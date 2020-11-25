Не обещай, не надо…

№41 (620) от 25 ноября 2020 г.

На минувшей неделе депутатов горсовета досыта накормили обещаниями решить мусорные проблемы. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Регоператор обозначил «час икс» — к 23 ноября во всех районах города должны быть ликвидированы мусорные завалы. Вот только одна маленькая нестыковочка. Чуть ранее, а именно в конце октября, «Зеленая роща» уже обещала разобраться с перевозчиком «Экологистик». И даже называла крайний срок, когда в Орле и нескольких районах, обслуживаемых этим перевозчиком, наступит чистота и порядок — 1 ноября. Релиз с клятвенным заверением до сих пор висит на официальном портале Орловской области.

Картина маслом

На протяжении нескольких недель депутатам Орловского горсовета поступали жалобы от жителей Заводского и Железнодорожного районов на несвоевременный вывоз мусора. В этих районах (а также еще в нескольких районах Орловской области) работает один перевозчик – «Экологистик». Напомним, пока москвичи работали только в Железнодорожном районе, никаких нареканий не было. Более того, именно этого перевозчика ставили в пример другим. На заседании комитета горсовета по ЖКХ отметили, что проблемы появились, когда «Экологистик» взял на себя ответственность за вывоз мусора в районе Заводском города Орла, а потом и в ряде районов области. Соответственно, у перевозчика возник дефицит производственных мощностей. Вдруг выяснилось, что компании «Экологистик» тяжело обслуживать контейнерные площадки по графику, своевременно вывозить складированные на площадках крупногабаритные отходы.

К сожалению, представителей самого перевозчика на комитет не пригласили. Но название этой фирмы летом неоднократно упоминалось в СМИ. И совсем по другому поводу. Напомним, как сообщали наши коллеги с сайта «Орловские новости» в материале «Прокуратура проверит «Экологистик» задолжавший сотрудникам зарплату за два месяца» (https://newsorel.ru/fn_583385.html), надзорное ведомство провело проверку после появления 13 июля в соцсетях видео, снятого работниками этого предприятия. «Они заявили, что не получали зарплату за май и июнь, и направили коллективное обращение в прокуратуру и трудовую инспекцию. Из-за невыплаченной зарплаты сотрудники предприятия заявили, что не выйдут на работу и не будут вывозить мусор», — писало издание. Поэтому валить всю вину на компанию-перевозчика, которая не получало деньги за выполненную работу, наверное, было бы не совсем верно. Необходимо оценить, какая вина в произошедшем и регоператора – ООО «УК «Зеленая роща».

Кто же самое слабое звено?

Кстати, в мусоре утонули не только два района Орла. Буквально за пару дней до очередного «часа икс» соцсети взорвали снимки из районов Орловской области, которые обслуживал все тот же «Экологистик». Оказалось, что и в этой истории не все так просто и однозначно. На это указывает издание «ОрелТаймс» в материале «Продолжение мусорной сказки про «Репку» https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/prodolzhenie-musornoj-skazki-pro-repku-zhuchka-nanosit-vnuchke-otvetnyj-udar/

Как пишет издание, «компания «Экологистик» в связи с некачественным проведением работ отказалась от сотрудничества со своей субподрядной организацией ИП Шатохин». По заявлению самого ИП Шатохина, до октября 2020-го он действительно осуществлял вывоз мусора с территории Кромского, Троснянского, Дмитровского. Хотынецкого и Знаменского районов по договорам субподряда с компанией «Экологистик». С 17 октября 2020 года ИП Шатохин Н.В. прекратил свою деятельность и остановил вывоз ТКО из указанных районов:

«Причина – в недобросовестном поведении, граничащем с мошенничеством, со стороны заказчика выполняемых работ — ООО «Экологистик». Начиная с июля месяца: за июль, август, сентябрь и половину октября со стороны заказчика не было перечислено ни копейки в оплату выполненных нами работ. В наших диалогах руководство «Экологистик» в обоснование отсутствия от них оплаты выполненных работ, неоднократно приводило основанием отсутствие платежей со стороны УК «Зелёная Роща», — цитирует субподрядчика «ОрелТаймс». «Получается, деньги за вывоз мусора люди в районах по своим квитанциям платят исправно, «Зелёная Роща» их получает и исправно, платит их «Экологистик»… и на этом сказке конец. То есть у «Экологистик»-то как раз – сказка: и деньги получили, и расходов не понесли никаких, работа чужими руками сделана», — пишет недавний субподрядчик, уточняя, что о своём уходе уведомил заранее, а потому ответственность за то, что теперь районы завалены мусором, – на «Экологистик».

Как бы там ни было, а стоит напомнить, что вся мусорная реформа затевалась в расчете на то, что за всю цепочку обращения с отходами будет отвечать один орган, а именно – компания-региональный оператор. Кто кому платит или не платит, по задумке организаторов реформы, должен контролировать опять же регоператор. И поскольку тема с невывозом мусора длится уже не первый месяц, может, имеет смысл вернуться к инициативе, озвученной еще в августе: расторгнуть договор с «Зеленой рощей» как с компанией, явно не справляющейся со своими функциями, и выбрать по конкурсу другую организацию, которая будет способна навести порядок в этой сфере?

