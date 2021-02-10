Не мытьём, так катаньем…

№5 (629) от 10 февраля 2021 г.

Администрация города Орла продолжает давить на предпринимателей, чтобы ликвидировать ярмарки на площадях Жукова и Комсомольской.

Городские чиновники, невзирая на предупреждение прокуратуры Орловской области, не оставляют намерений ликвидировать ярмарки на площадях Жукова и Комсомольской. В связи с этим предприниматели обратились за помощью к депутатам «Справедливой России» Руслану Перелыгину и Олегу Копину.

«Похоже, теперь задумано организовать «добровольный исход» предпринимателей на «земли обетованные», предложенные администрацией. Для этого им настойчиво предлагают голосовать в электронной форме, подписывать листки с опросами, очень толсто намекая, что те, кто подпишут, будут в «Модусе» торговать (торговый центр на ул. Ломоносова. – Прим. ред.), а те, кто не подпишут, останутся вообще ни с чем», — рассказал Олег Копин.

При этом предпринимателям в опросных листках предлагают написать, при каких условиях они согласны перейти на другие площадки.

Руслан Перелыгин пояснил, что смущает людей: «В этих опросниках нет ярмарок на площадях Жукова и Комсомольской, поэтому предпринимателям не вполне понятны последствия этих голосований. Желание у торгующих одно – сохранить действующие ярмарки на площадях Жукова и Комсомольской, не потерять покупателей, которым удобно сюда приходить, не разориться, когда и так очень много факторов риска. Но горадминистрация проявляет редкостную настойчивость, даже прокурора ни во что не ставит. Тактика простая: всех по одному «дожать», видимо, мотивация велика».

В субботу 6 февраля предприниматели должны были подписать некие судьбоносные документы. Листки-опросники у них на руках, за будущее тревожно.

Во вторник чиновники пригласили людей прийти и посмотреть, как прекрасна площадка в «Модусе». Мероприятие было запланировано на 16.00 ( о результатах встречи «Орловская среда» обязательно сообщит читателям в следующем номере. – Прим. ред.).

Тем временем на сайте горадминистрации появились новые схемы размещения торговых мест на площадях Жукова и Комсомольской, а также изменения в постановление администрации от 31.12.2020 года, касающиеся деятельности ярмарок до 5 мая 2021 года. Причина, конечно же, закон и безопасность! Согласно этим новшествам, уже в феврале количество торговых мест на ярмарках существенно сократится. Сейчас, в зимний период, их было порядка 380, летом и того больше, а по новой схеме – всего 250. Чем не давление?

Когда принималось постановление от 31.12.2020, разрешившее работу ярмарок до 5 мая 2021 года (после вмешательства прокуратуры!), проводилась оценка регулирующего воздействия этого нормативного акта. Следует заметить, что у предпринимателей уже тогда возникло множество вопросов. Евгения Аксёнова, предприниматель, отметила: «Было направлено множество замечаний во время оценки регулирующего воздействия, в том числе работниками ярмарок, но администрация считает, что мнение этих людей не является важным, хотя именно они и есть ярмарка! Теперь же они своё же постановление меняют таким образом, что для многих оно обернётся катастрофой!»

Очень хотелось бы, чтобы чиновники оставили ярмарки в покое. Если есть предупреждение прокурора, то с какой стати на предпринимателей продолжают давить?