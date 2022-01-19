Не комфорта ради

№2 (671) от 19 января 2022 г.

Контрольно-счетная палата города Орла проверила, как в областном центре реализуется любимое детище губернатора, «гвоздь» его выступлений перед объективами телекамер – программа «Формирование современной городской среды». Аудиторы в деталях изучили несколько объектов: Медведевский лес, сквер напротив завода «Стекломаш», сквер Комсомольцев и несколько проектов по озеленению. Очень жаль, что формат газеты не позволяет опубликовать полностью 23-страничный документ с итогами проверки. Но мы постараемся познакомить читателей с самыми «яркими» моментами. Картина складывается отнюдь не такая праздничная, как в релизах и сообщениях прогубернаторских СМИ. Число нарушений просто поражает воображение. И возникает стойкое впечатление, что упомянутые проекты затевались не для того, чтобы создать комфортную среду для жителей, а совсем для другого. Для чего – судите сами.

Чем дальше в лес…

Первой в отчете КСП разбирается ситуация с благоустройством территории улицы Рощинской между автомобильной дорогой и Медведевским лесом. Как наверняка помнят орловцы, контракт с первым подрядчиком – «Балтстройпроектом» — был расторгнут. Об этом писали и говорили много. А вот что осталось в тени, но было извлечено на свет стараниями аудиторов. После того, как муниципальный контракт №31 был расторгнут, строителям по суду все же вернули часть денег за выполненные работы. И что характерно, по контракту оплата была предусмотрена из бюджетов разных уровней. Город должен был заплатить 1% (или 20,2 тыс. рублей), а 99% (или чуть более двух миллионов) должны были поступить из вышестоящих бюджетов. По факту же вся сумма по судебному решению полностью была проведена УКХ за счёт средств бюджета города Орла. Это нанесло городской казне ущерб на сумму 2,1 миллиона рублей. При этом аудиторы обращают внимание, что УКХ могло оспорить решение суда или в порядке регресса потребовать возместить сумму (как и прописано в муниципальной программе) у областных чиновников. Но этого сделано не было. Более того, в здании на Пролетарской горе даже не поинтересовались, а кто конкретно в УКХ виновен в том, что из городской казны утекло два «лишних» миллиона?

Несколько раз в отчете КСП упомянуто качество работ по благоустройству опушки Медведевского леса. Независимой экспертизой было выявлено, что на тропиночной сети (а это 290 м) в пяти местах покрытия просели более чем на 15 мм, что требует досыпки покровного слоя и повторного уплотнения. Армирующие георешетки местами не присыпаны. Бортовые камни в двух местах не повторяют профиль покрытия. По документам значилось, что при устранении несоответствий и дефектов тропиночная сеть пригодна к эксплуатации. Однако документы, подтверждающие устранение перечисленных дефектов, отсутствуют. Несмотря на недоработки общественная территория была открыта для посещения. Начавшаяся эксплуатация тропиночной сети привела к увеличению площади имевшихся дефектов. Стоит ли говорить, что УКХ не предъявило к подрядчику требований об устранении выявленных дефектов в рамках установленной гарантии?

Нарушения по этому объекту в отчете сыплются как горох из дырявого мешка. Например, для окончания работ был привлечен другой подрядчик, с которым заключили уже новый муниципальный контракт на 4 989,2 тыс. рублей. А фактически выполнено работ всего на сумму 3 944 тыс. рублей. При этом аудиторы отмечают, что приёмка законченных работ комиссией проведена до момента подписания актов, из чего можно сделать вывод, что объект приняли формально.

Объекты разные — нарушения типичные

Особо обращают на себя внимание сразу три пункта в отчете КСП: на трех разных объектах были выявлены нарушения как под копирку. Так, в Медведевском лесу по проекту должны были установить систему видеонаблюдения. И не просто установить, а подключить ее к нашумевшему аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». То есть обеспечить возможность не только следить за соблюдением порядка на территории в реальном времени, но и использовать полученные видеоматериалы при расследовании преступлений. В ходе проверки выяснилось, что 448 тысяч рублей было благополучно освоено. Только вот система видеонаблюдения не работает, да и возможность подключения к АПК «Безопасный город» отсутствует. Сотрудники УКХ не проверили работоспособность ни установленных камер видеонаблюдения, ни системы в целом, в связи с чем приёмка работ по устройству системы видеонаблюдения проведена формально.

