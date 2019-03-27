«Не мешайте работать!»

№11 (548) от 27 марта 2019 г.

Гражданская активистка Марина Прокофьева возмущена проведением формальных выездных встреч депутатов горсовета с жителями Орла. Прокофьева заявила о недопустимости проведения таких мероприятий «для галочки» и назвала их «издевательством» над гражданами.

В частности, активистку возмутило недавнее совещание зампреда горсовета Раисы Дубровской с представителями уличкомов Железнодорожного района города Орла, которое проводилось при отсутствии большинства депутатов. Участие рядовых жителей района в мероприятии не предусматривалось. Таким образом, обсуждение таких важных для граждан вопросов, как работа администрации Орла по уборке и содержанию улично-дорожной сети областного центра, осуществление контроля за уборкой дворовых территорий в зимний период, а также ход реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города в 2019 году» и программы по выполнению наказов избирателей на 2019 год, состоялось без их участия. Более того, по мнению Прокофьевой, и уличкомам не удалось получить ни одного внятного ответа на волнующие их вопросы.

— Всё это действо напомнило мне встречи Андрея Клычкова с жителями: выбирается удобный, в данном случае для депутатов, график, и обсуждение актуальных для граждан проблем происходит в рабочее время, — прокомментировала Марина Прокофьева. — Для встречи с жителями Железнодорожного района был выбран малый зал администрации, куда едва поместились председатели уличкомов. Это говорит о том, что граждан здесь не ждали. Более того, когда я подходила к зданию администрации района, то видела, что жители уже шли обратно. На входе не было даже объявления о предстоящей встрече и указания места проведения. Работники администрации, которые мне встретились на входе, ничего не знали и не слышали о данном мероприятии. Но я была настойчива: показала график встреч депутатов с жителями района администратору. Понимая, что я не намерена уходить, он направил меня на третий этаж в большой актовый зал. Двери там были наглухо закрыты, на этаже не было ни души.

Наступило назначенное время, спускаясь на второй этаж, я увидела заходящих в зал заседаний людей. Меня впускать не хотели, заявляя, что здесь не собрание, а «совет», и никого они не приглашали. Нас, жителей, которые «прорвались» на «совет», было всего пять человек, плюс представители уличкомов. Практически без депутатов «совет» начал «работу».

Председатели уличкомов задавали вопросы, озвучивали проблемы: нет дороги к почтовому отделению №4, пожилые люди, которые идут платить за ЖКХ, рискуют упасть и поломать ноги; всех беспокоит мусорная реформа и т. д. Комментариев от организаторов встречи или не было, или же заявлялось, что это «не в нашей компетенции». Побывав на этой встрече, я поняла, чем же все- таки занимается наш зампред горсовета Раиса Дубровская. Это просто удивительно: она вершит судьбы жителей не только своего участка , где жители выступают против ее «активной» деятельности, но и в наш район она решила внести свою «лепту».

Нам, жителям, хочется спросить: разве жители её округа, протестующие против строительства в черте города завода ПВХ-покрытий, просили госпожу Дубровскую от их имени выступать за опасное производство? Какой логикой в таком случае они руководствовались, зная о катастрофическом росте онкологической заболеваемости в регионе? При её молчаливом согласии, а порой и активном одобрении депутаты голосуют за отмену бесплатного питания в школах, за повышение стоимости проезда в общественном транспорте, отбирают деньги у школ и направляют их на обслуживание фонтанов, сокращают финансирование школ искусств. Как я понимаю, главное, чем занята госпожа Дубровская, — это обеспечение стабильной доходности своего бюджета и сохранение «бюджетов» заместителей председателя горсовета. Не пора ли нам добиваться сокращения расходов на депутатов, голосующих за законы, ухудшающие жизнь горожан, в том числе и незащищенных слоев? Меня как жительницу улицы Пушкина давно интересует, почему зампред горсовета не реагирует на игнорирование наших наказов депутатами? Проблемы копятся десятилетиям, и никто не думает их решать.

Почему жителям района на встрече с депутатами не дали задать ни одного острого вопроса? Граждан прерывала Дубровская, которая строго следит за регламентом. «Не мешайте работать!» — заявляла зампред. Но что есть для неё работа? Что главное? Поставить галочку о «проведении мероприятия» или услышать людей? По-моему, ответ очевиден: не нужно мешать нашим депутатам работать над своими личными вопросами и решать только свои проблемы.