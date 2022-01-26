Не комфорта ради – 2

№3 (672) от 26 января 2022 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с увлекательнейшим отчетом КСП города Орла, в котором проанализировано состояние нескольких объектов в областном центре, которые благоустраивали по программе «Комфортная среда». За немалые бюджетные деньги. В прошлом номере мы подробно остановились на площадке возле Медведевского леса. На очереди – сквер Комсомольцев, сквер возле завода Стекломаш и проект по озеленению областного центра.

Внезапный сквер

Мы не будем останавливаться на том, каким чудесным образом сквер возле бывшего завода «Стекломаш», который раньше даже не фигурировал в лидерах народного голосования по выбору приоритетной территории для благоустройства, вдруг победил в этом конкурсе. И помимо этого в обустройстве сквера есть масса интересных моментов. Например, уже после утверждения проекта в него были внесены изменения в части увеличения числа скамеек и урн. Благоустройством сквера занималось ООО «Триумф» — известная в Орле фирма коммерсанта Маркина, который в последнее время считается любимым подрядчиком губернатора Клычкова и получает едва ли не все лакомые подряды на благоустройство общественных территорий.

Как мы уже писали в предыдущем номере – одним из самых существенных нарушений, выявленных в ходе проверки объектов благоустройства, стали оплата и устройство системы видеонаблюдения, которая должна была быть подключена к системе «Безопасный город». Однако этого сделано не было, но деньги за это вид работ подрядчик получил сполна. Впрочем, видеокамеры – это мелочи по сравнению малыми архитектурными формами (МАФ), общая стоимость которых составила 8,6 миллиона рублей, или почти 30% от стоимости всего контракта.

Так, установка только одного устройства, а именно качелей-перголы «Омега» (по индивидуальному заказу) обошлась городской казне в 4,6 миллиона рублей. Установка 21 скамейки Biocq и 27 урн Kart вылилось в 1,8 миллиона рублей. 18 скамеек Star стоили еще 2,1 миллиона. При этом, как пишут аудиторы КСП, в нарушение требований раздела собственного же муниципального контракта УКХ приняло малые архитектурные формы, качество которых не подтверждено сертификатами соответствия. И вопрос о сертификатах возник у КСП вовсе не случайно. Как отмечают аудиторы, по муниципальному контракту на эти дорогостоящие скамейки вообще не установлен гарантийный срок!

Дальше веселее. Гарантийным паспортом подрядчик предусмотрел гарантийный срок качества на МАФ — 4 года. Однако, согласно паспортам, указанные малые формы были изготовлены индивидуальным предпринимателем, который в свою очередь прописал гарантию всего в 1 год со дня получения товара потребителем, то есть меньше срока, предоставленного подрядчиком, в четыре раза. Аудиторы не поленились и выехали на место. В ходе осмотра (а дело происходило в октябре) было установлено, «что покрытие скамеек имеет повреждения (потёртости), также имеются повреждения покрытия скамеек качелей (потёртости). Несмотря на высокую стоимость малых архитектурных форм (качели-пергола, скамьи), их покрытие не выдержало гарантийный срок, предусмотренный в целом на выполненные работы. В нарушение п.6.3 МК № 34 от 01.05.2020 г. МКУ «УКХ г. Орла» не обратилось к подрядчику для устранения имеющихся недостатков покрытия скамеек и качелей в рамках исполнения гарантийных обязательств. Кроме того, качели имеют повреждения подвесов (разрез на одном из подвесов). Меры по устранению имеющегося повреждения МКУ «УКХ г. Орла» не приняло. Кроме того, из 24 ландшафтных светильников в сквере отсутствуют 4 шт. на сумму 49,6 тыс. рублей, что является ущербом бюджету г. Орла. Обращения МКУ «УКХ г. Орла» в правоохранительные органы по факту хищения (отсутствия) светильников не было». По мнению аудиторов, необходимо было провести инвентаризацию сразу же, как только был установлен факт хищения, а также порчи ценностей.

И вишенка на торте! Существуют методические рекомендации, как необходимо рассчитывать и обосновывать начальную цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком). Как установила городская КСП, по скверу возле завода «Стекломаш» «УКХ Орла» при обосновании начальной максимальной цены контракта не использовало предусмотренные законом методы. Цена муниципального контракта № 34 в части использованных МАФ в сумме 8,6 миллиона рублей не определена и не обоснована «УКХ» в установленном законом порядке. То есть была установлена произвольно, что является признаком административного правонарушения. В локальных сметах к муниципальному контракту при определении стоимости ремонта в качестве обоснования цены на использованные МАФ указано: «прайсы». Фактически данные «прайсы» в МКУ «УКХ г. Орла» отсутствуют, — говорится в отчете КСП.