Будет еще хуже?

Между тем в истории с «Зеленой рощей» есть еще один очень существенный момент, который детально расписал на комитете горсовета замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов. Речь идет о проблеме с уборкой контейнерных площадок, которая может серьезно усугубиться. Причем никакой «час икс» и обещания «Зеленой рощи» тут не помогут.

«У регионального оператора существуют до настоящего времени договоры с перевозчиками на уборку 3-метровой территории, которая прилегает к контейнерным площадкам. Это очень важный аспект, так как часть отходов по тем или иным причинам остается за пределами контейнеров и бункеров. Поэтому регоператор (надо отдать ему должное) совершенно справедливо и разумно заключил данные договоры, которые обязуют специализированного перевозчика убирать указанный радиус удаления от мест накопления. К сожалению, сейчас данные договоры расторгнуты по Заводскому и Железнодорожному районам в силу того, что «Экологистик» фактически не исполнял свои договорные обязательства. А договор по двум остальным районам Орла оспаривается в УФАС. По причинам то ли нарушения конкурентных процедур при определении подрядчика, то ли в силу того, что регоператор превышает свои полномочия, организуя данный вид деятельности. Если данные договорные отношения исчезнут, то ситуация может обостриться, поскольку тогда у регоператора и перевозчиков исчезнут правоотношения по уборке территории контейнерных площадок. Это станет бременем муниципалитета, который должным ресурсом в данный момент не обладает», — отметил Александр Филатов.

Позиция регоператора проста и понятна: если в законе не прописали, что регоператор убирает контейнерные площадки, то это должен делать муниципалитет или управляющие компании. Кстати, по итогам обсуждения депутаты усомнились в том, что порядок с уборкой мусора на контейнерных площадках будет наведен. Зампред горсовета Сергей Себякин отметил, что хозяин должен быть один. Да, по закону площадки должен убирать муниципалитет. Но тогда необходимо вычленить из непомерного тарифа долю, которую муниципалитет будет получать за эту работу.

Волшебная математика

Кстати, о непомерном тарифе. Уже в который раз на комитете горсовета затронули вопрос о загадочной математике регоператора. Бывший директор «Спецавтобазы», а ныне депутат горсовета Сергей Себякин, отметил, что на существующие сборы можно содержать не одну, а две «Зеленые рощи»! Ведь до реформы предприятия точно так же вывозили мусор и чинили контейнеры и покупали новые. Однако до начала мусорной реформы в Орле не было таких проблем ни с вывозом мусора, ни с долгами перевозчикам. Мусоровозы регулярно забирали контейнеры, площадки чистились. Затем тариф для граждан подскочил сразу в три раза! И это при том, что мусорить орловцы больше не стали. Как до реформы среднестатистическая семья выносила в контейнер пакет с отходами раз в день, так и после реформы выбрасывает точно такой же пакет и точно так же раз в день. Казалось бы, денег теперь должно хватать на всё и даже с лихвой. Однако, регоператор считает иначе. В который раз депутатам рассказали, что теперь мусор сортируется, а также в тариф включена плата за захоронение «хвостов» — тех отходов, которые остались после сортировки. Именно поэтому, заверили депутатов представители «Зеленой рощи», тариф так и вырос!

Вместе с тем, в структуре нового тарифа эти две составляющие (сортировка и захоронение) занимают от силы одну восьмую часть! Повторим для гуманитариев: тариф вырос в три раза, а причина, из-за которой якобы он вырос, составляет лишь ⅛ в структуре тарифа.

Также нехватку средств представители регоператора объяснили тем, что сбор с физических и юридических лиц оставляет желать лучшего. Дебиторская задолженность якобы очень большая. О каких именно цифрах идет речь, увы, депутатам не сообщили. А удалось ли «Экологистику» выполнить обещания, жители Заводского и Железнодорожного районов могут увидеть своими глазами. Наш очередной номер как раз выйдет, после обещанного «Зеленой Рощей» «часа икс».

Сергей Миляхин

От редакции:

В конце прошлой недели совершенно неожиданно недовольство работой «Зеленой Рощи» высказал и губернатор Клычков на совещании с главами районов. Последние, разумеется, начальника поддержали, обрушив на регоператора массу жалоб. Что же произошло? Полагаем, это не было внезапным прозрением: бардак в мусорной сфере в регионе продолжается не один год, но никаких резких высказываний со стороны губернатора Клычкова он до сих пор не вызывал. Теперь же глава области вдруг осознал, что вместо эффективной компании «Зеленая Роща» стала очередным конгломератом «чиновников в худшем виде». И даже вынес руководству «последнее предупреждение». Надо полагать, за ним последует некое кадровое решение – и, возможно, ради него и затевался весь спектакль. Пессимисты уже прочат на хлебное место нового руководителя «Зеленой Рощи» недавно осужденного любимца Клычкова – Дениса Блохина. Если это так, то жителям региона можно только посучувствовать…