«Не лезьте в лес – природа отомстит!»

№31 (610) от 26 августа 2020 г.

В недавней публикации в газете «Орловская среда» № 24 от 8 июля 2020 года «Кто слушал людей?» поднималась очень острая проблема «преобразований» лесопарка Победы. Жители, обратившиеся к чиновникам и в надзорные органы, обещали делиться продолжением переписки, и первые ответы начали поступать! И вот, вроде бы ответили, благодарили за активную жизненную позицию, «услышали», но яснее не стало, только грустнее. Так что же будет с лесопарком?!

Надеюсь, что вы опубликуете мое письмо, в котором не только мои личные переживания, но и переживания многих местных жителей, кому небезразлична судьба леса в центре города!

Как стало ясно из результатов «голосования», почти сорок тысяч

(40 000!!!) граждан проголосовали за этот объект! Не буду задавать вопрос о том, как набирались эти голоса, сделано было умно, политтехнично, грамотно! Не подкопаешься! Даже сама цифра не ровно сорок тысяч, а 39 747 человек! Считали ведь, шелестели анкетами! Только вот сильно сомневаюсь, что где-то в Северном, Железнодорожном, Заводском районах люди бились именно за эту территорию!

Об этом месте знают люди, живущие в ЭТОМ микрорайоне! Возможностей прогуляться после работы и в выходные дни больше у жителей близлежащих территорий! И именно местные жители написали не одно коллективное письмо и в адрес Генерального прокурора РФ, и в природоохранную межрайонную прокуратуру, и в областную прокуратуру, и губернатору, и в Роспотребнадзор!

Свыше пятидесяти подписей — это, конечно, не 39 000!!! Но это живые люди, в спокойную жизнь которых, без их согласия, вторгаются чиновники

с их чудо-проектами!

Это живые ветераны, дети войны – пенсионеры-гипертоники, маленькие дети, (которые с утра до вечера, в будни и праздники, будут страдать от грохота скейтов, стука велосипедов на экстремальных трассах), на которых наплевали так же, как и на все допустимые санитарные нормы, любители активных видов спорта! Прямо под окнами частных домов, стоящих вдоль оврага!

Я вырастила здесь четверых детей, тоже гуляла тут с ними, потому что живу рядом!

За тридцать лет разрушилось всё! И вот, вместо того чтобы восстанавливать запущенное, опять начинаются «заплывы в ширину»! «Осваиваем» новое, не оборачиваясь на старое! Наполняем всё «сырыми» проектами, спешно пытаясь освоить федеральный бюджет! Неправильно это, думаю! Я уж не говорю, что незаконно – НЕЧЕСТНО!!!

Хорошее слово говорил мой дед, фронтовик-артиллерист — «СОВЕСТНО»!!! Подзабыли его «отцы-преобразователи»!!!

Трудно подрастающему поколению объяснять про любовь к Родине, выпиливая деревья (я не про сухостой, это правильно и нужно!), плохой пример – начинать и забрасывать начатое, говорить о значении мнения народа, не слыша его!

Это все равно, что покрывать красивым паркетом пол, под которым сгнили доски!

Говорить про «активные зоны» в парке Победы, имея в двух шагах совершенно убитый стадион имени, кстати, коммунистического вождя (!!!), придумывать «питомник» (!!!) в лесу, где вся красота на воле радует слух и глаз!

«Важная» для леса деталь — биотуалеты, на которых так настаивают чиновники, зачем они там?! Кто будет за ними следить, если даже в центре города забывают наводить порядок! Хотят показать местным жителям, как в действительности выглядит фраза «загадить всё»?

Разве когда-либо в этом была проблема?!! За час-два прогулок неужели такой острой будет мысль о туалете? Так поставьте их у стадиона, на входе! Там как раз попилили под стоянку целую площадь!

Почему все нужно грести под одну гребенку?! Дайте возможность людям, о которых так пекутся отцы города, иметь зону тихого отдыха, пусть это будет уникальным островком зелени и логичным продолжением Дворянского гнезда, воспетого Тургеневым!