Перенесемся на минутку на другой объект — сквер возле завода «Стекломаш». Там работало ООО «Триумф». Здесь безопасность и спокойствие жителей оценили уже подороже — в 2 миллиона 880 тысяч рублей. Только по факту установленная система видеонаблюдения также не работает, возможность подключения к системе АПК «Безопасный город» отсутствует. Сотрудники УКХ и здесь не потрудились проверить, как работает установленное оборудование.

И еще небольшой экскурс по Орлу. Сквер Комсомольцев. Здесь о безопасности отдыхающих также должны были позаботиться видеокамеры, установка которых принята и оплачена согласно муниципальному контракту. И что же произошло с камерами видеонаблюдения, за которые бюджет заплатил два миллиона с копейками? Дежавю. Та же самая формулировка: «Система видеонаблюдения не работает, возможность подключения к системе АПК «Безопасный город» отсутствует, указанная система не выполняет свои функции по передаче данных», — говорится в отчете.

Вернемся к нашим баранам

Впрочем, давайте продолжим знакомиться с обширным списком нарушений, которые аудиторы КСП выявили при реконструкции территории возле Медведевского леса. Там должны были установить детское игровое и спортивное оборудование на сумму 1,8 миллиона рублей. Только вот обнаружить оборудование на сумму 451 тысяча рублей проверяющие так и не смогли. А деньги за установку несуществующих качелей, турников и много чего еще подрядчик получил сполна.

Да и по тому, что установлено, у проверяющих КСП возникли вопросы. Как говорится в отчете, «установка игрового оборудования проведена подрядчиком ООО «СМУ-19» на уже обустроенной площадке с уложенным покрытием в нарушение положений инструкции по монтажу оборудования, указанной в паспортах. В связи с чем имело место повреждение целостности уложенного покрытия площадок, прослойки из нетканого синтетического материала. На детской площадке указанный синтетический материал местами выступает из-под покрытия песка между объектами игрового оборудования, скомкан, что затрудняет передвижение детей на площадке и может привести к травмам».

Чудеса происходили и дальше. Так, по документам, на одной из детских площадок должны были поставить 6 разных устройств. По факту аудиторы насчитали 5. Им пояснили, что качалка на пружине «Самолетик» уже сломалась, и ее отвезли в УКХ. Однако в УКХ найти качалку не смогли. Так «испарились» из бюджета еще 48 тысяч рублей. Все то же УКХ оплатило подрядчику установку информационного щита, который (как выяснили в КСП) передали городу безвозмездно. Еще минус 10 тысяч из бюджета.

Дальше, чтобы понять происходившее, на помощь придется призывать нечистую силу. Потому что чёрт сломит ногу, попытавшись разобраться, что творилось с установкой урн и скамеек. «Поставка и установка одних и тех же скамеек и урн на объекте неправомерно была предусмотрена четырьмя муниципальными контрактами, заключёнными с тремя разными подрядчиками (МК № 31, МК №129, 130 и МК № 145), при этом прописана в трёх контрактах одновременно (МК № 31, МК № 129,130)», — говорится в документе КСП. Причем эти ловкие движения руками привели к увеличению стоимости объекта сразу на 432 тысячи рублей! И это, если не считать таких телодвижений, как закупка очень похожих урн по совершенно разным ценам. Так, у ИП Стерликовой А.А. урны по муниципальному контракту стоили 10 тысяч рублей за штуку. А у ООО «Балтстройпроект» точно такие же урны покупались по 6,3 тыс. рублей за штуку.

Кроме того, контрольным мероприятием установлено, что в урнах отсутствуют металлические вставки для мусора, покрытие скамеек имеет повреждения (потёртости). Несмотря на то, что гарантия выполненных работ составляет 3 года, УКХ не обратилось к подрядчику для устранения имеющихся недостатков покрытия скамеек. Предоставление подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств контрактом не предусмотрено. Также УКХ не направлено заявление в правоохранительные органы по факту отсутствия металлических вставок в урнах (возможная кража).

Если кому-то покажется обидным, что мы тратим внимание читателей на такие мелочи, как мусорные ведра, то вот нарушения посерьезнее. Уже после приёмки законченных работ по утверждённому дизайн-проекту городское управление градостроительства дополнительно разработало эскизное предложение по расстановке спортивного оборудования детского городка. В нарушение порядка общественного обсуждения данное эскизное предложение не проходило обсуждение и утверждение общественной комиссией. По мнению аудиторов, УКХ неправомерно заключило муниципальные контракты на выполнение работ по новому эскизному предложению и оплатило работы на сумму 2 миллиона 757 тысяч рублей.

