27 марта 2019



«Не мешайте работать!»

№11 (548) от 27 марта 2019 г.

Гражданская активистка Марина Прокофьева возмущена проведением формальных выездных встреч депутатов горсовета с жителями Орла. Прокофьева заявила о недопустимости проведения таких мероприятий «для галочки» и назвала их «издевательством» над гражданами.

 

В частности, активистку возмутило недавнее совещание зампреда горсовета Раисы Дубровской с представителями уличкомов Железнодорожного района города Орла, которое проводилось при отсутствии  большинства депутатов. Участие рядовых жителей района в мероприятии не предусматривалось. Таким образом, обсуждение  таких важных для граждан вопросов, как  работа администрации Орла по уборке и содержанию улично-дорожной сети областного центра,  осуществление контроля за уборкой дворовых территорий в зимний период, а также ход реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города в 2019 году» и программы по выполнению наказов избирателей на 2019 год, состоялось без их участия. Более того, по мнению Прокофьевой, и уличкомам не удалось получить ни одного внятного ответа на волнующие их вопросы.

— Всё это действо напомнило мне встречи  Андрея Клычкова с жителями: выбирается удобный,  в данном случае для  депутатов, график, и  обсуждение актуальных для граждан проблем  происходит в  рабочее  время, — прокомментировала Марина Прокофьева. — Для встречи с жителями Железнодорожного района был выбран малый зал администрации, куда едва поместились председатели уличкомов. Это говорит о том, что граждан здесь не ждали. Более того, когда я подходила   к  зданию  администрации   района,  то видела,  что  жители  уже  шли  обратно. На входе  не  было   даже  объявления  о  предстоящей  встрече и указания  места  проведения.   Работники   администрации, которые мне встретились на входе, ничего  не  знали  и не  слышали  о  данном  мероприятии. Но я была  настойчива: показала график  встреч  депутатов  с  жителями  района  администратору. Понимая,  что  я  не  намерена уходить, он направил меня   на  третий  этаж в  большой  актовый зал.  Двери там были  наглухо  закрыты, на этаже не было  ни  души.

Наступило  назначенное  время, спускаясь  на  второй  этаж, я увидела заходящих в  зал  заседаний  людей. Меня впускать не хотели, заявляя,  что  здесь не  собрание, а  «совет»,   и  никого  они  не  приглашали.   Нас,  жителей,  которые  «прорвались»  на  «совет», было всего   пять   человек, плюс представители уличкомов. Практически без депутатов «совет»  начал  «работу».

Председатели уличкомов задавали вопросы, озвучивали проблемы: нет дороги к почтовому отделению №4, пожилые люди, которые идут платить за ЖКХ, рискуют упасть и поломать ноги;  всех беспокоит мусорная реформа и т. д. Комментариев от организаторов встречи или не было, или же заявлялось, что это «не в нашей компетенции». Побывав на этой встрече, я поняла,  чем  же  все- таки  занимается  наш  зампред  горсовета  Раиса  Дубровская. Это просто удивительно: она вершит    судьбы   жителей  не  только  своего  участка ,  где жители  выступают  против  ее  «активной»  деятельности,  но  и  в наш  район  она решила  внести  свою «лепту».

Нам,  жителям,  хочется  спросить: разве жители её округа, протестующие против строительства в черте города завода ПВХ-покрытий, просили госпожу Дубровскую от их имени выступать за опасное производство? Какой логикой в таком случае  они  руководствовались, зная о катастрофическом росте онкологической заболеваемости в регионе? При её молчаливом согласии, а порой и активном одобрении депутаты голосуют за отмену бесплатного питания в школах, за повышение стоимости проезда в общественном транспорте, отбирают деньги у школ и направляют их на обслуживание фонтанов, сокращают финансирование школ искусств. Как я понимаю, главное, чем занята госпожа Дубровская, — это  обеспечение стабильной доходности своего  бюджета  и   сохранение «бюджетов» заместителей председателя горсовета. Не пора ли нам добиваться сокращения расходов на депутатов, голосующих за законы, ухудшающие жизнь горожан, в том числе и незащищенных слоев? Меня как жительницу улицы Пушкина давно интересует, почему зампред горсовета не реагирует на игнорирование наших наказов  депутатами? Проблемы копятся десятилетиям, и никто не думает их решать.

Почему жителям района  на встрече с депутатами не дали  задать ни одного острого вопроса? Граждан   прерывала Дубровская, которая строго следит за регламентом. «Не мешайте работать!» — заявляла зампред.  Но что есть для неё работа? Что главное? Поставить галочку о «проведении мероприятия» или услышать людей? По-моему, ответ очевиден: не  нужно мешать  нашим депутатам  работать  над  своими  личными  вопросами  и  решать  только  свои  проблемы.

 

 

Тотальный негатив
Кто отнимет дышло у прокурора Полуэктова?
Со дна – на вершину
Опубликовано 27 Мар 2019 в 15:03. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 97

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"