вселяться в непригодную для проживания квартиру отказался. А спустя некоторое время история получила продолжение: мэрия решила вселить ветерана в муниципальную квартиру… принудительно.

В очереди на получение жилья Олег М. стоял с 1997 года как ветеран боевых действий (воевал в первую Чеченскую, затем – и во вторую). В 2005 году из-за ухудшившегося здоровья получил группу инвалидности. В результате его поставили на льготную очередь, приравняв его статус к статусу ветерана Великой Отечественной, выдали соответствующее удостоверение.

— В очереди я стоял много лет, двигалась она по чуть-чуть. И три года назад мне просто посоветовали подать в суд, — рассказал Олег «Орловской среде». – суд первой инстанции я проиграл и уже было опустил руки, думал, зачем «бодаться»? Но мне помогли знакомые, нашли адвоката, мы подали апелляцию – и в 2018 году апелляционную инстанцию мы выиграли. Суд обязал администрацию города предоставить мне квартиру. Администрация обжаловала решение, но проиграла в суде кассационной инстанции. Тем не менее три года ничего не происходило – жилье мне так и не дали. Мэрия дважды просила суд предоставить отсрочку выполнения решения. Один раз я согласился с ними, потому что понимал, что к моменту решения суда бюджет был уже сверстан, и деньги на покупку мне жилья в него не заложили. Но на следующий год они опять обратились в суд и опять попросили предоставить отсрочку. На этот раз я не дал согласия, и суд им отказал… Наконец, уже в начале этого года мне пришло извещение, можно сказать, бумажка, в которой было сказано: вам выдано жилое помещение по такому-то адресу, и нужно в срочном порядке заключить договор социального найма. То есть мне никто предварительно не позвонил, не предложил посмотреть квартиру, никто со мной не общался. Я приехал в администрацию города, начал разбираться. Ко мне никто не вышел – общались по телефону, потому что ковид. Мне сказали: вам все выдано, бумага (постановление администрации города Орла о предоставлении квартиры за подписью мэра Парахина. – Прим. ред.) подписана 29 декабря (2020 г. – Прим. ред.), езжайте заключайте договор. Поехал в УКХ, там на меня вытаращили вот такие глаза: очень удивились, что я потребовал показать мне квартиру. Сказали, что можно сделать только по заявлению. Тут уже я удивился, но заявление написал. Дней через десять мне позвонили, предложили подъехать и посмотреть жилье.

Тут немного вернусь назад: когда администрация долго тянула с выдачей квартиры, то они ссылались на то, что на электронные торги на покупку никто не заявляется. Я даже предлагал им сам найти продавца. Но мне объясняли, что не всякое жилье подойдет для покупки: квартира должна быть с ламинатом, стеклопакетами, двойными дверями, с капитальным ремонтом – и так далее… В итоге мне намекнули, что есть пара риэлтеров, с которыми можно работать, и рекомендовали позвонить им. Мы с супругой позвонили – и нам объяснили: мы должны найти квартиру стоимостью до миллиона рублей, а желательно – вообще до 800 тысяч. Потому что еще надо средства в ремонт вложить, ну и зарплата у риелторов должна быть…

На этом мы и остановились – не стали ничего искать. В итоге, когда я узнал, что мне предоставляют квартиру на Тамбовской улице, я понял, что никакого ламината там и в помине быть не может, как и всего остального. Это двухподъездная пятиэтажка 1973 года постройки. Мы приехали туда посмотреть. Нам сказали, что в ремонт вложено порядка 100 тысяч рублей. Потом, уже в программе телеканала «Истоки», администрация заявила, что вложили 200 тысяч… И что я увидел? Поверх деревянных полов просто положен линолеум. Обои поклеены на неоштукатуренные стены. На 32 квадратных метра жилплощади – одна батарея из шести секций… балкона нет. Ванна – сидячая. У меня было ранение ног, и для меня это проблематично. Газ и отопление подключены не были. Мне, правда, потом сказали: впоследствии мы бы вам установили все, что положено, но сейчас зима – и мы не можем. А зачем тогда меня туда зимой вселять?