Кроме того, стоимость урн и скамеек, установленных в сквере напротив завода «Стекломаш», включена «УКХ» в сметы по завышенным ценам. «При покупке 21 скамейки неэффективно израсходовано 258,3 тыс. рублей. При покупке 27 урн неэффективно израсходовано 175,5 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия проведено изучение рыночных цен скамеек и урн, установленных в сквере. Сопоставлением цен на аналогичное оборудование по трём поставщикам установлено, что стоимость 1 скамейки (52,5 тыс. рублей) выше среднерыночной стоимости на 12,3 тыс. рублей, стоимость 1 урны (26,7 тыс. рублей) выше среднерыночной на 6,5 тыс. рублей. И в довершение всего на установленные в сквере урны, скамейки, качели-пергола отсутствуют сертификаты соответствия. В связи со всем вышеперечисленным КСП делает вывод, что неэффективное расходование средств бюджета на оплату использованных материалов и оборудования, стоимость которых не обоснована, определена произвольно, в том числе по завышенным ценам (скамеек и урн), а также качество которых не подтверждено сертификатами соответствия составляет 8,6 миллиона рублей».

Конкретно «похимичили» городские чиновники и с проведением конкурса. Не будем утомлять читателям массой технических деталей, скажем лишь, что при размещении конкурсной документации почему-то не разместили дизайн-проект (который является неотъемлемой частью конкурсной документации). А в ходе закупки было составлено два протокола, в которых указали совершенно разные причины того, что конкурс не состоялся и контракт будет заключен с единственным поставщиком.

Сквер Комсомольцев

Здесь так же, как и в предыдущем случае, обеспечение исполнения банковской гарантии по объекту было отражено в бухучете лишь в ходе проверки КСП. Система видеонаблюдения (принятая и оплаченная) также не работает. И опять у аудиторов на месте вопросы к качеству установленных конструкций. Гарантия на МАФ составила 3 года. Во время визита в сквер выяснилось, что по всей длине «навеса для парка» установлено деревянное место для сидения, окрасочный материал которого имеет повреждения (потёртости). Однако УКХ не потребовало от подрядчика привести сиденья в нормальное состояние. Кроме того, «УКХ» приняты выполненные работы без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств в размере 39,9 тыс. рублей. В нарушение муниципального контракта подрядчиком не выдан гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ продолжительностью 4 года. А «УКХ» не обратилось в судебные инстанции для понуждения подрядчика представить обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Более того, УКХ не предъявило подрядчику штраф за неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в сумме 199,6 тыс. рублей. Аудиторы КСП пришли к выводу, что «отсутствие контроля за исполнением всех, предусмотренных контрактом обязательств, а также бездействие «УКХ» по взысканию предусмотренных контрактом штрафных санкций свидетельствует о признаках коррупции, так как привело к нарушению прав и законных интересов муниципального образования «Город Орёл» и к потерям бюджета города Орла в сумме 199,6 тыс. рублей.

И опять дежавю! При проведении закупки по благоустройству сквера Комсомольцев было составлено два протокола, в которых указаны разные причины того, что аукцион не состоялся. Стоит ли говорить, что и на этом объекте выяснились интересные детали при определении начальной максимальной цены контракта! По данным КСП, цена муниципального контракта в части приобретения «Навеса для парка» в сумме 4,1 миллиона рублей не определена и не обоснована в установленном законом порядке. Более того, она не подтверждена «коммерческим предложением», то есть установлена «УКХ» произвольно и необоснованно.

Зеленый Орел

Еще одна интереснейшая часть отчета КСП касается муниципальной программы по озеленению общественных территорий. В ее рамках было заключено 4 контракта с единственным поставщиком — МУП «Зеленстрой» — на выполнение идентичных работ по весенней посадке цветочной рассады на клумбах на общую сумму 1 199,9 тыс. рублей. И еще два контракта на валку сухих и аварийных деревьев. По мнению аудиторов городской КСП, эти контракты направлены на достижение единой хозяйственной цели, заключены в один день, подрядчиком является одно и то же юридическое лицо, а потребность в данных услугах была известна «УКХ» заранее. «Фактически данные муниципальные контракты образуют единую сделку, которая искусственно раздроблена и оформлена отдельными контрактами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного ФЗ № 44 с целью уйти от проведения процедур проведения торгов. Данные действия нарушили принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств и привели к неэффективному использованию бюджетных средств в размере общей суммы оплаты вышеназванных контрактов – 2,1 миллиона рублей.

По традиции, все вскрытые КСП нарушения передаются руководству города, в городской совет народных депутатов и в правоохранительные органы. К сожалению, обратной связи с силовиками у КСП нет. Поэтому была ли какая-то реакция на вскрытые нарушения и если была, то какая именно, увы, в отчетах КСП не указывается. О чем неоднократно говорилось на сессии городского совета при подведении итогов работы КСП за год.

Сергей Миляхин