Курочка по зернышку клюет

Давайте повнимательнее изучим дополненный проект. Чиновники, чтобы уйти от соблюдения 44-ФЗ (а именно – от обоснования начальной максимальной цены контракта), искусственно раздробили один контракт стоимостью более миллиона рублей на два помельче: за 596 тысяч и 458 тысяч рублей. Как пишет КСП, «данные контракты направлены на достижение единой хозяйственной цели (покупка спортивного оборудования), заключены в один день, поставщиком являлось одно и то же лицо — ИП Стерликова, установка оборудования осуществлена в одном месте. Указанные контракты образуют единую сделку (…) на общую сумму 1 054,2 тыс. рублей, которая искусственно раздроблена и оформлена самостоятельными контрактами. На момент подписания контрактов у заказчика имелась необходимость в получении соответствующих товаров и услуг на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, что выше предельно допустимого размера стоимости приобретаемых товаров и услуг, при размещении которых стороны вправе заключить контракты без проведения конкурентных процедур. Указанные действия УКХ содержат признаки нарушения 44-ФЗ и состава административного правонарушения по ч. 2 ст. 7.29 КоАП».

Возникли у аудиторов вопросы и по цене закупленного оборудования. Так, проверяющие изучили рыночную стоимость спортоборудования, установленного на общественной территории. Сопоставление цен на аналогичное оборудование по шести поставщикам показало, что стоимость спортивного комплекса, приобретённого по муниципальным контрактам, выше среднерыночной стоимости аналогичного спортивного оборудования. Например, стоимость спортивного комплекса СВС-27 (324,7 тыс. рублей) выше среднерыночной на 204,6 тыс. рублей. Стоимость спортивного комплекса СВС-66 (271,4 тыс. рублей) выше среднерыночной стоимости на 159 тыс. рублей. Стоимость спортивного комплекса СВС-34 (261,4 тыс. рублей) выше среднерыночной на 138,6 тыс. рублей. По мнению проверяющих, УХК завысило стоимость спортивного оборудования, приобретённого у единственного поставщика – все той же ИП Стерликовой – по указанным контрактам, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств на полмиллиона рублей!

И это еще цветочки! Ягодка в том, что по контракту предполагалась поставка детского игрового оборудования. А по факту были привезены и установлены спортивные комплексы. Это, как если бы вы заказали в магазине холодильник, а вам привезли стиральную машину. Кто б спорил, что это нужная вещь в хозяйстве! Но все же условия контракта необходимо соблюдать, и если заказывали игровое оборудование, то и ставить необходимо его! А самое примечательное в этой истории, что приложение №2 на поставку оборудования не подписано сторонами(!), не скреплено печатями(!), а, следовательно, не рассматривается как юридически значимый документ и неотъемлемая часть муниципального контракта.

И еще пару слов о качестве выполненных работ. «В требованиях к обустройству площадки предусмотрено только устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка и устройство бордюрного камня без выполнения комплекса необходимых работ (разработка грунта с погрузкой и вывозкой, устройство подстилающих слоёв, устройство прослойки и т.д.). Действующими ГОСТами и СанПиНами запрещено наличие на игровых и спортивных площадках бетонных бордюров. Выполнение работ только по укладке песка в количестве 104,28 куб. м без разработки грунта (котлована), устройства подстилающих слоёв из щебня и т.д. не может рассматриваться как устройство детской (спортивной) площадки», — пишет КСП в своем заключении.

Но и это не самое интересное. Аудиторы городской КСП совместно с работниками УКХ осмотрели работы, выполненные на общественной территории по улице Рощинской. На месте было установлено, что площадка с бортовыми камнями стоимостью 196,6 тыс. отсутствует(!). Таким образом, несмотря на имеющиеся акты сдачи-приёмки выполненных работ, по факту УКХ были неправомерно приняты невыполненные работы. «Указанные действия свидетельствует о признаках коррупции, так как нарушили права и законные интересы муниципального образования «Город Орёл» и нанесли ущерб бюджету города Орла в сумме 196,6 тыс. рублей. В сумме с вышеупомянутымыми договорами, заключёнными не в соответствии с утверждённым дизайн-проектом, действия УКХ привели к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 2 561,1 тыс. рублей (2757,7-196,6), а также ущербу бюджету г. Орла в сумме 1 миллион 966 тыс. рублей», — приходят к выводу аудиторы.

Что выявила КСП в сквере возле завода «Стекломаш», в сквере Комсомольцев и при озеленении города — мы расскажем в следующем номере.

Сергей Миляхин