— В итоге я написал отказ от этой квартиры. А заодно выложил в социальные сети видео, которое там снял. Сразу откликнулся Следственный комитет, меня вызвали туда. Мы поехали на квартиру вместе с представителями СК и прокуратуры, но к тому моменту там уже заменили оконные рамы, убрали свисающие электрические провода, подклеили болтающиеся розетки… Сейчас идут прокурорская и доследственная проверки, а мэрия тем временем обратилась в суд с иском о моем принудительном вселении в эту квартиру, — завершил Олег свою эпопею.

Действительно, администрация города Орла направила в заводской районный суд исковое заявление о понуждении заключить договор социального найма жилого помещения по ул. Тамбовской, д…, кв… То есть мэрии во что бы то ни стало надо, чтобы гражданин М. вселился в эту квартиру. Зачем? Олег попытался сам разобраться в этом вопросе.

— Я долго изучал документы и пришел к такому мнению, не знаю, примет его суд или нет. А мнение мое такое: бумажка (постановление о выделении квартиры. – Прим. ред.) подписана 29 декабря. Это конец года. То есть таким образом чиновники «закрыли» год: отчитались, что квартира мне предоставлена. Но дело в том, что по закону квартиры для ветеранов и инвалидов должны приобретаться только на деньги федерального бюджета. Если же они приобрели ее на средства местного бюджета, это уже нарушение закона.

Действительно, как объяснили Олегу М. представители мэрии, федеральных средств для покупки ему квартиры в бюджете 2020 года не было, поэтому муниципалитет поскреб по сусекам и купил ему квартиру за счет городской казны – а он еще и недоволен. При этом в документах о выдаче квартиры в качестве основания не было указано, что получатель – ветеран, а значились некие «иные причины». Что это за причины, похоже, неизвестно никому – даже чиновникам мэрии. Но это не единственная, скажем так, странность. Дело в том, что, что квартиру на ул. Тамбовской, в которую принудительно хотят вселить Олега М., мэрия в 2020 году не покупала. И в 2019-м тоже. И в 2018-м. То есть никакие деньги на это жилье из бюджета не тратились. Разве только на ремонт. В иске мэрии в Заводской суд черным по белому написано, что еще в 2017 году УМИЗ администрации города Орла закрепило это жилое помещение за УКХ города Орла на праве оперативного управления. То есть это квартира из так называемого муниципального фонда.

— У меня сложилось такое мнение, что новое нормальное жилье было предоставлено кому-то еще – скорее всего, кому-то из «своих», — предполагает Олег, — а из местного фонда мне выделили вот это вот… Более того, — продолжает Олег, — мне намекали: ты вселись, потом продашь эту квартиру и приобретешь себе что-нибудь получше. И я так подозреваю, что если бы я согласился, то покупать ее пришли бы те же самые риэлторы…

В сомнительную квартиру Олег М. категорически вселяться не хочет – и он однозначно прав. Потому что человек должен жить в человеческом жилье. Тем более что государство – по закону – гарантирует такое жилье человеку, за него воевавшему. И это жилье – опять же по закону – должно быть не только благоустроенным, но и новым, и приобретать его должны на торгах. А не выделять в виде подачки и не вселять в него принудительно…

— Если честно, то в какой-то момент я уже хотел писать Кадырову, — признается Олег. – Извините, мол, я против вас воевал, но так как Вы сейчас Герой России, то, может, Вы поможете с приобретением жилья. В Чечне же это все-таки как-то налажено. У меня есть друзья в Чечне, и они рассказывали: если во время войны забор у дома осколками посекло, хозяина просто «заваливали» кирпичами, чтобы он мог новый построить, потому что у него – убыток. Там ссуды беспроцентные на строительство выделяли. А тут… Ребята говорят, напиши, может им (нашим чиновникам. – Прим. ред.) стыдно станет? Да не станет им стыдно никогда!

«Орловская среда» согласна с Олегом: стыдить чиновников – дело бесполезное. В этом случае куда действеннее другие методы – прокурорские, например. Надеемся, что и прокуратура Орловской области, и Следственный комитет эти методы применят в полной мере. И каждый получит по заслугам: ветеран боевых действий – заслуженное достойное жилье, а остальные участники этой истории – заслуженные взыскания. Как минимум.

Мария Печорина