И, наконец, УСЛЫШЬТЕ ЖЕ НАС!!!

Замечательно, что городские власти пригласили тульского дендролога, который, надеюсь, объективно оценит деревья, растущие в лесопарке, только посоветовал бы этот специалист, что взамен саманных и спиленных деревьев сажать, а не готовил бы для наших плиточников новые плацдармы!

Рассказали бы наши городские умы этому специалисту, как придумали в прошлом году ссыпать снег с дорог всего города в овраг со стороны улицы Зои Космодемьянской! Порадовался бы тульский друид, как пили корнями деревья всю талую мерзость весной! Да и как тут кому-то пожаловаться! Деревья молчат, а снег растаял! И плевать, что он попал в Орлик!

Не задуматься, как помочь ЛЕСУ, в котором уже обосновались нетипичные для города птицы!

Кто и что мешает региональным властям сделать этот лесопарк ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ?!! Может, те федеральные законы, которые не позволят разгуляться в «реконструкциях»?!!!

Долго можно перечислять! Веселее не становится почему-то!..

«Ритуальная аллея», обозначенная в проекте, — замечательно! Парк создан к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне! Вроде бы и назвали правильно, от нормального слова «ритуал», но, учитывая, как пойдут под топор деревья, звучит жутковато!

Не подумали новые «преобразователи», что зоны активного отдыха, точки общепита (а на плане есть и они!!!), грохот от скейтов никак не вяжутся с основной идеей ПАМЯТИ о павших, которая не требует шума, криков и грохота! Говорим о здоровье людей, а под руку опять бургеры да шаурмы подставляем, ну не есть же люди приходят сюда! Проголодался кто, доползет уж обессиленный до «Офсайда», подкрепится!

Забыли, что соловьи, которые в начале мая начинают там петь, гнезда строят практически на земле!!! Не учли, что совы, кукушки, вОроны, сойки, дрозды точно не будут клевать булки! А грохот и свет будут мешать им гнездоваться! И в ответах чиновников про них вообще ничего нет! Не нужна живность им, не важна статья 114 Конституции Российской Федерации, получается?

Да и самое главное подзабыли!

Память должна быть ТОРЖЕСТВЕННОЙ и НЕГРОМКОЙ! В юбилейный год Великой Победы принять решение о ТАКОМ парке, убить саму первоначальную идею – как назвать это?!!!

В заботе о молодёжи, которая и так знает, где заниматься активным спортом, благо рядом таких мест полно, не подумали о людях старшего поколения!

Где тогда был краевед и историк Ливцов, когда выбирали проект-победитель? Задумывался ли председатель областного Совета ветеранов Кутузов Н. М., когда давал интервью по этому поводу и говорил о патриотическом воспитании молодёжи, что ТАК её будут воспитывать?!!

Может, замечательная песня «Соловьи, не тревожьте солдат» была бы актуальнее грохота скейтов?

Почему департамент по развитию территорий, комиссия по определению проекта-победителя, городские чиновники, озвучив и одобрив идею о «раскопках» кладбища немецких солдат (а оно реально там есть!), абсолютно спокойно согласились на строительство на этом месте зон с экстремальными видами спорта?

Не по-людски это! Уважать нужно память ВСЕХ солдат!!!

Никогда не было и не будет успеха у любой идеи, любого начинания, которое строилось буквально на костях!

Почему природоохранная межрайонная прокуратура высказала своё мнение ПОСЛЕ коллективного обращения местных граждан, возмущённых таким беспределом?! Кто мешал пригласить ее сотрудников на все помпезные, очень красиво и современно обставленные, заседания групп по обсуждению судьбы этого объекта? А «объект» — это почти 40 гектаров леса в центре города, в водоохранной зоне!

Во всех переписках нас благодарили за неравнодушную жизненную позицию! Очень типично и показательно!

Но кто мешает иметь такую же позицию тем, кто, будучи облечёнными властью, собрался ТАК поменять облик лесопарка!!! (кстати, приставка ЛЕСО- благополучно исчезла из всех отчетов, планов, документов! А это не просто милая приставка, это уже федеральные законы, которые можно обойти!)

Ну и, наконец, где деятели культуры у нас? Где писатели, воспевающие литературный Орёл?! На портретах в музеях?

Что сказали они про единство «тематики» объединённой территории парка и Дворянского гнезда?

Что сказали в союзе архитекторов по поводу «привязанности» к местности этого нелепого проекта-победителя?

Что сказали великие краеведы, которые молча взирают на то, что происходит вокруг этой темы?

Пусть все вместе расскажут подрастающему поколению, как с их молчаливого согласия будет уничтожен лесопарк в центре города! Как будут буквально вымирать (!!!) те животные, которые здесь обосновались! Не всё решают деньги! В наше время дороже всего — СОВЕСТЬ, потому что это тоже вымирающее понятие!

И если уж все так озабочены активным отдыхом молодежи, оглянитесь на стадион Ленина, приведите в порядок те объекты, которые просто разрушены, постройте новые! Территория позволяет! Тем более этому направлению приоритет по нацпроектам!!!

Но не лезьте в лес! Природа и так мстит! Подумайте о следующих ЗДОРОВЫХ поколениях, которые должны дышать свежим воздухом! Мы и так в числе «лидеров» по онкозаболеваниям! Досаживайте новые деревья! Не губите уже существующие! Дайте отдохнуть машине для выкорчёвывания пней, найдите ей другое применение!

Ведь те же самые городские деятели давали разрешение на строительство многоэтажки на Полесской, забыв, что это единая зелёная зона, логичное продолжение, пересекающееся дорогой вдоль улицы Зои Космодемьянской, того же лесопарка!

В Нью-Йорке есть Центральный парк, и власти понимают, что туда лезть не надо. Там свой мир, животный мир. Вот они хотят оставить ЭТО для потомков, так что для нас в этом опыте постыдного?

Почему нельзя весной, зимой, осенью приводить учеников близлежащих школ (15-я, 24-я, да и 1-я!) на уроки окружающего мира в этот лесопарк, показывая деревья, слушая птиц, рассказывая о природе родного края, оторвав их от планшетов и телефонов, наслаждаясь свежим лесным воздухом? А чтобы он действительно был таким, надо-то немного — мусор убирать, только и всего. А это не принято у коммунальщиков Орла.

Оказывается, мы боремся за звание лучшего региона России. Такое можно было прочитать в соцсетях. «Насчитать» можно сколь угодно голосов, благо технологии позволяют, но чем реально доказать нашу «лучшесть»? Убитой природой? Разрушенными архитектурными и природными объектами? Неуважением к памяти? Сильно сомневаюсь!

И почему-то больше вспоминаются «Нью-Васюки» из бессмертного, всегда актуального произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Причём я не издеваюсь сейчас над моим любимым городом, он очень дорог мне, это моя Родина, моих предков, моих детей!

Я горжусь Орлом! Я желаю ему процветания, мудрых руководителей! И его провинциальность замечательна!

В Википедии нашла статью о Дворянском гнезде. (А в проекте территории Дворянки и лесопарка Победы объединены!).

Там замечательный абзац:

«Оккупация немцами Орла нанесла большой урон парку. Было вырублено много деревьев. Пришлось восстанавливать заново весь зелёный массив. Общественность, коллективы близлежащих заводов, школьники, студенты машиностроительного института выполняли эту работу. Хорошо разрослись липа обыкновенная, клён остролистный, берёза плакучая, тополь, дуб, сирень, чубушник, акация».

Задумайтесь, господа! Опомнитесь! Особенно в юбилейный год

75-летия Великой Победы!

И помните — «СОВЕСТНО»!!!

С уважением, Михайлова Татьяна,

житель Веселой Слободы